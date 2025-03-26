Hocası Scaloni, Emiliano Martinez'i Brezilya maçının ardından azarladı

GOAL/Gettyİdil Erin TetikHocası Scaloni, Emiliano Martinez'i Brezilya maçının ardından azarladıE. MartinezL. ScaloniArjantinBrezilyaArjantin - BrezilyaDünya Kupası Elemeleri CONMEBOL 1.TurEmi Martinez, Brezilya'yı 4-1 yendikleri maçın ardından yaptığı hareket nedeniyle Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni tarafından eleştirildi.Makale devam ediyorMakale devam ediyorMakale devam ediyorHaberin devamı aşağıdaScaloni, Martinez'i eğlendiği için azarladıMartinez maçın sonlarında ayağına gelen topu sektirerek şov yaptıArjantin, Brezilya'yı 4-1 yendiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱