"İkimiz de acı çekiyoruz" Alvaro Morata eşiyle ayrılık sürecini anlattı
Morata'nın ayrılığı
Alvaro Morata ile Alice Campello’nun ilişkisi resmen sona ermiş görünüyor. Çift, ilk olarak İspanya’nın 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazanmasının ardından Ağustos 2024’te ayrıldıklarını açıklamıştı.
Ancak geçen yılın ocak ayında yeniden bir araya gelmiş, Campello o dönem bu ayrılığı “hayatımızda yaptığımız en büyük hata” olarak nitelendirmişti. Buna rağmen, İspanyol dergisi Hola’nın haberine göre bu ikinci deneme de uzun ömürlü olmadı. Yayına göre ünlü çift haftalardır ayrı yaşıyor.
Morata, Campello ve dört küçük çocuklarıyla, ikizler Alessandro ve Leonardo ile Edoardo ve Bella, paylaştığı aile evinden ayrılarak eşyalarını topladı. Campello ise ayrılıkla ilgili ortaya atılan ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Morata’nın spor menajerliği alanında çalışan Elena Sirigu ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentilere tepki gösteren Campello, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımda şunları söyledi: “Elena, yıllardır tanıdığım bir aile dostu. Onun hakkında söylenenlerin hiçbirinin doğru olmadığını mutlak bir kesinlikle söyleyebilirim. Asla suçlandığı gibi biri olmadı.”
Campello, Sirigu’nun “yuva yıkan kadın” olarak etiketlenmesi nedeniyle kendisini gözyaşları içinde aradığını ve bu yüzden kamuoyu önünde konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.
“Elena’yı savunuyorum çünkü o masum ve bir kadın olarak bu tür suçlamaların ne kadar incitici olabileceğini çok iyi biliyorum,” diyen Campello sözlerini şöyle sürdürdü: “Aramızdaki ilişki her zaman açıktı. Hatta lisans tezini benim markam Masqmai üzerine yazdı. Değerleri olan, ciddi ve saygın bir aileden gelen bir insan.”
'İkimiz de acı çekiyoruz'
Álvaro Morata, evliliğinin sona ermesinin hem kendisi hem de Alice Campello için son derece zor geçtiğini itiraf etti. İspanyol gazeteci Alexia Rivas’a konuşan deneyimli futbolcu, yaşananların tek taraflı bir acı olmadığının altını çizdi.
“İkimiz de acı çekiyoruz çünkü birbirini seven iki insanız ama birbirimizi anlayamıyoruz,” diyen Morata sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok kişi Alice’in daha fazla yıprandığını, benim onu incittiğimi söylüyor. Bunun doğru olmadığını net bir şekilde söylemek istiyorum. O benden daha kötü durumda değil; ikimiz de canımız yanıyor. Bu onun ‘acı dolu’ olduğu anlamına gelmiyor, ikimiz de acı çekiyoruz.”
Morata, eski eşinin açıklamalarını da destekleyerek Elena Sirigu ile ilişki yaşadığı iddialarını bir kez daha yalanladı. “Özel bir arkadaşım yok, böyle bir şeyle şu an ilgilenmiyorum,” diyen Morata, şunları ekledi:
“Bir gün hayatımda özel biri olursa, onunla normal şekilde dolaşırım ve herkes bunu görür. Gizlenecek bir şey olmaz.”
Ayrılık sürecinde üçüncü kişilerin devreye girdiğini öne sürenlere de sert çıkan golcü futbolcu, “Böyle bir ayrılıkta, hele ki çocuklar varken, üçüncü kişiler olduğunu iddia edenlerin gerçekten kalbi yok,” ifadelerini kullandı.
Morata zorlanıyor
Sahadaki tablo ise Morata için en az özel hayatı kadar zorlayıcı. Milan’dan kiralık olarak formasını giydiği Como’da beklentilerin uzağında kalan deneyimli forvet, Serie A’da henüz gol sevinci yaşayamadı. Kulüp adına tek golünü İtalya Kupası’nda Fiorentina’ya karşı kaydetti. Morata daha önce de mental sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunları açık yüreklilikle dile getirmişti.
Gol yollarındaki sıkıntıların kendisini derinden etkilediğini anlatan futbolcu, şu çarpıcı sözleri kullanmıştı: “Çok karanlık, kendime zarar verici düşüncelerim oldu. Ailemle birlikte gittiğim her yerde hakaretlere, alaylara maruz kalıyorsam, İspanya için oynamaya değer mi diye sordum kendime. Buna değmez.”
Kendi taraftarları tarafından milli formayla yuhalanmanın acısını da paylaşan Morata, bir dönem milli futbolu bırakma düşüncesiyle bu baskıya boyun eğmeme arasında kaldığını söylemişti.
“Milli takımı bırakırsem, nefret edenler kazanmış olur,” diyerek o dönemde kararlılığını ortaya koyan Morata için, evliliğinin sona ermesiyle birlikte hem saha içinde hem de saha dışında dayanıklılığını yeniden sınaması gereken bir süreç başladı. Milan’daki yeni hayatında toparlanma mücadelesi, kariyerinin belki de en zor dönemlerinden biri olacak.
Sırada ne var?
Como, Salı günü Coppa Italia çeyrek finalinde Napoli ile deplasmanda karşılaşacak. Cesc Fabregas'ın takımı daha sonra Fiorentina ile karşılaşacak ve bu maç Morata'nın ilk lig golünü atması için büyük bir fırsat olabilir.
