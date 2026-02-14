"Hiç umurumda değil" - Manchester United'ın yıldızı Matheus Cunha, saç kesimi olayıyla ilgili sert bir "baskı" itirafında United Strand'ı hedef aldı

United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, takımının West Ham karşısında beşinci galibiyetini alamamasının hayal kırıklığı yarattığını kabul etti, ancak Benjamin Sesko'nun uzatma dakikalarında attığı golle bir puanı kurtardığını görmekten yine de rahatladı. Carrick, "Biraz hayal kırıklığına uğradığımızı düşünüyorum. Kesinlikle en iyi performansımızı sergileyemedik. Şimdiye kadar beş maç oynadık ve gerçekten iyi bir seviyedeydik. Burası zor bir deplasman, rakip bize zorluk çıkardı ve biz de cevapları bulmak için gereken keskinliği ve kıvılcımı gösteremedik. Ama sonuçta, oyuncularımıza büyük bir övgü, son dakikada attıkları gol ve ihtiyacımız olduğu anda gösterdikleri ruh. Bu, sahip olunması gereken harika bir özellik. Bu yüzden, puanı alıp yolumuza devam edeceğiz.

"Bazen rakip takıma övgüde bulunursunuz, West Ham'ın savunması genel olarak oldukça iyiydi ve işimizi zorlaştırdı. Çocukların hayal kırıklığına uğraması iyi bir işaret. Bu, bunun yeterli olmadığını gösteriyor, maçı güçlü bitirmemizi olumlu bir gelişme olarak göreceğiz.

"Bu ligde istikrarlı olmanın ne kadar zor ve zorlu olduğunu gösteriyor. Dört galibiyetle beş maç yenilmezlik serisi, bence oldukça iyi bir seri ve gerçekten devam etmemiz gereken bir şey. Ama olayları perspektifine koyduğunuzda, oyuncuların ne kadar iyi iş çıkardığını görüyorsunuz ve biz daha güçlü bir şekilde geri dönmek ve maçlardan aldığımız bu küçük molada gelişmeye devam etmek istiyoruz. [Bunu] iyi değerlendirmeli ve daha iyi bir konumda geri dönmeliyiz."