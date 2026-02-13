Getty
"İnanılmaz" - Wrexham teknik direktörü Phil Parkinson, genişletilmiş Şampiyona play-off yapısı planı hakkında kararını verdi
EFL kulüpleri Şampiyonluk play-off'larının genişletilmesi konusunda ne zaman oylama yapacak?
EFL kulüpleri, 5 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında play-off önerileri hakkında oylama yapacak. Mevcut durumda, Birinci ve İkinci Ligler için halihazırda yürürlükte olan sistemde herhangi bir değişiklik yapılması planlanmıyor.
Ancak, gelecek sezon Championship'te sekizinci sırada bitiren bir takıma, üst lige yükselme şansı sunulabilir. Böyle bir genişlemenin kalitenin düşmesine yol açıp açmayacağı konusunda sorular soruldu, ancak bu sezonun sıralaması, en zorlu liglerin ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor.
Rekorunu dördüncü kez üst üste yükselerek genişletmek isteyen hırslı Wrexham, 15 maç kala Championship tablosunda altıncı sırada yer alıyor. Ancak, 15. sıradaki Gallerli rakibi Swansea'dan sadece beş puan önde.
Parkinson, daha fazla play-off bileti verilmesinden yana
Sınırlı sayıda play-off yeri için çok sayıda kulüp yarışırken, Red Dragons'ın patronu Parkinson, EFL'nin bu partiye daha fazla bilet dağıtma planları hakkında şunları söyledi: "Rekabet çok yoğun, bu lige bakın, inanılmaz. Ligin sıkılığı ve rekabetçiliği, çok sayıda takımın yarışta olması ve bizim de onlardan biri olmamız.
"Yükselen ve kendilerini Premier Lig takımları olarak kanıtlayan takımlar var. Örneğin Sunderland'a bakın, televizyon gelirlerinden elde ettikleri parayı akıllıca harcadılar, kendilerini harika bir konuma getirdiler ve bunun mümkün olduğunu gösterdiler.
“Şampiyonaya bakıldığında, bu ligde potansiyel olarak çok büyük kulüpler var - muhtemelen, destek açısından, şu anda [Premier Lig'de] bulunan bazı takımlardan daha büyükler.”
Moore, 2025 yılında Wembley'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Wrexham, bu sezon play-off'a kalmaya kararlı ve Kieffer Moore da SToK Racecourse'a katılan isimler arasında yer alıyor. 2025 yılında Sheffield United formasıyla Sunderland'a karşı oynarken Wembley'de büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.
Galler milli takım oyuncusu, geçen sezon Ryan Reynolds ve Rob Mac'in takımına katılma fırsatını kaçırmadı ve bu cesur kariyer kararının doğru olduğunu düşünüyor.
33 yaşındaki forvet, Red Dragons formasıyla tüm turnuvalarda 12 gol kaydettikten sonra şunları söyledi: "Wrexham teklifte bulunur bulunmaz, kafamda tek bir karar vardı ve birçok kez gol atmaktan büyük mutluluk duydum.
O andan itibaren her şey çok hızlı gelişti ama inanılmazdı. Kadroda büyük bir değişim oldu ve birbirimize uyum sağlamak için biraz zaman geçmesi gerekti. Ama ritmimizi bulduğumuz anda, geriye bakmadık."
Kupa için hazır: Wrexham için hoş bir dikkat dağıtıcı
Wrexham, 2026 kış transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirdi. Parkinson artık, birçok alanda rekabet gücünü sürdürmeyi sağlayan bir kadro derinliğine sahip. Kırmızı Ejderhalar, 1997'den bu yana ilk kez FA Cup'ın beşinci turuna ulaşmak için Cuma günü Ipswich ile karşılaşacak.
Parkinson bu hedefle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu bir dikkat dağınıklığı ama bence hoş bir dikkat dağınıklığı. FA Cup'ın büyüsünden bahsediyoruz, bu yüzden maçlar başladığında bunun tadını çıkarmak istiyorum. Performansımızla ilgili gerçek bir pozitiflikle sahaya çıkmak istiyorum."
Wrexham, üçüncü turda Premier League ekibi Nottingham Forest'ı mağlup etti. Hollywood'un ortak sahibi Reynolds da, Racecourse Ground'da penaltılara kadar uzanan epik mücadelenin seyircileri arasındaydı.
Red Dragons, Championship rakibi Ipswich ile karşılaşmak için kendi sahasına geri dönecek. Bu maçta galip gelmek, 17 Şubat'ta play-off umutları olan Bristol City ile karşılaşacakları maç öncesinde morali yüksek tutmaya yardımcı olacak. Sezonun bu aşamasında momentum çok önemli.
