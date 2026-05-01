İki husus üzerinde durmak yerinde olacaktır: BVB'nin yıldız oyuncusu Fabio Silva'nın sorunu

23 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Almanya'nın en üst liginde 25 maça çıktı; bunların 18'inde yedek kulübesinden oyuna girdi. Ve sekiz gol katkısının yedisini bu maçlarda gerçekleştirdi. Silva, yalnızca Ocak ortasında St. Pauli'ye karşı 3-2 kazanılan iç saha maçında BVB'nin ilk 11'inde yer aldı ve Karim Adeyemi'nin 2-0'lık golünü hazırladı.

"İlk 11'de oynasam da oynamasam da: Teknik direktör beni sahada görmek istediğinde, takıma yardımcı olmaya çalışırım," dedi geçen yaz Wolverhampton Wanderers'tan 22,5 milyon avroya transfer edilen hücum oyuncusu birkaç gün önce. Ardından, Silva'nın değerlendirilmesi açısından çok önemli olan bir cümle ekledi: "Bence herkes benim sadece gol atan bir oyuncudan daha fazlası olduğumu görüyor."

Silva, BVB'deki ilk sezonunda gerçek bir ikilem içinde. Burada kastedilen, Borussia'ya transfer olduktan sonra beraberinde getirdiği ve ameliyatın etkilerinden dolayı büyük bir geride kalmasına neden olan adduktor sakatlığı değil. Silva fiziksel olarak çoktan formuna kavuştu; toplamda sadece dokuz kez ilk 11'de yer aldığı maçların yedisini 2026 yılında oynadı.