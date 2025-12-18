Hintli milyarderden Lionel Messi’ye dünyada sadece 12 tane olan servet değerinde hediye! Herkesi hayrete düşürdü

13 Aralık'ta Kalküta'daki Salt Lake Stadyumu'nda kaos yaşandı. Messi'nin merakla beklenen maçı, yerel önde gelen isimlerin sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcuyla fotoğraf çektirmek için sahaya akın etmesiyle sadece 25 dakika sürdü ve ardından güvenlik görevlileri tarafından sahadan uzaklaştırıldı. Futbol efsanesini görmek için 85.000'den fazla taraftar gelmişti, ancak Messi sahaya girer girmez aralarında politikacılar, yetkililer, ünlüler ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 100'den fazla kişi sahayı doldurarak görüşü engelledi ve programı aksattı.

Hayal kırıklığı arttıkça ve taraftarlar, bir servet harcadıkları biletlere rağmen Arjantinli süperstarı neredeyse hiç göremediklerini fark ettikçe, atmosfer hızla coşkudan öfkeye dönüştü. Messi sahadan ayrıldıktan sonra bazı taraftarların koltukları sökmeye ve sahaya su şişeleri fırlatmaya başlamasıyla stadyumdaki huzursuzluk tırmandı. Videolar, taraftarların bariyerlerin üzerinden tırmandığını ve etkinliğin kötü yönetim nedeniyle çöktüğü sırada yetkililere alaycı sözler söylediğini gösterdi. Raporlar, Messi'nin yanı sıra Inter Miami takım arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul'un da organizatörlerin durumu kontrol altına alamaması nedeniyle acil güvenlik endişeleri nedeniyle stadyumdan çıkarıldığını doğruladı.

Etkinliğin baş organizatörü Satadru Dutta, stadyumda yaşanan kaosun ardından polis tarafından gözaltına alınırken, Batı Bengal eyaletinin başbakanı Mamata Banerjee olayla ilgili üst düzey bir soruşturma emri verdi.