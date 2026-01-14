Ibrahimovic'in oğlu Maximilian, Milan'dan Ajax'a transfer oldu

Zlatan Ibrahimovic’in, Ajax formasıyla Avrupa sahnesine atıldığı o iddialı ve at kuyruklu genç yetenek olarak parlayışının üzerinden 25 yıl geçti. Şimdi ise o hikâyenin başka bir sayfası açılıyor. Oğlu Maximilian, ünlü kırmızı-beyaz formayı giymek üzere Amsterdam’a geldi.

19 yaşındaki forvet, 2025-26 sezonunun geri kalanı için İtalyan devi AC Milan’dan Ajax’a kiralandı. Anlaşmada, Hollanda temsilcisinin yaz aylarında transferi kalıcı hâle getirebilmesini sağlayan bir satın alma opsiyonu da bulunuyor. Johan Cruijff ArenA’ya ayak bastığında Maximilian’a kulübün tesislerinde kapsamlı bir tur yaptırıldı.

Soyadının çağrıştırdığı nostalji, taraftarlar ve medya için kaçınılmaz olsa da genç oyuncu oldukça sakin ve dengeli bir görüntü çizdi.

Geçmişten çok bugüne odaklanan Maximilian’ın ilk izlenimi, anın ağırlığı altında ezilen biri değil, işe koyulmak için sabırsızlanan bir futbolcu olduğu yönündeydi.

Stadyuma yerleştikten sonra duygularını şöyle dile getirdi: “Kendimi iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Kendi kişiliğim ve kendi futbolum var; kendi hikâyemi yazmak istiyorum.”