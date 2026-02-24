Getty Images Sport
"Hiç bu kadar kötü kokan nefes almamıştım" - Ivan Toney, Al-Ahli'nin son maçında kendisini öpmeye çalışan Suudi Pro Ligi rakibini eleştirdi
Toney'nin tuhaf 'hijyen' çatışması
Olay, Al-Ahli'nin eski Barcelona ve AC Milan orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin golüyle 1-0 kazandığı gergin bir maç sırasında meydana geldi. Toney 90 dakika boyunca sahada kaldı ve maç boyunca sürekli bir tehdit oluşturdu, ancak manşetlere taşınan olay Damac'ın Jamal Harkass ile olan etkileşimi oldu. Damac'ın geç bir eşitlik golü, uzun bir VAR incelemesinin ardından iptal edildikten sonra, sahada gerginlik doruğa ulaştı ve Al-Ahli'nin forveti ile hayal kırıklığına uğramış Faslı savunma oyuncusu arasında yüz yüze bir çatışma yaşandı.
Eşi benzeri olmayan bir çatışma
Maçın heyecanlı sonuna yaklaşırken, Harkass soğukkanlılığını kaybetmiş gibi göründü, Toney'e yaklaşarak defalarca forvet oyuncusunu öpmek istercesine hareketler yaptı. Defans oyuncusu ayrıca, gerçeküstü bir saldırganlık gösterisiyle alnını Toney'in alnına bastırdı. Karşılaşmalardan asla çekinmeyen Toney, son düdükle takımının üç puanı garantilediğinde Damac oyuncusunun karşısında durdu ve provokatif bir şekilde kutlama yaptı. İkili arasındaki garip kucaklaşma görüntüleri hızla internette yayıldı ve taraftarların bir dizi sorusuna yol açtı.
Toney, olayla ilgili kendi görüşünü açıklamak için fazla beklemeyerek, X'e giderek karşılaşma hakkında sert bir yorumda bulundu. 29 yaşındaki forvet, olayın videosuna yanıt olarak, hayal gücüne yer bırakmayan bir mesajın yanında kusma emojisi paylaştı. Toney, "Hiç bu kadar kötü kokan bir nefes almamıştım" yazarak Harkass'ı alenen eleştirdi. Bu açık sözlü paylaşım, İngiltere yıldızı için verimli olduğu kadar tuhaf da geçen bir öğleden sonranın son sözü oldu.
Toney, Suudi Arabistan gol krallığı sıralamasında liderliğe yükseldi
Saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurlar ve rakiplerinin tuhaf davranışlarına rağmen, Toney'nin saha içindeki performansları konuşmaya devam ediyor. Forvet, Suudi Arabistan'daki hayata sorunsuz bir şekilde uyum sağladı ve ligin en korkulan forvetlerinden biri haline geldi. Bu sezon sadece 22 maçta 23 gol atarak, Altın Ayakkabı yarışında en üst sıraya yerleşti. Onun klinik üstünlüğü, Al-Ahli'nin ligin ağır toplarıyla rekabet etmek için sıralamada yükselmesinin arkasındaki itici güç oldu.
Toney'nin verimli performansı, Suudi Pro Ligi'ne transfer olan dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarını gölgede bıraktı. Şu anda gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada, Al-Nassr formasıyla 20 maçta 20 gol atan, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo yer alıyor. Toney'nin Portekizli efsaneye göre daha yüksek bir maç başına gol ortalaması tutturması, geçen yaz Premier League'den ayrıldığından bu yana ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.
Toney'nin Tuchel'e mesajı: Beni seç
Suudi Arabistan'da Toney'nin sansasyonel formu, Dünya Kupası yaklaşırken İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in görmezden gelmesi imkansız hale gelebilir. Bazı eleştirmenler, Avrupa'dan ayrılmasının uluslararası kariyerine zarar verip vermeyeceğini sorgulasa da, attığı gol sayısı onun ülkenin en güvenilir golcülerinden biri olduğunu gösteriyor. Bu gidişatı sürdürürse, Toney bu yazki turnuvada Three Lions kadrosunda yer almak için çok güçlü bir aday olacak.
Şimdilik Al-Ahli, bu son galibiyetin ardından Suudi Pro Ligi sıralamasında daha da yukarı tırmanmak için yatırımlarından memnun olacak. Toney, gol atarken de, rakipleriyle hararetli tartışmalara girerken de, takımın hücumunun odak noktası ve dikkatlerin odağı olmaya devam ediyor. Bu son olayın ardından, ligdeki savunma oyuncuları, onun bir sonraki viral sosyal medya paylaşımının konusu olmamak için, forvete çok yaklaşmadan önce iki kez düşünecekler.
