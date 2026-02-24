"Hiç bu kadar kötü kokan nefes almamıştım" - Ivan Toney, Al-Ahli'nin son maçında kendisini öpmeye çalışan Suudi Pro Ligi rakibini eleştirdi

Maçın heyecanlı sonuna yaklaşırken, Harkass soğukkanlılığını kaybetmiş gibi göründü, Toney'e yaklaşarak defalarca forvet oyuncusunu öpmek istercesine hareketler yaptı. Defans oyuncusu ayrıca, gerçeküstü bir saldırganlık gösterisiyle alnını Toney'in alnına bastırdı. Karşılaşmalardan asla çekinmeyen Toney, son düdükle takımının üç puanı garantilediğinde Damac oyuncusunun karşısında durdu ve provokatif bir şekilde kutlama yaptı. İkili arasındaki garip kucaklaşma görüntüleri hızla internette yayıldı ve taraftarların bir dizi sorusuna yol açtı.

Toney, olayla ilgili kendi görüşünü açıklamak için fazla beklemeyerek, X'e giderek karşılaşma hakkında sert bir yorumda bulundu. 29 yaşındaki forvet, olayın videosuna yanıt olarak, hayal gücüne yer bırakmayan bir mesajın yanında kusma emojisi paylaştı. Toney, "Hiç bu kadar kötü kokan bir nefes almamıştım" yazarak Harkass'ı alenen eleştirdi. Bu açık sözlü paylaşım, İngiltere yıldızı için verimli olduğu kadar tuhaf da geçen bir öğleden sonranın son sözü oldu.