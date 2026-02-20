Getty/GOAL
"Hiç umurumda değil!" - Pep Guardiola, Man City'nin Wolves'ta Gunners'ın son başarısızlığından yararlanmaya çalışırken, Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu kaçırdığına dair söylentilere tepki gösterdi
Arsenal'in çöküşü topu City'nin sahasına attı
Arsenal, iki hafta önce City'nin dokuz puan önünde idi, ancak bir maç eksiği vardı. Guardiola'nın takımı Liverpool'u dramatik bir şekilde mağlup edip Fulham'ı rahat bir şekilde yenerek farkı beş puana indirdi, Gunners ise Brentford ve Wolves ile berabere kaldı. City'nin bir maç fazlası var. Guardiola'nın adamları Cumartesi günü Newcastle'ı yenerse, farkı iki puana indirecek ve yeni teknik direktör Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkacak olan ezeli rakibi Tottenham'ı ziyaret etmeden önce Arsenal'e büyük baskı uygulayacak. City'nin avantajlı konumda olmasına rağmen, Guardiola medya veya oyuncularıyla şampiyonluk yarışı hakkında konuşmak istemiyor.
Guardiola lig tablosunu 'bir saniye bile' düşünmüyor
Guardiola Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "12 maç çok fazla. Benim tek ilgilendiğim şey Newcastle. Arsenal ile oynayacağımız Lig Kupası finali gelene kadar bu konuyla ilgilenmiyorum. Şimdi önümde Newcastle, dinlenme ve ardından Leeds var. Önümüzdeki 12 maçta ne olacağını bilmiyorum. Oyuncularımla bu konu hakkında bir saniye bile konuşmadım.
"Dün ve önceki gün Newcastle, Newcastle, Newcastle vardı. Sıralama veya puan tablosu hakkında konuşmadım. Umurumda bile değil. 12 maç var. Bu soruyu bana iki veya üç maç kala sorarsanız cevap veririm ama 12 maç kalmış olması sonsuzluk gibi. Tek bildiğim gerçek bu.
"Dokuz puan öndelerdi çünkü bir maçımız eksikti. Herkesin aynı fikstürü olduğunda ve farklar ortaya çıktığında. Sezon sonuna kadar birçok şey olacak. Oyuncuların yüzde 70'i yeni, bu yüzden bu tür durumlarda deneyimleri yok. Deneyim, yarın kazanmaktır."
Guardiola, Semenyo'nun etkisini övüyor
Antoine Semenyo, Ocak ayında Bournemouth'tan 64 milyon sterlin karşılığında City'ye transfer olduktan sonra, beş gol atıp iki asist yaparak kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Guardiola, forvetin etkisini övdü. "Çok gol attı ama sadece bu değil - üç pozisyonda oynayabilecek özel bir ritmi ve çok yönlülüğü var" diye açıkladı.
"Bournemouth'tan geldiğinde savunmada inanılmaz bir ritmi vardı. Etkisi gerçekten çok iyi oldu. Antoine ile birçok kez karşılaştık. Ne zaman üst düzey veya elit bir oyuncu olacağını göreceğiz. Daha önce hiç oynamadığı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, eleme turları onun için iyi bir sınav olacak ama zihniyetiyle bunu oldukça iyi başaracağından eminim. Normalde buraya gelen oyuncular çok çabuk uyum sağlar çünkü uzun süredir burada olan oyuncular bunu sorun etmez."
Savinho geri döndü ama Doku hala yok
Guardiola, Savinho'nun Newcastle maçına çıkabileceğini doğruladı. Bu, 1 Ocak'ta Sunderland ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlanan oyuncunun ilk maçı olabilir. Ancak Jeremy Doku, dizinden geçirdiği sakatlığın tedavisi devam ettiği için forma giyemeyecek. Newcastle, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Qarabag'ı 6-1 mağlup etmenin etkilerini hissediyor olabilir, ancak City, Salford'u mağlup ederek FA Cup'ta bir hafta ara verdikten sonra Eddie Howe'un takımına karşı oynayacağı maçta dinlenmiş olacak.
Teknik direktör, "Önemli olan, oyuncuların birkaç gün izinli olduktan sonra yeniden canlanmalarıdır. Ben bir metre bile koşmam gerekmiyor, bu yüzden benim için sorun değil. Önemli olan oyuncular ve oyuncular için uzun haftalar dinlenmek gerçekten iyi, son iki gün iyi antrenman yaptılar" diye ekledi.
Tarih, bu maçta City'nin lehine. Newcastle, Etihad Stadyumu'nda hiç galip gelemedi. City'ye karşı son deplasman galibiyetini, Guardiola'nın Barcelona'nın başında olduğu tek sezonda koçluğunu yaptığı Bobby Robson yönetiminde eski Maine Road stadyumunda almıştı.
