İKONLAR: Fabio Grosso - İtalya'nın beklenmedik Dünya Kupası kahramanı

Top uzaklaştırıldı, Pirlo orada, Pirlo, yine Pirlo, topuğu ile şut... Gol! Gol, Grosso! Grosso! Grosso'dan gol, Grosso'dan gol, Grosso'dan gol! Bir dakika kaldı, bir dakika kaldı, Grosso'dan gol, Grosso'dan gol, Grosso'dan gol. İnanılmaz, inanılmaz, öndeyiz ve bir dakika kaldı. Önde ve bir dakika kaldı. Grosso'dan gol, Grosso'dan gol."

Dortmund'daki o geceden bu yana neredeyse 20 yıl geçti, ancak İtalyan taraftarlar, Azzurri'nin kazandığı son Dünya Kupası olan 2006 Dünya Kupası'nın müziğini hala net bir şekilde hatırlıyor.

4 Temmuz'da İtalya, ev sahibi ve turnuvanın favorisi Almanya ile karşılaşmak için Westfalenstadion'un aslan inine girdi. İtalyanlar, gazetelerde "Pizza Arrivederci" gibi manşetlerle kendileri için en klasik cenaze törenini hazırlayan bir ülkeyi alt etmeyi hedefliyordu.

Gergin ve dengeli geçen maç uzatmalara gitti. Alberto Gilardino direğe, Gianluca Zambrotta üst direğe çarptı ve Gigi Buffon, Lukas Podolski'nin şutunu mucizevi bir şekilde kurtardı. Sonra, 119. dakikada, Alessandro Del Piero'nun köşe vuruşu Almanya savunması tarafından uzaklaştırıldığında, Andrea Pirlo görünüşte olmayan bir boşluk gördü ve Fabio Grosso'yu ceza sahasında boş pozisyonda buldu. Grosso, Jens Lehmann'ı durdurulamaz bir sol ayak şutuyla geçerek golü attı.

Bir dakika sonra Del Piero, Gilardino'nun asistiyle skoru 2-0'a getirdi ve maçı bitirerek İtalya'yı Berlin'e gönderdi. İtalya, Berlin'de Fransa'yı penaltılarda yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Ancak tarihe geçen, Grosso'nun Almanya'ya attığı galibiyet golüydü. Kafasını sallayarak, "İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum" diye bağırarak sahada belirsiz bir noktaya doğru koşarak yaptığı kutlama, ikonik hale geldi.

Grosso sonunda Zambrotta, Fabio Cannavaro ve Buffon'u kucakladı. Onlar da onunla birlikte kutlamak için sahanın bir ucundan diğer ucuna koştular. Ancak Marco Materazzi öyle yapmadı. 120 dakikalık mücadelenin ardından takım arkadaşlarına ulaşacak gücü kalmamıştı. Bunun yerine diz çöküp en yakınındaki kişiyi kucakladı: Meksikalı hakem Benito Archundia, İtalya'nın stoperini boşuna uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu gol Grosso'nun kariyerini değiştirdi ve çığlığı, 1982 Dünya Kupası finalinde Marco Tardelli'nin çığlığını yankıladı. Böylece yeni nesil İtalyanlar dünya çapında zaferin tadını çıkardılar.