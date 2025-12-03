İnanılmaz ama gerçek: Heung-min Son geri dönüyor!

Spurs sürpriz bir açıklama yaparak Son'un bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacağını doğruladı. Son, kulübün Asya'daki sezon öncesi turunun ardından doğrudan MLS'e transfer oldu ve Güney Kore'deki hayranlarının önünde kulübe duygusal bir veda etti. Şimdi ise Tottenham'ın evinde uygun bir veda etme şansı bulacak.

Tottenham yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sonny, Çek şampiyonuyla oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak maç öncesinde takımın sahaya çıkmasından önce sahaya çıkacak. Ardından, 2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer olduktan sonra onu kalbine alan ve sonraki 10 yıl boyunca ona değer veren taraftarlara kişisel olarak seslenme fırsatı bulacak. N17'de duygusal anlar yaşanacağı kesin."