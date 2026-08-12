Hollanda Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla Xavi Hernandez, Hollanda'nın yeni teknik direktörü oldu: "Yeni teknik direktörümüzü açıklamaktan gurur duyuyoruz. Hoş geldin, Xavi Hernandez".
Barcelona'nın eski teknik direktörü, Hollanda Futbol Federasyonu'nun teklifini kabul etti ve anlaşma artık tamamlandı: bugün atılan imza, taraflar arasındaki uzlaşmayı resmen kesinleştirdi.
Barcelona kulübesindeki deneyiminin ardından Xavi, bu kez bir milli takımın başında yeni bir meydan okumaya hazırlanmaya başladı. İspanyol teknik adam, Hollanda'nın projesini kabul ederek kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Anlaşma son saatlerde sağlandı ve bugün belgelere imza atıldı. Böylece transfer tamamlandı: Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya hazır.