Ian Wright, Brighton maçı öncesinde 'gergin' olduğunu belirterek, 'sinirli' Arsenal için büyük endişelerini dile getirdi

Premier League Productions'da konuşan Arsenal efsanesi Wright, maçın son dakikalarını değerlendirirken çekinmedi. O şöyle dedi: "Chelsea, 10 kişi kaldığında oynamaya başladı. Bu endişe vericiydi. Arsenal, maçların son dakikalarında bu kadar gergin ve tedirgin davranmamalı, fırsatları daha erken değerlendirmeli ki bu aşamada rahatlayabilsin. Artık sadece kazanmak zorundalar, özellikle de evlerinde oynadıkları maçlarda. Bu size çok fazla güven aşılayacak bir şey olmayacak ama yine de bir galibiyet."

Eski İngiltere forveti, aynı sorunların tekrar ortaya çıkmasından endişe duyarak, Brighton ile oynanacak bir sonraki maça özellikle dikkat çekiyor. Artan endişesini şöyle dile getiriyor: "Maçların ikinci yarısında Arsenal'i yenebileceğinizi görüyoruz. Chelsea 10 kişiydi, Arsenal'in ikinci yarıda ne olduğunu öğrenmek güzel olurdu. Sonuçta 'işi halletmek' önemli ve işin halledilmesinden memnunum, ama ikinci yarıda bunu tekrar gördüğüm için bir sonraki maç için endişeleneceğim."