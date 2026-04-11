"İmkansız bir hayal"... Mbappé, Real Madrid'in itibarını yerle bir etti

Gazete, Mbappé'nin ilk on birdeki yerini geri almasından bu yana Real Madrid'in hiçbir galibiyet elde edemediğini vurguladı; takım iki kez mağlup oldu ve bir kez berabere kaldı; bu sonuçlar taraftarlar arasında endişe yarattı.

Durum sadece sonuçlarla sınırlı kalmadı, Fransız yıldızın bireysel istatistiklerine de yansıdı. Mbappé, son 7 maçta sadece 1 gol atabildi; bu rakam, dünyanın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak sahip olduğu konumu yansıtmıyor.

İstatistiklere göre, Mbappé'nin ilk 11'de başladığı son 4 maç 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sonuçlandı. Bu durum, özellikle önemli maçlarda kritik fırsatları kaçırması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri daha da şiddetlendirdi.