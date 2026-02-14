'İkiyüzlülük' - Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, İngiltere'nin 'göçmenler tarafından kolonileştirildiği' yönündeki 'yanlış' yorumları nedeniyle Gary Lineker tarafından sert bir şekilde eleştirildi

Ratcliffe, Starmer tarafından "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirilen göçmenlik konusundaki görüşlerini paylaşmasının ardından bu hafta gündeme oturdu. Burnham, Ratcliffe'den sözlerini geri almasını istedi ve sözlerini "yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi. Eleştiriler, şu anda Monako'da yaşayan milyarder Manchester United sahibi tarafından bir açıklama şeklinde yanıt buldu.

"Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir" dedi. "Yorumlarım, Antwerp'te düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde Birleşik Krallık politikası hakkında soruları yanıtlarken, Birleşik Krallık'ta ekonomik büyüme, istihdam, beceriler ve imalatın önemini tartışırken yapıldı. Amacım, hükümetlerin uzun vadeli refahın herkes tarafından paylaşılabilmesi için beceri, sanayi ve istihdama yatırım yapmanın yanı sıra göçü de yönetmeleri gerektiğini vurgulamaktı. İngiltere'nin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında açık bir tartışma sürdürmemiz çok önemlidir."