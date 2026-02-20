"Hiç umurumda değil!" - Pep Guardiola, Man City'nin Wolves'ta Gunners'ın son başarısızlığından yararlanmaya çalışırken, Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu kaçırdığına dair söylentilere tepki gösterdi

Guardiola Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "12 maç çok fazla. Benim tek ilgilendiğim şey Newcastle. Arsenal ile oynayacağımız Lig Kupası finali gelene kadar bu konuyla ilgilenmiyorum. Şimdi önümde Newcastle, dinlenme ve ardından Leeds var. Önümüzdeki 12 maçta ne olacağını bilmiyorum. Oyuncularımla bu konu hakkında bir saniye bile konuşmadım.

"Dün ve önceki gün Newcastle, Newcastle, Newcastle vardı. Sıralama veya puan tablosu hakkında konuşmadım. Umurumda bile değil. 12 maç var. Bu soruyu bana iki veya üç maç kala sorarsanız cevap veririm ama 12 maç kalmış olması sonsuzluk gibi. Tek bildiğim gerçek bu.

"Dokuz puan öndelerdi çünkü bir maçımız eksikti. Herkesin aynı fikstürü olduğunda ve farklar ortaya çıktığında. Sezon sonuna kadar birçok şey olacak. Oyuncuların yüzde 70'i yeni, bu yüzden bu tür durumlarda deneyimleri yok. Deneyim, yarın kazanmaktır."