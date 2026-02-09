"İkimiz de acı çekiyoruz" Alvaro Morata eşiyle ayrılık sürecini anlattı

Alvaro Morata ile Alice Campello’nun ilişkisi resmen sona ermiş görünüyor. Çift, ilk olarak İspanya’nın 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazanmasının ardından Ağustos 2024’te ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ancak geçen yılın ocak ayında yeniden bir araya gelmiş, Campello o dönem bu ayrılığı “hayatımızda yaptığımız en büyük hata” olarak nitelendirmişti. Buna rağmen, İspanyol dergisi Hola’nın haberine göre bu ikinci deneme de uzun ömürlü olmadı. Yayına göre ünlü çift haftalardır ayrı yaşıyor.

Morata, Campello ve dört küçük çocuklarıyla, ikizler Alessandro ve Leonardo ile Edoardo ve Bella, paylaştığı aile evinden ayrılarak eşyalarını topladı. Campello ise ayrılıkla ilgili ortaya atılan ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Morata’nın spor menajerliği alanında çalışan Elena Sirigu ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentilere tepki gösteren Campello, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımda şunları söyledi: “Elena, yıllardır tanıdığım bir aile dostu. Onun hakkında söylenenlerin hiçbirinin doğru olmadığını mutlak bir kesinlikle söyleyebilirim. Asla suçlandığı gibi biri olmadı.”

Campello, Sirigu’nun “yuva yıkan kadın” olarak etiketlenmesi nedeniyle kendisini gözyaşları içinde aradığını ve bu yüzden kamuoyu önünde konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

“Elena’yı savunuyorum çünkü o masum ve bir kadın olarak bu tür suçlamaların ne kadar incitici olabileceğini çok iyi biliyorum,” diyen Campello sözlerini şöyle sürdürdü: “Aramızdaki ilişki her zaman açıktı. Hatta lisans tezini benim markam Masqmai üzerine yazdı. Değerleri olan, ciddi ve saygın bir aileden gelen bir insan.”