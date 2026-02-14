Getty
Çeviri:
"Hiç umurumda değil" - Manchester United'ın yıldızı Matheus Cunha, saç kesimi olayıyla ilgili sert bir "baskı" itirafında United Strand'ı hedef aldı
United Strand manşet haberleri
United Strand, bir süre daha devam edecek gibi görünen viral meydan okumasıyla manşetlere taşındı. Ilett, Ekim 2024'te United'ın beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğine söz vermişti ve hala takımının bunu başarmasını bekliyor. Kulübün efsane ismi Wayne Rooney, United Strand'ı oyuncuların dikkatini dağıttığı için eleştirdi, Manchester United kadın takımı ise bu hafta saç kesme kutlamasıyla onunla dalga geçti. Bu arada Ilett, dikkatlerin odağı olmak istemediğini vurguladı ve meydan okumasının aynı zamanda çocuk kanseri yardım kuruluşu için para topladığını da belirtti.
- Getty Images Sport
Cunha, The United Strand'ı hedef alıyor
Cunha, durumla ilgili düşüncelerini paylaştı ve Ilett veya saç kesimi ile ilgilenmediğini vurguladı. "İnsanlar 15 puan yerine saç kesimi yüzünden beş galibiyet almayı daha çok önemsiyorlar. Ben 15 puanı daha çok önemsiyorum, saç kesimi hiç umurumda değil" dedi RomarioTV'ye. "Bazen bu konuyu konuşuyoruz ama bu bizi pek motive etmiyor. Bunu havalı bulmuyoruz. Kimse bizim kadar o beş galibiyeti ya da daha fazla galibiyeti istemiyor. Ama bence saç kesiminden kaynaklanan bu baskı, sezonun güzelliğini biraz gölgeliyor, anlıyor musun?"
Brezilyalı oyuncu, Arsenal ve Fulham'ı yendikleri maçlarda gol atarak ve Manchester City'yi yendikleri maçta asist yaparak United'ın son dönemdeki iyi formunda rol oynadı.
Manchester United, West Ham ile berabere kaldıktan sonra 'hayal kırıklığına uğradı'
United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, takımının West Ham karşısında beşinci galibiyetini alamamasının hayal kırıklığı yarattığını kabul etti, ancak Benjamin Sesko'nun uzatma dakikalarında attığı golle bir puanı kurtardığını görmekten yine de rahatladı. Carrick, "Biraz hayal kırıklığına uğradığımızı düşünüyorum. Kesinlikle en iyi performansımızı sergileyemedik. Şimdiye kadar beş maç oynadık ve gerçekten iyi bir seviyedeydik. Burası zor bir deplasman, rakip bize zorluk çıkardı ve biz de cevapları bulmak için gereken keskinliği ve kıvılcımı gösteremedik. Ama sonuçta, oyuncularımıza büyük bir övgü, son dakikada attıkları gol ve ihtiyacımız olduğu anda gösterdikleri ruh. Bu, sahip olunması gereken harika bir özellik. Bu yüzden, puanı alıp yolumuza devam edeceğiz.
"Bazen rakip takıma övgüde bulunursunuz, West Ham'ın savunması genel olarak oldukça iyiydi ve işimizi zorlaştırdı. Çocukların hayal kırıklığına uğraması iyi bir işaret. Bu, bunun yeterli olmadığını gösteriyor, maçı güçlü bitirmemizi olumlu bir gelişme olarak göreceğiz.
"Bu ligde istikrarlı olmanın ne kadar zor ve zorlu olduğunu gösteriyor. Dört galibiyetle beş maç yenilmezlik serisi, bence oldukça iyi bir seri ve gerçekten devam etmemiz gereken bir şey. Ama olayları perspektifine koyduğunuzda, oyuncuların ne kadar iyi iş çıkardığını görüyorsunuz ve biz daha güçlü bir şekilde geri dönmek ve maçlardan aldığımız bu küçük molada gelişmeye devam etmek istiyoruz. [Bunu] iyi değerlendirmeli ve daha iyi bir konumda geri dönmeliyiz."
- instagram.com/theunitedstrand/Getty/GOAL composite
Manchester United'ın önümüzdeki beş maçı
West Ham ile berabere kalınması, Ilett'in viral meydan okumasının sıfırlandığı anlamına geliyor. Man Utd, 23 Şubat'ta Goodison Park'ta Everton ile oynayacağı maçtan sonra Premier Lig'de Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa ve Bournemouth ile karşılaşacak. Bu maçların hepsini kazanırsa, The United Strand nihayet uzun zamandır beklediği berber randevusuna gidebilir.
Reklam