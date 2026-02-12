AFP
İngiltere, A Ligi'ne dönüşünde Three Lions'ın zorlu bir kura çekmesiyle Nations League grubunu keşfetti
İngiltere'nin iç karartıcı beraberliği
İngiltere, Uluslar Ligi'nin en üst tablosuna geri döndü ve Avrupa şampiyonu İspanya, Hırvatistan ve Çekya'nın da yer aldığı bir gruba çekildi. Üç Aslanlar, elbette, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaştı ve Gareth Southgate'in son maçı olan bu karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.
A Ligi'ne yükselen Galler de zorlu bir görevle karşı karşıya, çünkü Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz'in yanı sıra Erling Haaland'ın Norveç'i ve Danimarka ile karşılaşacak.
Kylian Mbappe'nin Fransa'sı, İtalya ve Belçika'nın yanı sıra Türkiye ile de zorlu bir mücadeleye girecek. Son grupta ise Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor.
A Ligi grup aşaması kura çekimi şu şekilde:
Grup A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye
Grup A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
Grup A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çek Cumhuriyeti
Grup A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
İrlanda'nın şansı
Kuzey İrlanda, B Ligi'nde Macaristan, Ukrayna ve Gürcistan ile eşleşirken, İrlanda Cumhuriyeti ise İsrail, Avusturya ve Kosova ile karşılaşacak. İskoçya ise İsviçre, Slovenya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.
Kura çekiminin geri kalanı şu şekildedir:
B Ligi
Grup B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya
Grup B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
Grup B3: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova
Grup B4: Polonya, Bosna-Hersek, Romanya, İsveç
C Ligi
Grup C1: Arnavutluk, Finlandiya, Beyaz Rusya, San Marino
Grup C2: Karadağ, Ermenistan, Kıbrıs, Cebelitarık/Letonya*
Grup C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
Grup C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta*
D Ligi
D1 Grubu: Cebelitarık/Letonya, Lüksemburg/Malta, Andorra
Grup D2: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn
*Cebelitarık ve Letonya ile Lüksemburg ve Malta, Mart ayında C ve D Liglerinde kimlerin oynayacağını belirlemek için play-off maçlarına katılacak.
İrlanda'nın İsrail itirazı
İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) daha önce UEFA'ya İsrail'in turnuvadan men edilmesi için bir önerge imzalamıştı.
Ancak, maçın oynanmasına hazır oldukları görülüyor.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: "UEFA yetkilileriyle istişareler yapılmış olsa da, federasyon, UEFA yönetmeliklerinin, bir federasyonun maçı oynamayı reddetmesi halinde o maçın hükmen mağlup sayılacağını ve daha ileri disiplin önlemlerinin alınabileceğini - yarışmadan diskalifiye edilme dahil - öngördüğünü kabul etmektedir."
Sırada ne var?
Uluslar Ligi Eylül ayında başlayacak ve maçlar o tarihten 2026 yılının Kasım ayına kadar oynanacak.
Thomas Tuchel Perşembe günü sözleşmesini 2028'e kadar uzattı ve turnuva boyunca Three Lions'ı yönetecek.
Tuchel, "İngiltere ile sözleşmemi uzatmaktan çok mutlu ve gururluyum.
Oyuncularım ve antrenörlerimle çalışmanın her dakikasını sevdiğim herkesin malumu ve onları Dünya Kupası'na taşımak için sabırsızlanıyorum.
Bu inanılmaz bir fırsat ve ülkeyi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Tuchel, Euro 2028'de de İngiltere'nin başında olacak ve şunları ekledi: "FA genel müdürü Mark Bullingham, FA'daki tüm meslektaşlarım ve gittiğim her yerde taraftarlar bana o kadar çok destek verdiler ki, bu rüya gibi işi sürdürmem istendiğinde tereddüt etmedim.
Euro 2028 çok özel bir turnuva olacak ve bir teknik direktör olarak, en büyük sahnede en iyilerle rekabet etmekten daha fazla isteyebileceğiniz bir şey yoktur."
