Hull City, FA Cup'ta Chelsea'ye yenildikleri maç sırasında ayrımcı tezahüratlar nedeniyle tutuklamalar yapıldığını doğruladı

Liverpool taraftarı Paul Boardman, yakınlardaki bir tren istasyonunda bu tezahüratı yaptığı duyulduğu için Wembley Stadyumu'na giriş yasağı aldı. Tehditkar sözler kullandığı suçunu kabul eden Boardman, 500 sterlin para cezasına çarptırıldı.

O gece Hull, Pedro Neto'nun hat-trick yaptığı maçta 4-0 mağlup oldu ve teknik direktör Sergej Jakirovic, ağır yenilgiye rağmen takımının çabasını övdü.

Jakirovic, "Defansif olarak taktik planımız iyiydi ve belki de kontratakta daha iyi kararlar alsaydık daha iyi oynayabilirdik.

"Bazı fırsatlar yakaladık, Chelsea de öyle. Pedro Neto mükemmel bir gol attı, ikinci gol ise köşe vuruşundan çok kolay bir gol oldu. Topa sahip olma konusunda çok iyiler. Bizim hatalarımızı kullanmaya çalıştılar. Bence en az bir golü hak ettik ama böyle oynarsak Şampiyonluk'ta çok iyi bir konumda olacağız.

Asla pes etmeyin, belki sonraki maçlarda bu, nasıl oynamamız gerektiğine dair iyi bir örnek olabilir.

"Şimdi dinlenmemiz gerekiyor ve bunu QPR maçına daha iyi hazırlanmak için kullanacağız."