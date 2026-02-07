Hugo Ekitike, Erling Haaland'ın gol sayısına asla ulaşamayabilir, ancak Liverpool'un "yeni Fernando Torres"i, Man City'nin formdan düşmüş 9 numarasının ancak hayal edebileceği çok yönlü bir oyun stiline sahip.

Haaland, kendi başarısının kurbanı oldu denebilir. Dünyanın en ölümcül golcüsü için maç başına bir golün altında kalan her şey hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor.

Ancak Haaland'ın geçen sezon tam performans gösteremediği ve Premier Lig'de 31 maçta sadece 22 gol attığı inkar edilemez. Bu, diğer oyuncular için mükemmel bir gol ortalaması olsa da, futbolun Terminator'ü için yeterli değil.

"Şanslarımı gole çeviremedim" diye itiraf etti Haaland, City'nin kupa kazanamadığı 2024-25 sezonunda. "Daha iyisini yapmalıyım, yeterince iyi değildim."

Ancak Haaland, bu sezonu bir misyonu olan bir adam gibi başladı. Sekizinci haftaya kadar 11 gol attı. Noel'den sadece beş gün önce, West Ham'a karşı attığı iki golle 17 maçta 19 gole ulaştı. Haaland, tek bir sezonda attığı en fazla gol rekorunu (36) kırmakla kalmayıp, onu ezip geçecek gibi görünüyordu.

Ancak, 20 Aralık'ta Etihad'da attığı iki golün ardından geçen yedi hafta ve yedi maçta, Norveçli 9 numara sadece bir kez, Brighton ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gol attı ve o da penaltıdan geldi.