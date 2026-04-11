"İmkansız bir hayal"... Mbappé, Real Madrid'in itibarını yerle bir etti

Real Madrid kulübünde, Fransız yıldızın ilk 11'e geri dönmesinden bu yana performans ve sonuçlardaki düşüşün ardından, Kylian Mbappé'nin dönüşünün takımın sonuçları üzerindeki etkisi konusunda tartışmalar tırmanıyor.
Kral kulübü, Mbappé'nin ilk 11'de yer aldığı 3 maçta galibiyet elde edememesinin ardından zor bir dönemden geçiyor. Bu durum, oyuncunun takım sistemine ne kadar uyum sağladığına dair benzeri görülmemiş soruların ortaya çıkmasına neden oldu.
Sport gazetesi, uzun bir haberde Fransız oyuncunun "Kraliyet" takımının sistemine yaptığı "olumsuz etkiyi" vurguladı.