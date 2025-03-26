Emi Martinez Lionel ScaloniGOAL/Getty
İdil Erin Tetik

Hocası Scaloni, Emiliano Martinez'i Brezilya maçının ardından azarladı

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Emi Martinez, Brezilya'yı 4-1 yendikleri maçın ardından yaptığı hareket nedeniyle Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni tarafından eleştirildi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Scaloni, Martinez'i eğlendiği için azarladı
  • Martinez maçın sonlarında ayağına gelen topu sektirerek şov yaptı
  • Arjantin, Brezilya'yı 4-1 yendi
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