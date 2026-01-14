Getty/GOAL
Ibrahimovic'in oğlu Maximilian, Milan'dan Ajax'a transfer oldu
Babasının izinden gidiyor
Zlatan Ibrahimovic’in, Ajax formasıyla Avrupa sahnesine atıldığı o iddialı ve at kuyruklu genç yetenek olarak parlayışının üzerinden 25 yıl geçti. Şimdi ise o hikâyenin başka bir sayfası açılıyor. Oğlu Maximilian, ünlü kırmızı-beyaz formayı giymek üzere Amsterdam’a geldi.
19 yaşındaki forvet, 2025-26 sezonunun geri kalanı için İtalyan devi AC Milan’dan Ajax’a kiralandı. Anlaşmada, Hollanda temsilcisinin yaz aylarında transferi kalıcı hâle getirebilmesini sağlayan bir satın alma opsiyonu da bulunuyor. Johan Cruijff ArenA’ya ayak bastığında Maximilian’a kulübün tesislerinde kapsamlı bir tur yaptırıldı.
Soyadının çağrıştırdığı nostalji, taraftarlar ve medya için kaçınılmaz olsa da genç oyuncu oldukça sakin ve dengeli bir görüntü çizdi.
Geçmişten çok bugüne odaklanan Maximilian’ın ilk izlenimi, anın ağırlığı altında ezilen biri değil, işe koyulmak için sabırsızlanan bir futbolcu olduğu yönündeydi.
Stadyuma yerleştikten sonra duygularını şöyle dile getirdi: “Kendimi iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Kendi kişiliğim ve kendi futbolum var; kendi hikâyemi yazmak istiyorum.”
Amsterdam'da Zlatan'ın gölgesinden çıkmak
Zlatan Ibrahimovic’in Ajax’taki yılları kariyerini kökten değiştirmiş, onu dünya çapında bir yıldıza dönüştüren sürecin başlangıcı olmuştu. Hollanda başkentinde geçirdiği üç sezonda iki Eredivisie şampiyonluğu ve bir KNVB Kupası kazanan Zlatan, 110 maçta 48 gole imza atmıştı.
Maximilian için, babasının adını duyurduğu kulübe gelmek kaderin hoş bir cilvesi olsa da, bu transferin duygusal bir yolculuktan ziyade tamamen profesyonel bir karar olduğunun altını çiziyor.
“Babamın da Ajax’ta oynamış olması güzel,” diyen Maximilian, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada kendimi geliştirme fırsatı bulduğum için mutluyum.” Ancak aile bağlarıyla ilgili çizgiyi de net bir şekilde çekti: “Yine de benim için bu, babamın izinden gidiyormuşum gibi hissettirmiyor. Ben buraya kendi yolumu çizmek için geldim. Bunu da gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.”
Elbette Zlatan, oğlunun Eredivisie devine transferinde yol gösterici bir rol oynadı. Kulübün ne gerektirdiğini herkesten iyi bilen baba Ibrahimovic, bu hamleye onay verdi. Maximilian, babasının sözlerini şöyle aktardı:
“Ajax’ın harika bir kulüp, Amsterdam’ın da müthiş bir şehir olduğunu söyledi. Taraftarlar iyi, lig kaliteli… Hep olumlu şeyler. Babamın benim için mutlu olduğunu düşünüyorum.” Genç oyuncu ise sözlerini aileye özgü bir özgüvenle noktaladı: “Ibrahimovic sadece bir isim. Ben Maximilian’ım. Birbirimizden çok farklıyız.”
Total futbol felsefesini benimsemek
Oyuncunun kendi ifadesine göre bu transferin en önemli nedenlerinden biri taktik uyum. Ajax, dünyaca tanınan özel bir futbol anlayışına sahip: gelişimi ve yaratıcılığı merkeze alan, hücumcu, teknik ve oyuna hükmeden bir futbol. Oyununu geliştirmek isteyen genç bir forvet için, dünya futbolunda bundan daha iyi bir “okul” bulmak zor.
Maximilian bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirdi:
“Ajax’ın felsefesini, hücum ağırlıklı oyun anlayışını çok seviyorum. Bunun bana çok uygun olduğunu düşünüyorum."
"Çok hızlıyım, dripling yapmayı seviyorum. Hücum etmeyi seviyorum. Bu adım benim için büyük bir meydan okuma.”
Eredivisie, bire birlerde etkili olan teknik kanat ve hücum oyuncuları için uzun yıllardır verimli bir zemin olarak görülüyor. Maximilian, hızını ve dripling yeteneğini Ajax teknik ekibinin talep ettiği taktik zekâyla birleştirebilirse, hayranlık duyduğu bu “hücumcu oyun anlayışı” Hollanda’da çok hızlı parlamasını sağlayabilir.
Ajax taraftarlarını eğlendirmeye hazır
Kiralık anlaşma altı aylık kısa bir süreyi kapsıyor; bu da genç bir oyuncu için etki yaratmak adına sınırlı bir zaman dilimi anlamına geliyor.
Ancak sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu, Ajax ve AC Milan’ın bu transferi ilk izlenimler olumlu olursa uzun vadeli bir birlikteliğe dönüştürmeyi düşündüğünü gösteriyor. Baskı büyük, fakat Maximilian bu sürece hazır görünüyor.
Genç oyuncu kararlılığını şu sözlerle ortaya koydu:
“Her gün çok ama çok sıkı çalışacağım. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Ajax için iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Kazanmak ve kendimi geliştirmek istiyorum. Çok çalışırım ve kazanmayı severim.”
Taraftarlara verdiği son mesaj ise bir vaat niteliğindeydi. Tarihin en büyük hücumcularına ev sahipliği yapmış bir statta, seyirci her zaman keyif veren bir futbol bekler. Maximilian bunun farkında: “Taraftarları iyi şekilde eğlendirebileceğimi düşünüyorum. Beni izlemekten keyif alacaklarına inanıyorum.”
