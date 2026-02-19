Goal.com
Canlı
GFX Icons 2006GOAL

Çeviri:

İKONLAR: Fabio Grosso - İtalya'nın beklenmedik Dünya Kupası kahramanı

2006 yazında, birkaç gece Fabio Grosso'yu bir yabancıdan İtalyan ulusal kahramanına dönüştürdü. Almanya'ya karşı attığı belirleyici sol ayak golünden Berlin'deki mükemmel penaltısına kadar, Grosso'nun hikayesi, onu Serie C2 sahalarından Dünya Kupası finaline taşıyan alçakgönüllülük, cesaret ve kaderle dolu inanılmaz bir hikaye. Bu, ICONS - GOAL podcast ve özel dizi, son 10 Dünya Kupası'nı, onları tanımlayan anlar, karakterler ve tartışmalar aracılığıyla yeniden ele alıyor ve her turnuvanın ruhunu yeniden canlandırıyor.

Top uzaklaştırıldı, Pirlo orada, Pirlo, yine Pirlo, topuğu ile şut... Gol! Gol, Grosso! Grosso! Grosso'dan gol, Grosso'dan gol, Grosso'dan gol! Bir dakika kaldı, bir dakika kaldı, Grosso'dan gol, Grosso'dan gol, Grosso'dan gol. İnanılmaz, inanılmaz, öndeyiz ve bir dakika kaldı. Önde ve bir dakika kaldı. Grosso'dan gol, Grosso'dan gol."

Dortmund'daki o geceden bu yana neredeyse 20 yıl geçti, ancak İtalyan taraftarlar, Azzurri'nin kazandığı son Dünya Kupası olan 2006 Dünya Kupası'nın müziğini hala net bir şekilde hatırlıyor.

4 Temmuz'da İtalya, ev sahibi ve turnuvanın favorisi Almanya ile karşılaşmak için Westfalenstadion'un aslan inine girdi. İtalyanlar, gazetelerde "Pizza Arrivederci" gibi manşetlerle kendileri için en klasik cenaze törenini hazırlayan bir ülkeyi alt etmeyi hedefliyordu.

Gergin ve dengeli geçen maç uzatmalara gitti. Alberto Gilardino direğe, Gianluca Zambrotta üst direğe çarptı ve Gigi Buffon, Lukas Podolski'nin şutunu mucizevi bir şekilde kurtardı. Sonra, 119. dakikada, Alessandro Del Piero'nun köşe vuruşu Almanya savunması tarafından uzaklaştırıldığında, Andrea Pirlo görünüşte olmayan bir boşluk gördü ve Fabio Grosso'yu ceza sahasında boş pozisyonda buldu. Grosso, Jens Lehmann'ı durdurulamaz bir sol ayak şutuyla geçerek golü attı.

Bir dakika sonra Del Piero, Gilardino'nun asistiyle skoru 2-0'a getirdi ve maçı bitirerek İtalya'yı Berlin'e gönderdi. İtalya, Berlin'de Fransa'yı penaltılarda yenerek dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Ancak tarihe geçen, Grosso'nun Almanya'ya attığı galibiyet golüydü. Kafasını sallayarak, "İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum" diye bağırarak sahada belirsiz bir noktaya doğru koşarak yaptığı kutlama, ikonik hale geldi.

Grosso sonunda Zambrotta, Fabio Cannavaro ve Buffon'u kucakladı. Onlar da onunla birlikte kutlamak için sahanın bir ucundan diğer ucuna koştular. Ancak Marco Materazzi öyle yapmadı. 120 dakikalık mücadelenin ardından takım arkadaşlarına ulaşacak gücü kalmamıştı. Bunun yerine diz çöküp en yakınındaki kişiyi kucakladı: Meksikalı hakem Benito Archundia, İtalya'nın stoperini boşuna uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu gol Grosso'nun kariyerini değiştirdi ve çığlığı, 1982 Dünya Kupası finalinde Marco Tardelli'nin çığlığını yankıladı. Böylece yeni nesil İtalyanlar dünya çapında zaferin tadını çıkardılar.

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon (L)AFP

    Vazgeçilmez

    2006, şüphesiz Grosso'nun Dünya Kupasıydı. Buffon, Francesco Totti, Pirlo veya sonunda Ballon d'Or ödülünü kazanan Cannavaro'dan daha fazla. Grosso'nun hikayesi benzersizdir, yedek oyuncudan ilk on bir oyuncusuna, ekstra oyuncudan mutlak kahramana uzanan kariyeri, beklenmedik olduğu kadar güzeldir.

    Palermo'da iyi bir sezon geçirdikten sonra Grosso'yu sürekli olarak eleme maçlarına çağıran ve 23 kişilik turnuva kadrosuna seçen Marcello Lippi bile, elinde dünya klasmanında bir bek oyuncusu olduğunu hiç düşünmemişti.

    Grosso'nun Almanya'ya attığı gol, o ay boyunca yarattığı birçok önemli anlardan sadece biriydi. İtalya'nın turnuvada kazanamadığı tek maç olan ikinci grup maçında ABD ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yedek kulübesinde kalan Grosso, son 16 turunda Avustralya ve finalde Fransa karşısında önemli rol oynadı ve İtalya'yı futbolun zirvesine taşıyan penaltıyı gole çevirdi.

    Güçlü Guus Hiddink'in çalıştırdığı Avustralya'ya karşı kazanılan zafer, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısının kapısını açan olaydı. Totti'nin uzatmalarda attığı ve çeyrek finale yükselmeyi garantileyen penaltı, Azzurri'nin Mark Bresciano'ya yaptığı faul nedeniyle Materazzi'nin kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasından yaklaşık 40 dakika sonra Grosso tarafından kazanıldı. Lucas Neill ve Socceroos itiraz etse de, Grosso ve İtalya'nın galibiyeti engellenemedi.

    Grosso, daha sonra İtalyan medyasına verdiği röportajda "Penaltı çok açıktı" dedi. "Topu hareket ettirdim ve savunma oyuncusu arkamdan omuzlarıyla beni engelledi. Tabii ki koşum pek hoş değildi ve maçın o aşamasında oldukça yorucuydu, ama kesinlikle etkiliydi."

    Totti gol attı, ancak Grosso'nun katkısı olmasaydı, hikaye muhtemelen farklı olurdu.

    • Reklam
  • Fabio Grosso Winning Goal 2006Getty Images

    Nihai etki

    Avustralya ve Almanya maçlarında gösterdiği etkileyici performansın ardından Grosso, turnuvanın en önemli maçı olan Dünya Kupası finalinde, penaltı atışlarında en önemli anda, belirleyici beşinci penaltıyı gole çevirerek iz bıraktı.

    Lippi, Pirlo, Materazzi, Daniele De Rossi ve Del Piero'dan sonra beşinci penaltıyı Grosso'nun atacağını söylediğinde, Grosso'nun içgüdüsel tepkisi "Neden ben?" oldu. Totti oyundan çıkmıştı ve Juventus'a transfer olan forvet Luca Toni ile kaptan Cannavaro da seçenekler arasındaydı, ancak Lippi bu sorumluluğu pek tanınmayan sol bek oyuncusuna verdi.

    Lippi, önceki turda Grosso'nun kahramanlıklarına atıfta bulunarak, büyük bir inançla ve tereddüt etmeden "Sen son dakikanın adamısın" diye yanıt verdi. Ancak Grosso, penaltı atışları konusunda uzman olmaktan çok uzaktı. Berlin'deki o geceden önce, en son penaltı atışı beş yıl önce, 2001'de, İtalyan futbolunun dördüncü ligi olan Serie C2'de Chieti forması giydiği sırada yapmıştı.

    O anlarda, milyonlarca insanın gözü üzerinizdeyken, sevinç ya da acı, rüya ya da kabusun sadece önümüzdeki birkaç saniye içinde yapacağınız şeye bağlı olduğunu bilerek, baskı sizi tüketebilir. Başarısızlık ve ölümsüzlük arasındaki çizgi çok incedir.

    Grosso, FIFA web sitesine verdiği röportajda "İçimde sakin kalmak için her yolu denedim" diye hatırlıyor. "Böyle anlarda deneyim çok az ya da hiç önemi yoktur. Teknik beceriler elbette gereklidir, ama her şeyden önce, koşuya başlamadan önceki anlarda belirli bir zihinsel duruma ulaşabilmeniz gerekir."

    O anların hatırası, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen İtalyan taraftarların hafızasında hala canlı. Grosso, topu eline alıp dikkatlice penaltı noktasına yerleştirmeden önce, her şeyden ve herkesten uzaklaşmaya çalışarak yavaşça yürüdü. Lippi gözlüklerini çıkarıp gözlerini silerken, yedek kulübesindeki diğerleri izlemek istemiyordu. Cannavaro, takım arkadaşlarının attığı dört penaltı boyunca olduğu gibi hareketsiz kalır. Pirlo onu arkadan kucaklar. Kameralar Grosso'ya döner, o da hakeme döner, sonra odaklanır, ne Fabien Barthez'e ne de kalenin köşesine bakarak kimseye bakmaz. Bakışları kaybolmuş gibi, hiçbir referans noktası yok. Hızla alt dudağını yalar, kısa bir süre yukarıya bakar, uzun bir koşu yapar ve yüksek, güçlü ve kaleye doğru mükemmel bir şut atar, Barthez sağa atlayarak hiçbir şansı kalmaz. İtalya'nın en büyük rakibi Fransa'yı yenen ve Azzuri'yi tahtına oturtan galibiyet golü.

    Grosso, maçı kazandıran anı hakkında şöyle konuştu: "İtalya'nın büyük turnuvalarda ve özellikle uzatma veya penaltılarla biten maçlarda başındaki laneti sona erdirdiğimi her zaman hatırlayacağım." "1994 Dünya Kupası finalinden Fransa '98 çeyrek finallerine, sansasyonel Euro 2000 finaline, Italia '90 ve 2002 Japonya ve Güney Kore Dünya Kupası'nı saymıyorum bile. 2006 Almanya'daki son maçtan önce biraz endişeliydik, ancak soğukkanlılığımızı koruyabildik ve Lippi, özgüvenimizi kazanmamızda bize çok yardımcı oldu."

  • Fabio Grosso PerugiaGetty Images

    Birdenbire

    Dünya Kupası öncesinde, Grosso'nun ulusal kahraman olacağına kimse inanmazdı. Turnuva öncesinde İtalyan futbolunu saran Calciopoli skandalı nedeniyle Azzuri'nin zaferi olası görünmüyordu, ayrıca Grosso da pek tanınan bir isim değildi.

    "Benim yolum, futbola tutkuyla bağlı genç bir adamın yoluydu. Dört yıl Eccellenza liginde oynadıktan sonra, 22 yaşında C2'ye geçtim. En iyi ihtimalle, Serie A'da oynamayı hayal edebilirdim," diye açıkladı Grosso, La Repubblica'ya. "Ama hayallerin ötesinde ütopya vardır. Bana 'Gel, seni şuraya ya da buraya götürelim' derlerdi, ama ben sadece beni olduğum yerde bırakmalarını isterdim. 'Eğer yapabilirsem', derdim, 'daha sonra oraya gelirim'. Aceleci davranmadan kendi yolumu izlemek istiyordum."

    Renato Curi'de oynadığı günlerden bir hikaye, Grosso'nun karakterini mükemmel bir şekilde yansıtıyor: "Çok gençtim ve Serie D'deki ilk maçımızın arifesinde, koçum maçtan önceki gece en önemli oyuncuları arayarak son bilgileri aldı. Ancak benim evimi aradığında bana ulaşamadı. Arkadaşlarımla dışarı çıkmıştım. Her şeyi bir oyun gibi görüyordum... Hâlâ bir amatör gibi hissediyordum. Ama o bana çok güveniyordu.

    "Annem beni arayıp telefon görüşmesinden bahsetti. O da hayal kırıklığına uğramıştı. Ertesi gün, olanlar ve koça yaşattığım hayal kırıklığı hakkında konuşmak için bir toplantı yapıldı. Maçta üç gol attım ve 6-2 kazandık. O günden itibaren profesyonel oldum."

    Grosso, mükemmel bir bek olarak tarihe geçti, ancak çok az kişi onun hücum oyun kurucu olarak başladığını hatırlıyor. La Repubblica'ya verdiği röportajda "Kariyerimi ilerletmek için bek olan bir sanatçıydım" dedi. "Her zaman 10 numara olarak oynadım, sonra Perugia'da sol bek cezalı olduğu için o pozisyonda oynadım. Serie C'ye transfer olmak yerine, Serie A'da ilk 11'de oynamaya başladım ve yeni bir hayata başladım. Kavşak noktalarında neredeyse her zaman doğru yolu seçtim. Bu şans, ama sadece şans değil.

    "San Siro'da Inter'e karşı Serie A'daki ilk maçımda, 91. dakikada beraberlik golünü atmak üzereydim" diye devam etti. "Direğe çarptım. Sonra Inter kontra atağa çıktı, ben faul yaptım ve kırmızı kart gördüm. Çökebilirdim, ama bir şekilde yeniden doğdum. Ve pişmanlık duymuyorum: Her zaman kendim oldum."

    Grosso'nun zaferi bir hayalperestin zaferidir; Berlin'deki penaltı, iyi bir futbolcu olarak kariyerinin zirvesiydi, kesinlikle yıldız bir oyuncu olarak değil. O bu etiketi hiç tereddüt etmeden kabul ediyor.

    "Sorun genel beklentiydi: Ben [Antonio] Cabrini ya da Paolo Rossi değildim, Salvatore Schillaci değildim, ama herkes benim öyle olmamı bekliyordu. Bu yüzden Berlin'deki penaltımdan bahsetmek istemiyorum; bu yolculuğun bir parçası, bir bölüm, ama o şutun öncesinde ve sonrasında çok şey yaşadım. Çok az kişi fark etmiş olabilir, ama sorun değil.

    "Bu kadar düşük bir seviyeden başlayarak yavaş yavaş profesyonel sıralamaya giren bir amatörün gerçek şampiyonlar arasında ne işi olduğunu hep merak ettim. Orada olmaya layık olduğuma ikna olmamıştım, ama orada nasıl olacağımı biliyordum."

  • Fabio Grosso Juventus Getty Images

    İniş

    2006'dan sonra Grosso'nun kariyeri, sadece kağıt üzerinde olsa da, hızla yükseldi. Berlin'deki zafer, ona Inter'e katılmasının kapılarını açtı. Inter'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydi ve Roberto Mancini yönetiminde Scudetto'yu kazandı, ancak kişisel olarak işler tam olarak umduğu gibi gitmedi.

    Grosso, tüm turnuvalarda 35 maça çıkıp 3 gol attı, ancak Inter'in planlarında merkezi bir rol oynamıyordu, o kadar ki sezonun sonunda Fransız takımı Lyon'a transfer olmayı tercih etti. Stade de Gerland'da geçirdiği iki yıl, Ligue 1 şampiyonluğu, Coupe de France ve Fransa Süper Kupası'nı kazanarak başarılarla doluydu. Ancak 2009 yazında Grosso İtalya'ya dönmeye karar verdi ve Juventus'a katıldı. Ancak o noktada kariyeri düşüşe geçmişti.

    Grosso, Torino'ya transfer olmak için maaşında yüzde 50 kesintiye razı oldu, ancak tarihi 6 numaralı formayı giydiği siyah-beyazlı macerası pek başarılı olmadı. İyi bir ilk sezonun ardından, bek oyuncusu kadro dışı bırakıldı, ancak teknik direktör Luigi Delneri'nin zorunlu kalmasıyla tekrar kadroya alındı.

    Antonio Conte'nin teknik direktörlüğe gelmesiyle Grosso birkaç maç oynadı, ancak daha sonra tekrar kenara çekildi, öyle ki Juventus Serie A şampiyonluğunu kazandığında kupa törenine katılmayan tek takım üyesi oldu ve o yaz bedelsiz transferle ayrıldı. 5 Aralık 2012'de Grosso emekliye ayrılma kararı aldı ve birkaç ay sonra bu kararını açıkladı.

    "Beni ayıran açlığım artık yoktu, bu yüzden büyük bir tatmin elde ettikten sonra oyuncu olarak sahalardan ayrılmaya karar verdim. Yurtdışına gittim ve İtalya'da büyük takımlarda oynadım. Bu kariyer bana çok şey verdi ve her zaman benimle kalacak. Ailemle daha fazla vakit geçirmek ve tenis ve boks gibi hobilerimi geliştirmek için durmak istedim. Bu benim hayatım."

  • Fabio Grosso SassuoloGetty Images

    Oyunculuk kariyerinden sonra

    2013 yılında Grosso, Juventus Primavera'da antrenörlük kariyerine başladı. Başlangıçta Andrea Zanchetta'nın yardımcısı olarak görev yapan Grosso, daha sonra onun yerini aldı ve 2016 yılında Viareggio Turnuvası'nı kazandı, ancak Coppa Italia ve lig finallerinde sırasıyla Inter ve Roma'ya yenildi.

    2017 yazında, Grosso Serie B ekibi Bari tarafından işe alındı ve takımı altıncı sıraya taşıdı, ancak kulübün saha dışı sorunları nedeniyle sezon sonunda sözleşmesi feshedildi ve kulüp sonunda iflas etti. Grosso, yine ikinci lig ekibi Verona ile yeniden başladı, ancak sezonun son haftalarında takım play-off pozisyonlarına yaklaşmışken görevinden alındı.

    Grosso'nun Serie A'daki ilk teknik direktörlük deneyimi felaketle sonuçlandı. Mario Balotelli'nin Brescia takımının başında üç maçta üç mağlubiyet yaşadı ve bu nedenle görevinden hızla alındı. Oradan İsviçre'ye ve Sion'a gitti, ancak işler pek iyi gitmedi ve takımın ligin en altından sadece bir sıra yukarıda olması nedeniyle görevinden alındı.

    Mart 2021'de Grosso, İtalya'ya geri döndü ve Frosinone'de Dünya Kupası şampiyonu Alessandro Nesta'nın yerine geçti ve takımı küme düşmekten kurtardı. 2022-2023 sezonu sonuna kadar Ciociaria'da kaldı ve üç maç kala Serie A'ya yükselmeyi garantiledi. 16 Ekim 2023'te Lyon ile sözleşme imzaladı, ancak sadece bir galibiyet, iki beraberlik ve dört mağlubiyetle yedi maçın ardından takımdan ayrıldı. Fransa'daki macerası, daha çok Marsilya taraftarlarının Lyon takım otobüsüne saldırmasıyla hatırlanıyor. Taraftarlar, Velodrome'a gelen konuk takıma nesneler attı ve bunlardan biri Grosso'nun gözüne isabet etti.

    2024'ten beri Grosso, geçen sezon Serie B'yi kazanarak birinci lige yükselen Sassuolo'yu çalıştırıyor. Bir teknik direktör olarak, tıpkı bir oyuncu gibi, hedefi kazanmak, ama hepsi bu değil.

    "Asla sadaka istemedim, kazandıklarımla yaşamadım. Konuşmaktan hoşlanmam, yapmaktan hoşlanırım. Her şeyi keserek oynamayı bıraktım, aniden kapattım. Biri "Grosso emekli olmak istiyor" diye yazdı, ama ben bunu altı ay önce çoktan yapmıştım. Kimse fark etmesin diye çok sessizce yaptım. Kitap yazmadım, televizyon yıldızı olmadım. Çocuklarla sahada kaldım.

    "Onların zor durumlarda sebat etmeyi öğrenmelerini, sadece asgari düzeyde bir şey yapmakla yetinmemelerini istiyorum. Zorluklardan korkmak insani bir şey, ama bu korku cesarete dönüştürülmelidir. Ve sahada asla fazla düşünmeyin: düşünmek eylemi yavaşlatır. Benim için antrenörlük, sahip olduğum şansın bir kısmını geri vermenin bir yoludur. Çocuklarımın mutlu ve memnun olmasını istiyorum."

0