"İmkansız bir hayal"... Mbappé, Real Madrid'in itibarını yerle bir etti

Real Madrid zor bir dönemden geçiyor

Real Madrid kulübünde, Fransız yıldızın ilk 11'e geri dönmesinden bu yana performans ve sonuçlardaki düşüşün ardından, Kylian Mbappé'nin dönüşünün takımın sonuçları üzerindeki etkisi konusunda tartışmalar tırmanıyor.

Kral kulübü, Mbappé'nin ilk 11'de yer aldığı 3 maçta galibiyet elde edememesinin ardından zor bir dönemden geçiyor. Bu durum, oyuncunun takım sistemine ne kadar uyum sağladığına dair benzeri görülmemiş soruların ortaya çıkmasına neden oldu.

Sport gazetesi, uzun bir haberde Fransız oyuncunun "Kraliyet" takımının sistemine yaptığı "olumsuz etkiyi" vurguladı.

  • Mbappé'nin dönüşü = Real Madrid'in çöküşü

    Gazete, Mbappé'nin ilk on birdeki yerini geri almasından bu yana Real Madrid'in hiçbir galibiyet elde edemediğini vurguladı; takım iki kez mağlup oldu ve bir kez berabere kaldı; bu sonuçlar taraftarlar arasında endişe yarattı.

    Durum sadece sonuçlarla sınırlı kalmadı, Fransız yıldızın bireysel istatistiklerine de yansıdı. Mbappé, son 7 maçta sadece 1 gol atabildi; bu rakam, dünyanın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak sahip olduğu konumu yansıtmıyor.

    İstatistiklere göre, Mbappé'nin ilk 11'de başladığı son 4 maç 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sonuçlandı. Bu durum, özellikle önemli maçlarda kritik fırsatları kaçırması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri daha da şiddetlendirdi.

  • Takım, onun yokluğunda parlıyor

    Tartışmaları alevlendiren çelişki, Real Madrid'in bu sezonki en iyi dönemlerinden birinin, Mbappé'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde yaşanmış olmasıydı.

    Bu dönemde takım, Manchester City, Elche ve hatta Atlético Madrid derbisinde güçlü performanslar sergiledi; daha dengeli ve uyumlu görünüyordu, bu da taraftarlara tüm turnuvalarda rekabet edebilecekleri umudunu geri verdi.

    Sonuçlar tamamen mükemmel olmasa da, takımın kolektif performansı, Fransız yıldızın sahada olduğu dönemlere kıyasla daha ikna ediciydi.

  • Vinícius Júnior ile uyum eksikliği

    Gazete, Mbappé'ye yöneltilen en önemli eleştirilerden birinin, önümüzdeki yıllarda Real Madrid'in hücumunu birlikte yönetmesi beklenen ortağı Vinícius Júnior ile aralarında bir uyum eksikliği olması olduğunu belirtti.

    Gazete, oyuncular arasında saha dışında mükemmel bir ilişki olmasına rağmen, sahada uyumun eksik olduğunu belirtti. İkili aynı alanlarda çakışıyor ve bu da hücumun etkinliğini olumsuz etkiliyor.

    Ayrıca, topu tutmaya ve bireysel hareketlere dayanan Mbappé'nin oyun stili, zaman zaman hücumların ritmini yavaşlatıyor ve bu da takımın kolektif oyun tarzıyla çelişiyor.

  • İmkansız bir hayal

    Ünlü gazete, Mbappé'nin varlığının sadece hücum hattını etkilemekle kalmayıp tüm sisteme yayıldığını vurguladı; zira onun oyun tarzı, takımın dengesini bozan taktiksel değişiklikleri gerektiriyor.

    Gazete, oyuncunun kendi itirafına göre savunma rolünün sınırlı olmasının da eleştirildiğini ve bunun, özellikle tam bir takım ruhu gerektiren büyük maçlarda takım arkadaşlarına ek baskı yarattığını belirtti.

    Bu sorunların tekrarlanmasıyla birlikte, taraftarların bir kesiminde, Mbappé'nin varlığında takımın en iyi performansını gösteremediği yönünde bir kanaat oluşmaya başladı; bu, sadece iki yıl önce hayal bile edilemeyecek bir durumdu.

    "Bana maymun dediler, ben de ölmüş gibiydim...
    " Mbappé o karanlık anı hatırlıyor ve Hakimi ile Dünya Kupası anılarını anlatıyor: "240 gol atsan bile kalbimize giremezsin"... Madridliler Mbappé'ye sert çıkıyor