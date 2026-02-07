Goal.com
Hugo Ekitike, Erling Haaland'ın gol sayısına asla ulaşamayabilir, ancak Liverpool'un "yeni Fernando Torres"i, Man City'nin formdan düşmüş 9 numarasının ancak hayal edebileceği çok yönlü bir oyun stiline sahip.

İlk yarı sona yaklaşırken Liverpool, Newcastle United'a 1-0 yenik durumdaydı ve Anfield, bu zorlu sezonda bir başka hayal kırıklığına uğramaya hazırlanıyordu. Ancak 138 saniye içinde Hugo Ekitike, Merseyside'daki tüm havayı değiştirdi. Fransız oyuncunun ilk golü - Florian Wirtz'in akıllı geri pasından yakın direğe attığı gol - çok önemliydi, ancak taraftarları çılgına çeviren ikinci golüydü.

Milos Kerkez'in arka alandan attığı uzun pası yakalayan Ekitike, Malick Thiaw'ı geçtikten sonra Nick Pope'u da geçerek topu Newcastle ağlarına gönderdi. İnce yapılı forvetin hızı, gücü ve hassasiyeti, özellikle Steven Gerrard için çok tanıdık geliyordu.

Eski Liverpool kaptanı TNT Sports'a verdiği demeçte, "Ekitike'yi her izlediğimde (Fernando) Torres'i hatırlatıyor" dedi. "Benzer türde goller atıyor. Ona kanalda boşluk verirseniz, koşar, çok hızlıdır, onu yakalayamazsınız ve ölümcüldür."

Şaşırtıcı bir şekilde, Ekitike şu anda Premier League'in en golcü oyuncusu Erling Haaland'dan daha iyi formda ve Pazar günü Manchester City ile oynanacak büyük Premier League maçına giriyor.

    Haaland'ın form düşüşü

    Haaland, kendi başarısının kurbanı oldu denebilir. Dünyanın en ölümcül golcüsü için maç başına bir golün altında kalan her şey hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor.

    Ancak Haaland'ın geçen sezon tam performans gösteremediği ve Premier Lig'de 31 maçta sadece 22 gol attığı inkar edilemez. Bu, diğer oyuncular için mükemmel bir gol ortalaması olsa da, futbolun Terminator'ü için yeterli değil.

    "Şanslarımı gole çeviremedim" diye itiraf etti Haaland, City'nin kupa kazanamadığı 2024-25 sezonunda. "Daha iyisini yapmalıyım, yeterince iyi değildim."

    Ancak Haaland, bu sezonu bir misyonu olan bir adam gibi başladı. Sekizinci haftaya kadar 11 gol attı. Noel'den sadece beş gün önce, West Ham'a karşı attığı iki golle 17 maçta 19 gole ulaştı. Haaland, tek bir sezonda attığı en fazla gol rekorunu (36) kırmakla kalmayıp, onu ezip geçecek gibi görünüyordu.

    Ancak, 20 Aralık'ta Etihad'da attığı iki golün ardından geçen yedi hafta ve yedi maçta, Norveçli 9 numara sadece bir kez, Brighton ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gol attı ve o da penaltıdan geldi.

    'Forvetleri asla küçümsemeyin'

    Guardiola, Haaland'ın gol önündeki zorluklarının daha uzun süre devam edeceğini bekleyenlerin aptal olduğunu haklı olarak belirtmiştir.

    City'nin teknik direktörü, "Forvetleri, golcüleri asla küçümsemeyin, çünkü onlar her zaman sizi sustururlar" dedi. "Hayatının geri kalanında gol atmaya devam edecek, bu kesin."

    Guardiola, City'nin Haaland'a sahip olduğu için şanslı olduğunu savunurken de haklıydı: "O olmasaydı, şu anda bulunduğumuz konumda olmazdık. O bize çok şey katıyor ve birçok konuda giderek daha da iyiye gidiyor."

    Bu sezon bazı zamanlarda durum kesinlikle böyle görünüyordu. Örneğin, Fulham'da 5-4'lük çılgın galibiyette Haaland sadece bir gol atmakla kalmadı, Tijjani Reijnders ve Phil Foden için iki gol daha hazırladı.

    Ancak, 25 yaşındaki oyuncunun topa neredeyse hiç dokunmadığı, oyuna etki etmediği çok fazla durum var, bu da Haaland gol atmadığında, tam olarak ne yaptığını merak etmemek zor olduğu anlamına geliyor.

    'Bu takımdaki rolümü biliyorum'

    Haaland, City'nin oyun kurma sürecine genel olarak dahil olmamasıyla ilgili süregelen tartışmanın farkında, ancak bunun kendisini hiç rahatsız etmediğini vurguluyor.

    Forvet, Men in Blazers podcast'ine "Gol attığımda kimse bundan bahsetmiyor, ama gol atmadığımda insanlar benim paslarımdan bahsetmeye başlıyor" dedi. " Bu, insanların nasıl konuşacağı ve benim hakkımda söylediklerini kontrol edemeyeceğim bir şey, hayatımın bir parçası .

    "Sadece sahada yapmam gerekenlere odaklanmalıyım ve benim işim Rodri gibi oyunu kontrol etmek değil, ceza sahasında olmak ve atakları bitirmek. Odak noktam bu ve insanların ne dediği umurumda değil. Önemli olan takımın kazanmasına yardımcı olmaya odaklanmak.

    "Sonuçta, bazılarına komik gelse de, topa dokunmadan da futbol oynayabilirsiniz. Hareketler, zihinsel güç ve farkındalıkla bunu başarabilirsiniz. Bu, oyunun çok önemli bir parçası. Sadece topa dokunmakla ilgili değil.

    "Tabii ki topa dokunmak zorundasın ama ben bu takımdaki rolümü biliyorum."

    Esasen, Haaland'ın işi gol atmaktır ve bunu dünyadaki diğer tüm oyunculardan daha iyi yapar.

    Hareketleri ve varlığıyla savunmacıları meşgul ederek, City'nin diğer hücumcularına zaman ve alan yaratması da bir gerçek.

    Ancak Roy Keane, Haaland'ın "genel oyun stilinin League Two seviyesinde" olduğunu iddia ederek (her zamanki gibi) aşırıya kaçmış olsa da, forvetin çok yönlü oyun stilinin bazı eksiklikleri olduğu inkar edilemez.

    Bazen modern dönemin en patlayıcı 9 numarası Ronaldo ile karşılaştırılsa da, hava toplarında çok daha üstün olmasına rağmen, Haaland, savunmaları tek başına alt edebilen Brezilyalı oyuncu ile aynı becerilere sahip değildir.

    Çağdaşlarına bakıldığında bile, Haaland Kylian Mbappe veya Harry Kane kadar gol atıyor olabilir, ancak bu iki oyuncu kadar eksiksiz bir oyuncu olmaktan çok uzak - hatta Ekitike kadar bile değil.

    Ekitike, Isak'ın başlangıç pozisyonunu alıyor.

    Ekitike muhtemelen Haaland kadar üretken olmayacaktır. Ancak daha verimli olabilir - ve bu Haaland'ı küçümsemek için söylenmiş bir söz değildir. Ekitike'nin gol atma ve fırsat yaratma becerisi, Alexander Isak için endişe kaynağı olmalıdır.

    Doğal varsayım, Isak'ın geçen Eylül ayında Newcastle'dan transferin son gününde takıma katıldıktan sonra tam olarak formuna kavuştuğunda, Liverpool'un ilk tercih edilen santrforu olacağıydı. Sonuçta, geçen sezon Premier League'in en korkulan forveti olarak Haaland'ın yerini almıştı ve Reds onu İngiliz futbol tarihinin en pahalı oyuncusu ve tüm zamanların en pahalı üçüncü oyuncusu yapmıştı.

    Ancak Isak, yaz aylarında attığı utanç verici golün etkilerini herkesin tahmin ettiğinden çok daha uzun süre hissetti ve bu durum, Arne Slot'un onu forma ve kondisyona sokmak için yaptığı itiraf ettiği girişimden dolayı taraftarların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Anfield kariyerine sansasyonel bir başlangıç yapan Ekitike ise, takımın sezonun en zorlu döneminde kadroya girip çıktı.

    Aralık ayına gelindiğinde, Isak'ın Spurs maçında yaşadığı talihsiz bacak kırılmasından önce bile, Ekitike'nin oynaması gerektiği açıktı ve Noel öncesinde dört maçta altı gol katkısı ile başlangıç serisine yanıt verdi, ancak ufak bir uyluk problemi ilerlemesini engelledi.

    Wirtz bağlantısı

    Ancak Ekitike, geçen ay sahalara döndüğünde kaldığı yerden devam etti. Barnsley ve Qarabag maçlarında birer gol ve asistle katkı sağladıktan sonra, Cumartesi günü Newcastle'ı yendikleri maçta muhteşem bir çift gol attı.

    Fransa milli takım oyuncusu, Florian Wirtz'in İngiliz futboluna geç de olsa uyum sağlamasının şüphesiz yardımı oldu. İkili, bu sezon Premier Lig'de en fazla golü (altı) atan ikili olarak oldukça dinamik bir ikili haline geliyor.

    Ekitike, Newcastle maçının ardından TNT Sports 'a verdiği röportajda Wirtz hakkında "O, futbolu koklayan harika bir oyuncu" dedi. "Onunla oynamak benim için oldukça kolay .

    "Boşluk yaratmayı, bağlantı kurmayı seviyorum ve bu tür bir oyuncuyla her şeyi yapabilirim. Sadece boş alana koşmak gerekiyor ve onun beni bulacağını biliyorum, bu yüzden onunla oynamak çok eğlenceli."

    Bu his karşılıklı, Wirtz saha dışında da saha içinde olduğu kadar iyi anlaştıklarını açıkladı.

    Almanya milli takım oyuncusu BBC Sport'a "O harika bir adam, büyük bir kişilik ve benim için şimdiden iyi bir arkadaş" dedi. "Birbirimizi Bundesliga'dan tanıyoruz, birkaç kez karşı karşıya oynadık ve şimdiden forma değiştirdik.

    "O harika bir oyuncu ve onu burada antrenman yaparken ve oynarken ilk gördüğümde beni bile şaşırttı çünkü onun bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum."

    En iyisi henüz gelmedi

    Ekitike'nin Anfield'daki etkisinden şaşkına dönen tek kişi Wirtz değil. Ekitike ile karşılaştırılan bir başka oyuncu olan büyük Thierry Henry, vatandaşının tutarsızlığından endişe duyarken, aynı zamanda temel becerileri iyi yapmadığını da savundu.

    Ancak, Dünya Kupası şampiyonu, birçok iniş çıkış yaşayan bir takımda tüm turnuvalarda 32 maçta 15 gol atan Ekitike'yi, şu ana kadar sezonun en iyi transferi olarak nitelendirdi.

    Henry, Betway köşesinde"Beni şaşırttı" diye itiraf etti. "Başlangıçta Liverpool'da bunu yapabileceğini kanıtlaması gerekiyordu ve bunu başardı. Şimdi kulüp zor durumda ama o hala gol atmaya devam ediyor. Onun bu yeteneği olduğunu biliyordum ama bu kadar çabuk adapte olacağını bilmiyordum.

    "Tabii ki, takım iyi giderken uyum sağlamak daha kolaydır. Ama o uyum sağladı, sonra yedek kulübesine gitti, hiçbir şey söylemedi, geri döndü ve hala gollerini atıyor, bu yüzden onu zirveye çıkarmak zorundasınız."

    Ekitike'nin oyununda hala üzerinde çalışması gereken alanlar var, örneğin bitiriciliği ve bazen topu fazla sürme alışkanlığı gibi. Ancak, son 18 ayda katlanarak gelişen, çeşitli pozisyonlarda (kanat, forvet veya 9 numara arkasında) başarılı olan çok yetenekli bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu anlamda, başarabileceklerinin veya olabileceklerinin bir sınırı yok gibi görünüyor.

    Haaland, elbette, İngiliz futbolunun en korkulan forveti olmaya devam ediyor ve Pazar günü eleştirenleri susturabilir.

    Ancak Ekitike ile Liverpool sadece bir golcü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda potansiyel bir oyun değiştirici, henüz gücünün zirvesine ulaşmamış 23 yaşındaki Torres benzeri bir işkenceci de kazandı. Bu, sadece Manchester City için değil, tüm Reds rakipleri ve hatta Isak için de gerçekten korkutucu bir düşünce.

