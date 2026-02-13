"İnanılmaz" - Wrexham teknik direktörü Phil Parkinson, genişletilmiş Şampiyona play-off yapısı planı hakkında kararını verdi

EFL kulüpleri, 5 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında play-off önerileri hakkında oylama yapacak. Mevcut durumda, Birinci ve İkinci Ligler için halihazırda yürürlükte olan sistemde herhangi bir değişiklik yapılması planlanmıyor.

Ancak, gelecek sezon Championship'te sekizinci sırada bitiren bir takıma, üst lige yükselme şansı sunulabilir. Böyle bir genişlemenin kalitenin düşmesine yol açıp açmayacağı konusunda sorular soruldu, ancak bu sezonun sıralaması, en zorlu liglerin ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor.

Rekorunu dördüncü kez üst üste yükselerek genişletmek isteyen hırslı Wrexham, 15 maç kala Championship tablosunda altıncı sırada yer alıyor. Ancak, 15. sıradaki Gallerli rakibi Swansea'dan sadece beş puan önde.