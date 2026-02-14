Getty
'İkiyüzlülük' - Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, İngiltere'nin 'göçmenler tarafından kolonileştirildiği' yönündeki 'yanlış' yorumları nedeniyle Gary Lineker tarafından sert bir şekilde eleştirildi
Ratcliffe gündemde
Ratcliffe, Starmer tarafından "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirilen göçmenlik konusundaki görüşlerini paylaşmasının ardından bu hafta gündeme oturdu. Burnham, Ratcliffe'den sözlerini geri almasını istedi ve sözlerini "yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi. Eleştiriler, şu anda Monako'da yaşayan milyarder Manchester United sahibi tarafından bir açıklama şeklinde yanıt buldu.
"Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir" dedi. "Yorumlarım, Antwerp'te düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde Birleşik Krallık politikası hakkında soruları yanıtlarken, Birleşik Krallık'ta ekonomik büyüme, istihdam, beceriler ve imalatın önemini tartışırken yapıldı. Amacım, hükümetlerin uzun vadeli refahın herkes tarafından paylaşılabilmesi için beceri, sanayi ve istihdama yatırım yapmanın yanı sıra göçü de yönetmeleri gerektiğini vurgulamaktı. İngiltere'nin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında açık bir tartışma sürdürmemiz çok önemlidir."
"İkiyüzlülük bana zor geliyor" - Lineker'in Ratcliffe hakkındaki yorumu
Lineker, Ratcliffe hakkındaki düşüncelerini Rest is Football Podcast'te paylaştı: "Bu ikiyüzlülüğü zor buluyorum. Keir Starmer, Ratcliffe'den özür dilemesini istedi; özür dileyecek mi, dilemeyecek mi, bunu zaman gösterecek. Ben de izledim ve bu ikiyüzlülük gerçekten... Adamın kendisi de bir göçmen, ekonomik göçmen, [çünkü] Monako'da yaşıyor. İstediğiniz kadar şikayet edebilirsiniz, ama en azından burada olun, vergi ödeyin ve toplumumuza katkıda bulunun. Bence buraya gelen göçmenlerin çoğu büyük katkı sağlıyor ve gelir ve ödenen vergi açısından gerçekler de bunu gösteriyor. Oysa Jim, Monako'da, vergi ödemekten kaçınmak için elinden geleni yapıyor, bence. Ayrıca, Manchester United'ın sahiplerinden birisin, bu kulüpte çok sayıda yabancı oyuncu var. Göçmenlerle kolonileştirildiğinden bahsederken, senin beyaz bir insan olarak yurtdışında yaşaman, kahverengi veya siyah bir insan olmamak sorun değil mi? Bilmiyorum, bu soruyu sadece o cevaplayabilir. United'ı destekleyen birçok arkadaşım da benim şu anda söylediğim şeylere benzer şeyler söyledi, çok hayal kırıklığına uğradılar. Amad [Diallo]'nun buraya nasıl geldiğine bir bakın. Bu yüzden bir futbol kulübünün sahibinin böyle bir şey söyleyebilmesini çok endişe verici buluyorum."
FA, Ratcliffe'i inceliyor
Futbol Federasyonu, Ratcliffe'in yorumlarını inceleyerek, United'ın ortak sahibinin oyunun itibarını zedelemiş olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Bu arada, Ratcliffe'in patlayıcı röportajının yankıları devam ederken, kulüp bir açıklama yayınladı. "Manchester United, kapsayıcı ve misafirperver bir kulüp olmaktan gurur duyar" denilen açıklamada, "Çeşitlilik gösteren oyuncularımız, personelimiz ve küresel taraftar topluluğumuz, herkesin evi olarak adlandırabileceği Manchester şehrinin tarihini ve mirasını yansıtıyor. 2016 yılında All Red All Equal'ı başlatarak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı kulübümüzün DNA'sına yerleştirdik. "Çeşitlilik içeren oyuncu kadromuz, personelimiz ve küresel taraftar topluluğumuz, herkesin evi olarak adlandırabileceği bir şehir olan Manchester'ın tarihini ve mirasını yansıtıyor. 2016 yılında All Red All Equal kampanyasını başlatarak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeye entegre ettik. Bu kampanyanın ilkelerine ve ruhuna derin bir bağlılık duyuyoruz."
Sırada ne var?
Ratcliffe'in sözleri üzerine kopan fırtına, Red Devils'ın Ruben Amorim'i kovup sezon sonuna kadar Michael Carrick ile değiştirmesinin ardından sahada iyileşme gösterdiği bir dönemde geldi. Carrick yönetiminde beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayan takım, 23 Şubat'ta Everton ile karşılaşacak.
