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XaviGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Hollanda'da resmî açıklama: Xavi, yeni teknik direktör oldu

X. Hernandez
Transfers
Hollanda

Eski Barcelona teknik direktörü, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçti

Hollanda Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla Xavi Hernandez, Hollanda'nın yeni teknik direktörü oldu: "Yeni teknik direktörümüzü açıklamaktan gurur duyuyoruz. Hoş geldin, Xavi Hernandez".


Barcelona'nın eski teknik direktörü, Hollanda Futbol Federasyonu'nun teklifini kabul etti ve anlaşma artık tamamlandı: bugün atılan imza, taraflar arasındaki uzlaşmayı resmen kesinleştirdi.


Barcelona kulübesindeki deneyiminin ardından Xavi, bu kez bir milli takımın başında yeni bir meydan okumaya hazırlanmaya başladı. İspanyol teknik adam, Hollanda'nın projesini kabul ederek kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.


Anlaşma son saatlerde sağlandı ve bugün belgelere imza atıldı. Böylece transfer tamamlandı: Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya hazır.


  • Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu için bu önemli bir dönüm noktası. Barcelona kulübesinde üst düzeyde deneyim kazanan Xavi, şimdi Hollanda'yı yeniden uluslararası futbolun zirvesine taşımak hedefiyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen bir oyuncu grubuyla çalışmaya hazırlanıyor.


    İmzalar atıldı: Xavi ile Hollanda yeni bir maceraya başlamaya hazır. Hatırlatalım ki, Dünya Kupası'nın ardından Hollanda'nın Ronald Koeman ile ilişkisi sona ermişti.


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