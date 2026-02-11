İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve Arjantin ile ev sahibi şehirleri paylaşacak. Three Lions, turnuva öncesi maçlarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde İngiltere, operasyon üssünü belirledi. Turnuva süresince Kansas City'de kalacak olan İngiltere'nin yanı sıra, son şampiyon Arjantin de aynı yeri üssü olarak seçti. Üç Aslanlar, bu şehirde grup maçları oynamayacak ancak merkezi konumu nedeniyle burayı seçti. İngiltere, 17 Haziran'da Dallas'ta Hırvatistan ile, 23 Haziran'da Boston'da Gana ile ve 27 Haziran'da New York'ta Panama ile karşılaşacak.

Arjantin, Sporting KC'nin tesislerini kullanacak, İngiltere ise Sporting KC II'nin kullandığı tesislerde antrenman yapacak. İngiltere, güney Florida'da Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Açıklamada şöyle denildi: "Thomas Tuchel'in takımı 6 Haziran Cumartesi günü Yeni Zelanda ile, 10 Haziran Çarşamba günü ise Kosta Rika ile karşılaşacak. Her iki maçın oynanacağı yerler de yakında kesinleşecek.

İngiltere, turnuva süresince Missouri eyaletinin Kansas City kentinde konaklayacak. Swope Soccer Village, Three Lions'ın antrenman üssü olacak. Kansas City, kapsamlı bir araştırmanın ardından Ocak 2025'te tercih edilen yer olarak belirlendi.

Swope Soccer Village, Sporting Kansas City'nin antrenman tesislerinden biri ve kulübün MLS NEXT Pro ve MLS NEXT takımlarının şu anki evi. Kansas City'nin tarihi Swope Park'ının kalbinde yer alan kompleks, 2007'de açıldığından beri çeşitli milli takım ve kulüp takımlarına ev sahipliği yaptı."