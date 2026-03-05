Hidden Gems FC: Gift Orban aşırı yoksulluktan nasıl kurtulup Avrupa'nın gol makinesi haline geldi?

Orban, annesi Togo'da yaşarken babası tarafından Nijerya'nın Benue eyaletinde büyütüldü ve hiçbir çocuğun şahit olmaması gereken manzaralarla çevrili bir ortamda futbol oynamaya başladı.

Belçika'nın Gent takımında oynadığı dönemde Sporza'ya verdiği röportajda "Ben sokakların çocuğuyum" demişti. "Lagos'un banliyölerinde küçük bir çocukken futbol oynamaya başladım. İnsanlar alkol ve uyuşturucunun etkisi altında yaralanıyordu... Geçenlerde bir arkadaşımla birkaç günlüğüne Brüksel'e gittim. Arabamıza döndüğümüzde, tamamen talan edilmişti. Para, banka kartları, pasaport... Arkadaşım çok korkmuştu, ama ben? Ben böyle şeyleri her gün yaşıyordum."

Orban, gençken karşılaştığı zorluklardan güç alıyor ve belki de hala bu zorlukların etkisinde, ancak başkalarının benzer durumlar yaşamaması için bir fark yaratmaya kararlı.

"Çok zordu ve bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Sorunlarımı size açıklayamam," dedi L'Equipe'e. "Anlamazsınız, çünkü Avrupa'da doğdunuz. Fransa'da fakirseniz, devlet size yardım edebilir, vakıflar ve hayır kurumları vardır. Afrika'da kimse size bir şey vermez ve açlıktan ölürsünüz. Bu yüzden hepimiz futbol oynamak istiyoruz.

Benue'de, ailenizin parası yoksa, yaşamak imkansızdır. Beni motive eden şey budur. Bunu bir daha asla yaşamak istemiyorum. Her gün kendi yemeğimizi bulmak zorundaydık. Şimdi tüm yoksul insanlara, yetimlere, benimki gibi ya da daha zor bir hayatı olan herkese yardım etmek istiyorum."

"Yoksulluk nedir biliyor musunuz?" diye ekledi. "Avrupa ve Afrika'daki yoksulluk, karşılaştırılabilir bile değil. Belirli yerlerde uyuyorsunuz, bu dayanılmaz bir şey. Sonra uyanıyorsunuz ve yiyecek hiçbir şey yok."