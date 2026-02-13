Getty Images Sport
Hull City, FA Cup'ta Chelsea'ye yenildikleri maç sırasında ayrımcı tezahüratlar nedeniyle tutuklamalar yapıldığını doğruladı
Hull, tutuklamaların yapıldığını doğruladı
The Athletic'e göre, Hull taraftarların ayrımcı tezahüratlar nedeniyle tutuklandığını duyurdu. Batı Londra'daki rakip takıma yönelik tezahüratlar homofobik nitelikteydi. PA sistemi üzerinden ilk uyarı yapıldı ve taraftarlara tezahüratı kesmeleri, aksi takdirde tutuklanabilecekleri bildirildi. İkinci yarıda bir başka duyuru daha yapıldı ve bazı taraftarların gözaltına alındığı doğrulandı.
Kraliyet Savcılık Servisi, 2022 yılında tezahüratta kullanılan ve erkek seks işçileriyle ilgili belirli bir sözün homofobik bir hakaret olduğunu ve bu sözü kullanan herkesin kovuşturmaya uğrayabileceğini doğruladı.
- AFP
Liverpool taraftarı Paul Boardman, yakınlardaki bir tren istasyonunda bu tezahüratı yaptığı duyulduğu için Wembley Stadyumu'na giriş yasağı aldı. Tehditkar sözler kullandığı suçunu kabul eden Boardman, 500 sterlin para cezasına çarptırıldı.
O gece Hull, Pedro Neto'nun hat-trick yaptığı maçta 4-0 mağlup oldu ve teknik direktör Sergej Jakirovic, ağır yenilgiye rağmen takımının çabasını övdü.
Jakirovic, "Defansif olarak taktik planımız iyiydi ve belki de kontratakta daha iyi kararlar alsaydık daha iyi oynayabilirdik.
"Bazı fırsatlar yakaladık, Chelsea de öyle. Pedro Neto mükemmel bir gol attı, ikinci gol ise köşe vuruşundan çok kolay bir gol oldu. Topa sahip olma konusunda çok iyiler. Bizim hatalarımızı kullanmaya çalıştılar. Bence en az bir golü hak ettik ama böyle oynarsak Şampiyonluk'ta çok iyi bir konumda olacağız.
Asla pes etmeyin, belki sonraki maçlarda bu, nasıl oynamamız gerektiğine dair iyi bir örnek olabilir.
"Şimdi dinlenmemiz gerekiyor ve bunu QPR maçına daha iyi hazırlanmak için kullanacağız."
Chelsea'nin büyük galibiyeti
Blues'un teknik direktörü Liam Rosenior, 2022 ile 2024 yılları arasında Tigers'ı çalıştırdıktan sonra MKM Stadyumu'na geri döndü.
Oyuncuların ilk yarıdaki performansı ve tutumundan çok memnun kaldım. Zor bir maçtı. Hull'a tüm övgülerimi sunuyorum, Championship'te çok iyi gidiyorlar, umarım bu yıl Premier League'e yükselirler, ancak bizim tutumumuz ve maça olan bağlılığımız sayesinde kalitemiz her zaman ortada, bu da bize bu geceki platformu sağladı.
"90 dakika boyunca iyi bir performans sergiledik. Elbette her maçın her dakikası mükemmel olsun istersiniz. İyileştirebileceğimiz birçok şey var ama birlikte başladığımız bu sürece çok memnunum.
"Pedro Neto olağanüstüydü, çok çalışıyor ve çok kaliteli. Bugün attığı golleri görmekten çok memnunum. Herkes birbirleri için gerçekten çok çalıştı.
"En memnun edici yönü zihniyetiydi. Kulübe gurur kaynağı oldular. Başarılı olmak için gereken zihinsel uygulamalar açısından gerçekten güçlü bir performans sergilediler."
Rosenior, birçok aile üyesinin maçı izlemeye geldiğini de itiraf ederek şunları ekledi: "20'den fazla aile üyem buradaydı. Bu kulüp sadece benim için değil, birçok nedenden dolayı ailem için de çok önemli. Kulübün bana gösterdiği ilgiden çok memnunum ve her iki takımın taraftarlarının da beni sıcak karşıladığı için çok mutluyum."
Sırada ne var?
Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürmek için önümüzdeki hafta sonu Burnley ile karşılaşacak. Rosenior'un takımı şu anda dördüncü sıradaki Manchester United'ın bir puan gerisinde, beşinci sırada yer alıyor.
