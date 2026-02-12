İngiltere, A Ligi'ne dönüşünde Three Lions'ın zorlu bir kura çekmesiyle Nations League grubunu keşfetti

İngiltere, Uluslar Ligi'nin en üst tablosuna geri döndü ve Avrupa şampiyonu İspanya, Hırvatistan ve Çekya'nın da yer aldığı bir gruba çekildi. Üç Aslanlar, elbette, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaştı ve Gareth Southgate'in son maçı olan bu karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

A Ligi'ne yükselen Galler de zorlu bir görevle karşı karşıya, çünkü Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz'in yanı sıra Erling Haaland'ın Norveç'i ve Danimarka ile karşılaşacak.

Kylian Mbappe'nin Fransa'sı, İtalya ve Belçika'nın yanı sıra Türkiye ile de zorlu bir mücadeleye girecek. Son grupta ise Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor.

A Ligi grup aşaması kura çekimi şu şekilde:

Grup A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

Grup A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

Grup A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çek Cumhuriyeti

Grup A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler