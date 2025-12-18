Getty Images Sport
Hintli milyarderden Lionel Messi’ye dünyada sadece 12 tane olan servet değerinde hediye! Herkesi hayrete düşürdü
Messi'nin kaotik 'GOAT' turu
13 Aralık'ta Kalküta'daki Salt Lake Stadyumu'nda kaos yaşandı. Messi'nin merakla beklenen maçı, yerel önde gelen isimlerin sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcuyla fotoğraf çektirmek için sahaya akın etmesiyle sadece 25 dakika sürdü ve ardından güvenlik görevlileri tarafından sahadan uzaklaştırıldı. Futbol efsanesini görmek için 85.000'den fazla taraftar gelmişti, ancak Messi sahaya girer girmez aralarında politikacılar, yetkililer, ünlüler ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 100'den fazla kişi sahayı doldurarak görüşü engelledi ve programı aksattı.
Hayal kırıklığı arttıkça ve taraftarlar, bir servet harcadıkları biletlere rağmen Arjantinli süperstarı neredeyse hiç göremediklerini fark ettikçe, atmosfer hızla coşkudan öfkeye dönüştü. Messi sahadan ayrıldıktan sonra bazı taraftarların koltukları sökmeye ve sahaya su şişeleri fırlatmaya başlamasıyla stadyumdaki huzursuzluk tırmandı. Videolar, taraftarların bariyerlerin üzerinden tırmandığını ve etkinliğin kötü yönetim nedeniyle çöktüğü sırada yetkililere alaycı sözler söylediğini gösterdi. Raporlar, Messi'nin yanı sıra Inter Miami takım arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul'un da organizatörlerin durumu kontrol altına alamaması nedeniyle acil güvenlik endişeleri nedeniyle stadyumdan çıkarıldığını doğruladı.
Etkinliğin baş organizatörü Satadru Dutta, stadyumda yaşanan kaosun ardından polis tarafından gözaltına alınırken, Batı Bengal eyaletinin başbakanı Mamata Banerjee olayla ilgili üst düzey bir soruşturma emri verdi.
Messi'ye dudak uçuklatan hediye
Messi, 'GOAT Tour 2025' adlı dört bölümlük etkinliğinin bir parçası olarak Hindistan'daydı. Bu etkinlik kapsamında Kalküta, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi'de dostluk maçlarına, genç futbol kliniklerine, bir padel turnuvasına katılacak ve hayırseverlik girişimlerini başlatacaktı. Turunun sonunda Messi, Hint milyarder Mukesh Ambani'ye ait olan Gujarat eyaletindeki Jamnagar'da bulunan Vantara Küresel Yaban Hayatı Kurtarma ve Koruma Merkezi'ni ziyaret etmeye davet edildi.
Koruma merkezini ziyaretinde Ambani'nin oğlu Anant, Messi'ye yaklaşık 825.000 sterlin değerinde, son derece nadir bulunan RM 003-V2 GMT Tourbillon 'Asya Sürümü' bir saat hediye etti. Bu saatin sınırlı sayıda üretildiği ve dünya genelinde yalnızca 12 adet bulunduğu belirtiliyor.
Kötü yönetim herkesi etkiledi!
Hindistan ziyaretinin ilk durağı hariç, turun geri kalanı sorunsuz geçti. Ancak, Kalküta seyircilerinin önünde kısa bir süre bulunduğu sırada, Arjantin efsanesinin bir an için sakinliğini kaybettiği bildirildi. Olay yerinde bulunan eski Hindistan milli futbolcusu Lalkamal Bhowmick, Sports Now'a şunları söyledi: "Messi stadyuma girdiğinde her şey yolunda gidiyordu. Rahat görünüyordu, gülümsüyordu ve hepimizle tokalaşıyordu. Hatta tereddüt etmeden imza bile verdi. Çok fazla insan sahaya akın edip fotoğraf çekmeye başladığı anda, gözle görülür şekilde rahatsız oldu. Çok hızlı bir şekilde kalabalıklaştı ve etrafındaki herkes fotoğraf çekmeye başlayınca tepkisinin değiştiğini görebiliyorduk. Sinirlenmeye başladı, sakinliğini kaybetti ve her şey kontrolden çıktı."
Bu kötü yönetim sadece taraftarları değil, Messi'nin Hindistan'daki varlığını kutlamak amacıyla düzenlenen gösteri maçında yer alan sporcuları da derinden etkiledi.
'Messi gelmek istiyorsa bunu söylemesi gerekir!'
Arjantin'deki Newell's Old Boys'un başkan adayı Guillermo Munoz, tüm zamanların en büyük futbolcusu Messi'yi kariyerinin başladığı kulübe geri getirme arzusunu dile getirdi.
TNT Sports'a konuşan Munoz şunları söyledi: "Öncelikle Messi'nin Newell's ile bağlantı kurmaya istekli olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Messi'nin gelmesini gerçekten çok istiyorum, ama 'bir gün, bir gün' demek yeterli değil. Messi'yi görüyorum ve beni ağlatıyor. Ama bu, onun kulübün üstünde olduğu anlamına gelmiyor."
Şöyle devam etti: "Bir gün Maradona 'Newell's'te oynayacağım' dedi. Bir gün Tata Martino 'Newell's'e yardım edeceğim' dedi. Messi'nin Newell's'e karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu yok. Ama gerçekten gelmek istiyorsa, bunu söylemesi gerekir."
