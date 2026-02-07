Hugo Ekitike, Erling Haaland'ın gol sayısına asla ulaşamayabilir, ancak Liverpool'un "yeni Fernando Torres"i, Man City'nin formdan düşmüş 9 numarasının ancak hayal edebileceği çok yönlü bir oyun stiline sahip.

Haaland, City'nin oyun kurma sürecine genel olarak dahil olmamasıyla ilgili süregelen tartışmanın farkında, ancak bunun kendisini hiç rahatsız etmediğini vurguluyor.
Forvet, Men in Blazers podcast'ine "Gol attığımda kimse bundan bahsetmiyor, ama gol atmadığımda insanlar benim paslarımdan bahsetmeye başlıyor" dedi. " Bu, insanların nasıl konuşacağı ve benim hakkımda söylediklerini kontrol edemeyeceğim bir şey, hayatımın bir parçası .
"Sadece sahada yapmam gerekenlere odaklanmalıyım ve benim işim Rodri gibi oyunu kontrol etmek değil, ceza sahasında olmak ve atakları bitirmek. Odak noktam bu ve insanların ne dediği umurumda değil. Önemli olan takımın kazanmasına yardımcı olmaya odaklanmak.
"Sonuçta, bazılarına komik gelse de, topa dokunmadan da futbol oynayabilirsiniz. Hareketler, zihinsel güç ve farkındalıkla bunu başarabilirsiniz. Bu, oyunun çok önemli bir parçası. Sadece topa dokunmakla ilgili değil.
"Tabii ki topa dokunmak zorundasın ama ben bu takımdaki rolümü biliyorum."
Esasen, Haaland'ın işi gol atmaktır ve bunu dünyadaki diğer tüm oyunculardan daha iyi yapar.
Hareketleri ve varlığıyla savunmacıları meşgul ederek, City'nin diğer hücumcularına zaman ve alan yaratması da bir gerçek.
Ancak Roy Keane, Haaland'ın "genel oyun stilinin League Two seviyesinde" olduğunu iddia ederek (her zamanki gibi) aşırıya kaçmış olsa da, forvetin çok yönlü oyun stilinin bazı eksiklikleri olduğu inkar edilemez.
Bazen modern dönemin en patlayıcı 9 numarası Ronaldo ile karşılaştırılsa da, hava toplarında çok daha üstün olmasına rağmen, Haaland, savunmaları tek başına alt edebilen Brezilyalı oyuncu ile aynı becerilere sahip değildir.
Çağdaşlarına bakıldığında bile, Haaland Kylian Mbappe veya Harry Kane kadar gol atıyor olabilir, ancak bu iki oyuncu kadar eksiksiz bir oyuncu olmaktan çok uzak - hatta Ekitike kadar bile değil.