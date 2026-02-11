Getty Images
İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve Arjantin ile ev sahibi şehirleri paylaşacak. Three Lions, turnuva öncesi maçlarını açıkladı.
İngiltere Dünya Kupası kamp yerini seçti
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde İngiltere, operasyon üssünü belirledi. Turnuva süresince Kansas City'de kalacak olan İngiltere'nin yanı sıra, son şampiyon Arjantin de aynı yeri üssü olarak seçti. Üç Aslanlar, bu şehirde grup maçları oynamayacak ancak merkezi konumu nedeniyle burayı seçti. İngiltere, 17 Haziran'da Dallas'ta Hırvatistan ile, 23 Haziran'da Boston'da Gana ile ve 27 Haziran'da New York'ta Panama ile karşılaşacak.
Arjantin, Sporting KC'nin tesislerini kullanacak, İngiltere ise Sporting KC II'nin kullandığı tesislerde antrenman yapacak. İngiltere, güney Florida'da Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynayacak.
Açıklamada şöyle denildi: "Thomas Tuchel'in takımı 6 Haziran Cumartesi günü Yeni Zelanda ile, 10 Haziran Çarşamba günü ise Kosta Rika ile karşılaşacak. Her iki maçın oynanacağı yerler de yakında kesinleşecek.
İngiltere, turnuva süresince Missouri eyaletinin Kansas City kentinde konaklayacak. Swope Soccer Village, Three Lions'ın antrenman üssü olacak. Kansas City, kapsamlı bir araştırmanın ardından Ocak 2025'te tercih edilen yer olarak belirlendi.
Swope Soccer Village, Sporting Kansas City'nin antrenman tesislerinden biri ve kulübün MLS NEXT Pro ve MLS NEXT takımlarının şu anki evi. Kansas City'nin tarihi Swope Park'ının kalbinde yer alan kompleks, 2007'de açıldığından beri çeşitli milli takım ve kulüp takımlarına ev sahipliği yaptı."
İngiltere'nin kupa hasretine son verme hedefi
İngiltere, 60 yıldır süren kupa hasretine son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Thomas Tuchel, Amerika'daki turnuvayı kazanmanın hedefleri olduğunu açıkça belirtti.
Aralık ayında şöyle demişti: "Evet, çünkü daha iyi hale geldik. Oraya gidip özel bir şey başarmaya çalışmalıyız, ancak bunu garanti edemeyiz.
"Herkes, kazanacağımızı vaat edemeyeceğimizi biliyor, ama onlar bir takım, takım ruhu, her şeyi veren [ve] birbirleri için savaşan bir takım görmek istiyorlar ve stadyumda ya da televizyonda izlerken bunu istiyorlar.
"Oyuncular bunu başarırsa, her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Hayal kurmaya cesaretimiz olacak, denemeye cesaretimiz olacak."
Tuchel şimdiden ileriyi düşünüyor ve Amerika'daki bunaltıcı sıcaktan kaçınmak için yedek oyunculara soyunma odasında kalmalarını söyleyip söyleyemeyeceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Bu, maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girdiklerinde bize yardımcı olacaksa, tamam, bunu bir olasılık olarak değerlendiririz.
"Kimse bunu sevmez, çünkü oyuncuların burada olmasını, enerjiyi hissetmesini ve yedek kulübesinden sahaya enerji vermesini istiyorum, ama ne demek istediğini anlıyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nda bunu yapan takımlar ve oyuncular gördüm. Umarım bunu önleyebiliriz. Onların bizimle olması her zaman daha iyidir."
İngiltere 'uygun saygı' gösterecek
Tuchel, oyuncularına grup aşamasındaki rakiplerine "uygun saygı" göstermeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
O şöyle dedi: "Hırvatistan ve Gana var – ikisi de Dünya Kupası'nın düzenli katılımcıları – ve Panama var. Panama hakkında pek bir şey bilmiyorum ama turnuva başladığında onlar hakkında her şeyi öğreneceğiz. Şahsen benim için, Şampiyonlar Ligi'nde bile, gruba odaklanmak gerekir – grup her zaman en zor olanıdır ve biz bu gruptan çıkmak ve grubu kazanmak istiyoruz. Zor bir grup. Kimseyi hafife almamalıyız. Tabii ki Hırvatistan, grubumuzda yer alan Pot 2'den en yüksek sıralamaya sahip takım ve en öne çıkan isim. Hırvatistan'a karşı zorlu bir açılış maçı olacak. Buradan devam edeceğiz. Gana her zaman yetenekli oyuncularla dolu, her zaman sürpriz yapabilir ve Dünya Kupası futbolunda büyük bir geçmişe sahiptir. Ayrıca Panama da zayıf rakip rolünü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaktır. Kimse hafife alınmamalı, herkes tam saygıyı hak ediyor ve biz de bunu göstereceğiz."
Sırada ne var?
İngiltere, Mart ayında iki hazırlık maçı oynayacak. İlk olarak Uruguay ile karşılaşacaklar, ardından Japonya ile mücadele edecekler. Her iki maç da Wembley'de oynanacak.
