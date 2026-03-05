Getty Images Sport
"Hiç de yeterli değil" - Senne Lammens, Newcastle yenilgisinin ardından Manchester United soyunma odasındaki "gerçekten kötü hissiyatı" ortaya koyuyor
Carrick'in adamları için acımasız bir gerçeklik kontrolü
Newcastle 10 kişi kalmasına ve Casemiro'nun Anthony Gordon'un açılış golünü iptal etmesine rağmen, Will Osula'nın son dakikada attığı gol, Red Devils'ı hayal kırıklığı yaratan bir yenilgiye mahkum etti. Lammens, United'ın Şampiyonlar Ligi yarışındaki ivmesini durduran sonucu değerlendirirken çekinmedi. Belçikalı kaleci, takımın Magpies'i yenmek için mücadele ederken Carrick'in uyarılarını dikkate almadığını öne sürdü.
"Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Zor bir maç olacağını biliyorduk... Teknik direktörümüz bizi uyarmıştı," dedi Lammens, MUTV'ye. "İlk yarı en iyi performansımız değildi ama yine de 10 kişiye karşı son dakikada attığımız golle oldukça iyi bir hisle devreye girmiştik."
Fiziksel yetenek ve çaba eksikliği pahalıya mal oldu
United, ikinci yarıda sayısal üstünlüğünü değerlendiremedi. Lammens, yenilginin ana nedeni olarak rekabet gücünün eksikliğini vurguladı ve ev sahibi takımın kendilerinden daha üstün olduğunu belirtti.
"Bize bunun kolay olmayacağını söylemişti... 1-1'lik skor ne kadar uzun sürerse, bir fırsatla her şey değişebilir. Bugün de öyle oldu. Evet, bugün her açıdan yeterince iyi değildik ve bundan ders çıkarmalıyız," diye ekledi Lammens.
Maç sonrası soyunma odası atmosferi
Kaleci, takımının fiziksel eksikliklerini detaylı bir şekilde açıkladı ve elit bir kulübün bu kadar yaygın bir performans düşüklüğünü göze alamayacağını belirtti.
"Yani, evet, fiziksel olarak, çaba olarak," diye devam etti Lammens. "Bu, gerçekten mümkün olmayan toplu bir kötü gün. Bu ligde, bu takımlara karşı değil."
Aston Villa karşılaşmasına bakış
Avrupa'da herhangi bir maçı olmayan United, 15 Mart'ta Aston Villa ile karşılaşmadan önce bir ara verecek. Premier Lig tablosunda hala üçüncü sırada yer alan Carrick'in takımı, beş gün sonra Bournemouth'a gidecek.
Lammens, "Bugün gerçekten hayal kırıklığı yaşıyoruz ve hissettiğimiz duygu çok kötü, ancak birkaç günümüz ve haftalarımız var. Bir araya gelip nasıl tepki vereceğimizi düşünmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. "Yarından itibaren durum böyle olacak ve antrenmanlarda maçlarda sergileyebileceğimiz yoğunluğu sürdürerek bir sonraki maçta tepki vereceğiz."
