Hidden Gems FC: Gift Orban aşırı yoksulluktan nasıl kurtulup Avrupa'nın gol makinesi haline geldi?
'Sokak çocuğu'
Orban, annesi Togo'da yaşarken babası tarafından Nijerya'nın Benue eyaletinde büyütüldü ve hiçbir çocuğun şahit olmaması gereken manzaralarla çevrili bir ortamda futbol oynamaya başladı.
Belçika'nın Gent takımında oynadığı dönemde Sporza'ya verdiği röportajda "Ben sokakların çocuğuyum" demişti. "Lagos'un banliyölerinde küçük bir çocukken futbol oynamaya başladım. İnsanlar alkol ve uyuşturucunun etkisi altında yaralanıyordu... Geçenlerde bir arkadaşımla birkaç günlüğüne Brüksel'e gittim. Arabamıza döndüğümüzde, tamamen talan edilmişti. Para, banka kartları, pasaport... Arkadaşım çok korkmuştu, ama ben? Ben böyle şeyleri her gün yaşıyordum."
Orban, gençken karşılaştığı zorluklardan güç alıyor ve belki de hala bu zorlukların etkisinde, ancak başkalarının benzer durumlar yaşamaması için bir fark yaratmaya kararlı.
"Çok zordu ve bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Sorunlarımı size açıklayamam," dedi L'Equipe'e. "Anlamazsınız, çünkü Avrupa'da doğdunuz. Fransa'da fakirseniz, devlet size yardım edebilir, vakıflar ve hayır kurumları vardır. Afrika'da kimse size bir şey vermez ve açlıktan ölürsünüz. Bu yüzden hepimiz futbol oynamak istiyoruz.
Benue'de, ailenizin parası yoksa, yaşamak imkansızdır. Beni motive eden şey budur. Bunu bir daha asla yaşamak istemiyorum. Her gün kendi yemeğimizi bulmak zorundaydık. Şimdi tüm yoksul insanlara, yetimlere, benimki gibi ya da daha zor bir hayatı olan herkese yardım etmek istiyorum."
"Yoksulluk nedir biliyor musunuz?" diye ekledi. "Avrupa ve Afrika'daki yoksulluk, karşılaştırılabilir bile değil. Belirli yerlerde uyuyorsunuz, bu dayanılmaz bir şey. Sonra uyanıyorsunuz ve yiyecek hiçbir şey yok."
Renkli karakter
Orban'ın açık sözlü tavrı, onun benimsediği bir şeydir - "Ne düşünüyorsam onu söylüyorum, samimiyim. Beni tanımayanlar tuhaf olduğumu düşünür, ama bana yaklaşırsanız, çok saygılı olduğumu görürsünüz." - ancak bu tavrı zaman zaman başını belaya sokmuştur, en belirgin örneği bu sezon Serie A'da Hellas Verona'da oynadığı dönemde yaşanmıştır.
Ocak ayında, zor günler geçiren takımıyla şampiyon Napoli'yi deplasmanda 2-0 öne geçirdikten sonra, Orban ev sahibi taraftarların bulunduğu tribüne koştu ve havaya hayali bir silah ateş etti, ardından parmağıyla kendi boğazını kesti. Aşırı kutlaması ona sarı kart kazandırdı ve Napoli taraftarları, takımlarının 2-2'lik beraberliği yakalamasıyla son gülen taraf oldu.
Altı hafta sonra Orban, Parma karşısında sadece 11 dakika sonra hakeme sözlü tacizde bulunduğu için kırmızı kart görerek daha da ağır bir ceza aldı ve iki maçlık ceza aldı.
İnanç sıçraması
Bu hatalarına rağmen, Orban, Hoffenheim'dan sezonluk kiralık olarak İtalya'ya geldiğinden beri golcü içgüdülerini bir kez daha sergiledi. Verona takımı küme düşmemek için mücadele ederken, Orban'ın attığı yedi gol, takımdaki en fazla gol sayısı oldu. Gol atmak her zaman Orban'ın en sevdiği şeydi, ancak büyürken bir kulübe veya akademiye katılmak konusunda isteksizdi.
"Çocukken sürekli sahilde oynardım" diye hatırlıyor. "Kumda sadece futbol oynamazsınız, tüm kaslarınızı geliştirirsiniz... 13 yaşına kadar futbol akademisine gitmedim. Özgürlüğüme ihtiyacım vardı. Sokakta kendi istediğimi yapabilirdim, oysa akademide size bağırırlar."
Babasının tavsiyesi üzerine Orban sonunda Bison FC'ye katıldı ve burada Avrupa kulüplerinin scoutlarının katıldığı turnuvalarda oynadı. Burada, forvetin hızını ve gücünü takdir eden Norveç kulübü Stabaek'in temsilcileri tarafından keşfedildi. Ancak, İskandinavya'da bir deneme antrenmanına katıldıktan sonra, ilk başta Orban'ı transfer etmeme kararı aldılar.
Ancak Stabaek'in forvetinde bir sakatlık krizi yaşandığında fikirlerini değiştirdiler ve Orban ilk profesyonel sözleşmesini imzalamak için geri çağrıldı. Ancak yabancı bir ülkede yaşamaya pek alışamadı.
"Koç beni oyuna soktu ve ben hemen iki gol attım" diye anlatıyor. "Bir sonraki maçta da aynısını yaptım. Sonra da formum zirveye çıktı. Ama itiraf etmeliyim ki, orada hayat zordu.
"İlk kez sıfır derece ve altında sıcaklıklar yaşadım. Ve Norveç dili... Blah, blah, blah. Kulaklarımı acıtıyordu! O ülkeyi gerçekten sevmedim. Kafamda, bir sonraki adımı atmak için elimden geleni yapacağıma karar vermiştim. Orada kalamazdım."
Haaland karşılaştırmaları
Orban, Stabaek formasıyla sadece 24 maçta 19 gol atıp 7 asist yaparak Norveç'ten ayrılmaya karar verdi ve formuyla Gent'in scouting şefi Samuel Cardenas'ın dikkatini çekti. Ancak Belçika ekibinin 4,5 milyon euroluk transferi onaylaması için onu ikna etmesi gerekiyordu. Bu, kulübün bir oyuncu için ödediği en yüksek ikinci transfer ücretiydi.
Orban'ın bu paraya ve çabaya değer olup olmadığına dair tüm şüpheler hızla ortadan kalktı. Gent formasıyla ilk 22 maçında 20 gol attı, bunlardan 5'i hat-trick'ti. Bunlardan biri, Konferans Ligi'nde İstanbul Başakşehir'e karşı 205 saniye içinde attığı 3 golle Avrupa kupalarında atılan en hızlı hat-trick oldu.
Doğal olarak Erling Haaland ile karşılaştırmalar yapıldı ve Tottenham, Nottingham Forest'tan Brennan Johnson'ı tercih etmeden önce bu hızlı forveti transfer etmek istediği söylentileri çıktı.
Kaynamadan
Ancak Orban'ın başarılı serisi sonsuza kadar devam edemedi ve 2023-24 sezonunun ilk yarısında zorluklar yaşadı. Hein Vanhaezebrouck tarafından daha sık yedek kulübesine gönderilmeye başlanan Orban, Jupiler Ligi'nde 17 maçta sadece 3 gol attı.
Vanhaezebrouck, yıldız forveti hakkında "Onun için kolay değil" dedi. "Geçen yıl kahramandı ve dokunduğu her şey altına dönüşüyordu. Şimdi madalyonun diğer yüzünü yaşıyor, ancak bu onu gelecekte daha da güçlü hale getirebilir."
Ancak Orban, yoluna devam etmek istiyordu ve Ocak 2024'te Lyon'a 14 milyon euroya transfer oldu. Gent'ten altı ay önce ayrılsaydı, bu rakam en az iki katına çıkardı. Ancak Fransa'da sadece bir yıl kaldı, çünkü Lyon kadrosunda kulübün efsanesi Alexandre Lacazette'yi yerinden etmekte zorlandı ve ardından Bundesliga'nın Hoffenheim takımına katıldı.
Forvet, Almanya'da hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk yedi maçında dört gol attı, ancak bu hızını sürdüremedi ve Hoffenheim'ın küme düşmeyi kıl payı önlediği sezonun sonunda yine yedek kulübesine çekildi. Geçen yaz Verona'ya kiralanması kararlaştırıldı ve Orban, 2025-26 sezonu için yine kendini yeni bir ülkede buldu.
Sırada ne var?
Serie A'da 11 maç oynayan ve tüm sezon boyunca sadece iki kez galip gelen Verona, küme düşme hattından 9 puan uzakta ve ikinci lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle, Orban'ın kiralama sözleşmesindeki 8 milyon euroluk opsiyonu kullanmaları pek olası görünmüyor. Öte yandan Hoffenheim, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak için iyi bir konumda ve mevcut kadrosunun performansını göz önüne alındığında, gelecek sezon Orban'a yer verecekleri pek olası görünmüyor.
Kariyeri boyunca 133 maçta 67 gol atan Nijeryalı forvet için bir başka transfer daha muhtemel görünüyor ve kendisi, seçim şansı olsaydı nereye gitmek istediğini ve nereye gitmek istemediğini açıkça dile getiriyor.
"En büyük hayalim Premier Lig'de oynamak" diyen oyuncu, "Manchester United, Liverpool, Manchester City. Arsenal'e pek sıcak bakmıyorum. Sanki şampiyonluk kazanmak istemiyorlar! Ben şampiyonluk kazanmak isteyen bir takıma gitmek istiyorum" diye konuştu.
