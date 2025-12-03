Getty
İnanılmaz ama gerçek: Heung-min Son geri dönüyor!
Son, Spurs'a geri dönüyor
Spurs sürpriz bir açıklama yaparak Son'un bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacağını doğruladı. Son, kulübün Asya'daki sezon öncesi turunun ardından doğrudan MLS'e transfer oldu ve Güney Kore'deki hayranlarının önünde kulübe duygusal bir veda etti. Şimdi ise Tottenham'ın evinde uygun bir veda etme şansı bulacak.
Tottenham yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sonny, Çek şampiyonuyla oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak maç öncesinde takımın sahaya çıkmasından önce sahaya çıkacak. Ardından, 2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer olduktan sonra onu kalbine alan ve sonraki 10 yıl boyunca ona değer veren taraftarlara kişisel olarak seslenme fırsatı bulacak. N17'de duygusal anlar yaşanacağı kesin."
"Duygusal olacak" - Son dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor
Son, kuzey Londra'ya döndüğünde duygusal anlar yaşayacağını da itiraf etti. Kulübün medya birimine şunları söyledi: "Yaz aylarında Spurs'tan ayrılma kararımı açıkladığımda Kore'deydim ve stadyumdaki taraftarlara veda etme fırsatı bulamadım.
Şimdi çok mutluyum çünkü 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi maçı için Londra'ya geri döneceğim ve Spurs taraftarlarına 10 yıl boyunca verdikleri destek ve sevginin benim ve ailem için ne kadar önemli olduğunu yüz yüze söyleyebileceğim. Duygusal bir an olacak, ama bu benim ve kulüp için önemli.”
Spurs ayrıca, Tottenham High Road'da Son'a saygı göstermek için bir duvar resmi üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu duvar resminin "Sonny'nin Kuzey Londra'nın bu bölgesinde bıraktığı mirası daha da kutlayacağını" doğruladı. Tasarım, kendisi tarafından seçildi ve kulüp efsanesinin 9 Aralık'taki ziyareti için zamanında tamamlanması planlanıyor.
Son, Los Angeles'ta başarılı oluyor
Son, yaz aylarında Spurs'tan ayrıldıktan sonra LAFC ile MLS'de başarılı bir performans sergiledi. Güney Kore milli takım oyuncusu, MLS sezonu sona ermeden önce yeni takımıyla sadece 13 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı. LAFC'nin sezonu, Vancouver Whitecaps'a play-off'ta yenilmesiyle sona erdi ve Son, Spurs ile duygusal bir buluşma için memleketine dönme fırsatı buldu. 33 yaşındaki oyuncu, Londra'nın kuzeyinde on yıl geçirdi, Lilywhites formasıyla 173 gol attı ve Manchester United'ı yenerek kulübü Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra takımdan ayrıldı. Bu zafer, Tottenham'a 17 yıl sonra ilk kupasını kazandırdı ve Son'un kulüp tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.
Son için bundan sonra ne olacak?
Son, önümüzdeki hafta Londra'nın kuzeyinde olacak olsa da, MLS sezon dışı dönemde Spurs'a geri döneceği yönündeki söylentileri yalanladı. Güney Koreli yıldızın kış aylarında geçici bir transfer arayabileceği yönünde spekülasyonlar vardı, ancak Son yeni kulübüne olan sadakatini açıkça ortaya koydu.
TV Chosun'a verdiği demeçte, "Kış transferi konusunda hiçbir kulüple görüşmedim. Bu tür söylentiler tamamen asılsızdır" dedi. "Benim için en önemli şey, kulübüme saygı göstermek ve oynadığım yerde elimden gelenin en iyisini yapmak. Bu değişmeyecek.
"Bu kış LAFC'den ayrılmayacağım, burada olduğum sürece de ayrılmayacağım. Bu kulübe derin bir saygı duyuyorum. Bu rozeti taktığım sürece, kiralama ya da transfer gibi bir şey olmayacak. Asla."
