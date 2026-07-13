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Brajan GrudaGetty Images

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İlginç bir transfer modeli: Milli takım oyuncusu Brajan Gruda, RB Leipzig’de kalıyor

Bundesliga
Transfers
B. Gruda
RB Leipzig
Brighton & Hove Albion

RB Leipzig ve Brajan Gruda, önümüzdeki sezona birlikte girecek.

Sachsen, bu hücum oyuncusunun kiralanmasına ilişkin anlaşmayı İngiliz birinci lig takımı Brighton & Hove Albion ile bir sezon daha uzattı. Basın haberlerine göre, anlaşmada belirli sayıda maça çıkması durumunda devreye girecek 25 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.

  • Eski Mainz oyuncusu Gruda (22), Şubat ayında İngiltere’den RB’ye transfer olmuş ve 14 resmi maçta üç gol atmıştı. Leipzig’in spor direktörü Marcel Schäfer, “Bizimle geçirdiği ilk aylarda hangi niteliklere sahip olduğunu ve profilinin oyun tarzımıza ne kadar iyi uyduğunu gösterdi” dedi.

    Schäfer, Gruda’nın “teknik açıdan güçlü, yaratıcı ve hızlı olduğunu, son üçte birlik alanda sergilediği becerileriyle hücumumuzu zenginleştirdiğini” ekledi. U21 milli takım oyuncusu, Leipzig’den beklentilerinin “tamamen karşılandığını” belirtti. “Oyun stili bana çok uygun, takımda ve kulübün genelinde kendimi son derece rahat hissediyorum.”

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