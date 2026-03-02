AFP
Ian Wright, Brighton maçı öncesinde 'gergin' olduğunu belirterek, 'sinirli' Arsenal için büyük endişelerini dile getirdi
Arsenal, gergin karşılaşmada 10 kişilik Blues'u yendi
Gunners, William Saliba'nın köşe vuruşundan kafayla attığı golle öne geçti, ancak Piero Hincapie'nin talihsiz kendi kalesine attığı golle takımlar ilk yarıyı berabere tamamladı. Jurrien Timber, 66. dakikada kafayla attığı golle galibiyeti garantiledi, ancak ev sahibi takım için rahat bir maç olmadı. Arsenal, Liam Delap'ın ofsayt nedeniyle doğru bir şekilde iptal edilen beraberlik golünü atlatarak kaotik bir son dakikayı atlatmak zorunda kaldı. Wright, Pedro Neto'nun ikinci sarı kartla oyundan atılmasının ardından 10 kişi kalmasına rağmen, deplasman takımının son dakikalarda David Raya'yı yoğun bir şekilde zorlamaya devam ettiğini belirtti.
Wright, Arsenal'in maç sonlarında gösterdiği tedirginlikten endişeli
Premier League Productions'da konuşan Arsenal efsanesi Wright, maçın son dakikalarını değerlendirirken çekinmedi. O şöyle dedi: "Chelsea, 10 kişi kaldığında oynamaya başladı. Bu endişe vericiydi. Arsenal, maçların son dakikalarında bu kadar gergin ve tedirgin davranmamalı, fırsatları daha erken değerlendirmeli ki bu aşamada rahatlayabilsin. Artık sadece kazanmak zorundalar, özellikle de evlerinde oynadıkları maçlarda. Bu size çok fazla güven aşılayacak bir şey olmayacak ama yine de bir galibiyet."
Eski İngiltere forveti, aynı sorunların tekrar ortaya çıkmasından endişe duyarak, Brighton ile oynanacak bir sonraki maça özellikle dikkat çekiyor. Artan endişesini şöyle dile getiriyor: "Maçların ikinci yarısında Arsenal'i yenebileceğinizi görüyoruz. Chelsea 10 kişiydi, Arsenal'in ikinci yarıda ne olduğunu öğrenmek güzel olurdu. Sonuçta 'işi halletmek' önemli ve işin halledilmesinden memnunum, ama ikinci yarıda bunu tekrar gördüğüm için bir sonraki maç için endişeleneceğim."
VAR tartışmaları ve hakem kararları
Wright'ın hayal kırıklığına, topun Declan Rice'ın koluna çarptığı görünen bir pozisyonda Arsenal lehine verilen tartışmalı VAR kararı da eklendi. Wright, Blues'a penaltı verilmediğine şok olduğunu itiraf etti ve Rice'ın o sırada Joao Pedro'yu tuttuğunu belirtti. "Decs onu tutuyor. Kolu yukarıda ve şimdi yukarı doğru hareket ediyor. Bunu gördüğümde penaltı vereceklerini düşündüm. Ama sonra orada ne yapacaklarını bilemezsiniz. Man United'ın bugün aldığı penaltıya bakarsanız, bence bu kesinlikle penaltı."
Premier League Maç Merkezi, sosyal medyada yaptığı açıklamada olayı açıklığa kavuşturdu ve hakemin oyuna devam etme kararını savundu. Açıklamada şöyle denildi: "Hakemin penaltı verilmemesi kararı VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı. Top Rice'ın koluna çarptığında Rice rakibine müdahale ettiği için cezalandırılabilir bir el faulü olmadığına karar verildi." Açıklamaya bakılmaksızın, bu olay Emirates seyircisini ve Wright'ı lig liderinin kontrolü sağlayamadığı konusunda son derece tedirgin eden bir başka an oldu.
Arteta'nın taktiksel mesajı ve Raya'nın kahramanlıkları
Mikel Arteta, devre arasında oyuncularını motive etmek için takımının Tottenham'a karşı Kuzey Londra derbisinde elde ettiği 4-1'lik ezici galibiyetin hatırasını kullanmaya çalıştı, ancak ikinci yarıdaki performans bu standarda pek uymadı. İspanyol teknik adam, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında verdiği mesajı açıkladı ve şöyle dedi: "Maça çok iyi başladık, ilk yarıda çok, çok üstündük. Bence fark, skor daha büyük olmalıydı. Ama devre arasında skor 1-1'di. Maç devam ediyordu. Onlara, yedi gün önce Spurs'a karşı aynı soyunma odasında aynı durumda olduğumuzu hatırlattım. 'İkinci yarıda ne olduğunu görün, bunu tekrar yapacağız' dedim. Ama muhtemelen maçı kazanma hakkını elde etmek için bazı zorlu anlardan geçmemiz gerekecek. Biz bunu kesinlikle başardık."
Son dakikalarda Arsenal, Raya'nın kurtarışlarına güvenerek, kaleci Alejandro Garnacho'nun uzak köşeye doğru giden ortasını muhteşem bir kurtarışla durdurdu. Arteta, kalecinin müdahalesinin kendi stres seviyesini düşürdüğünü itiraf etti. O şöyle dedi: "O (Raya) konsantrasyonunu korumayı ve gerektiğinde bir futbol maçını belirlemeyi bilen bir kaleci, çünkü bazen hiç müdahale etmez, sonra bir anda orada olmanız gerekir ve bu çok, çok zordur. Son pozisyonda yaptığı kurtarış... bir şut değil, bir ortaydı, ama inanılmaz bir kurtarış yaptı. Doğru açıyı yakaladım ve kalbim neredeyse durdu, ama David'in eli onu hayata döndürdü."
