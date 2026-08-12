Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu için bu önemli bir dönüm noktası. Barcelona kulübesinde üst düzeyde deneyim kazanan Xavi, şimdi Hollanda'yı yeniden uluslararası futbolun zirvesine taşımak hedefiyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen bir oyuncu grubuyla çalışmaya hazırlanıyor.





İmzalar atıldı: Xavi ile Hollanda yeni bir maceraya başlamaya hazır. Hatırlatalım ki, Dünya Kupası'nın ardından Hollanda'nın Ronald Koeman ile ilişkisi sona ermişti.



