"Herkes bizi devirmek istiyor"... Arjantin'e ayrıcalık mı tanınıyor?

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçta yaşanan hakemlik tartışmalarının yankıları devam ediyor. Bir kesim, "Tango" takımının Fransız hakem François Litxer'in kararlarından faydalandığını düşünürken, bir diğer kesim ise tüm tartışmalı kararların kurallara uygun olduğunu savunuyor.

Mısır tarafının, hem Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde sunulan resmi şikayet yoluyla hem de bazı futbol yıldızları ve medya mensuplarının açıklamalarıyla dile getirdiği sert eleştirilerin ortasında, Arjantinli gazeteci Mariano Dayan, "Olé" gazetesinde uzun bir makale yayınlayarak bu yazıda ülkesinin milli takımını savundu ve dünyayı Arjantin’in galibiyetlerini hakem kararları sayesinde elde ettiğine ikna etmeye çalışan, kendi deyimiyle “kampanyayı” reddetti.

Yazar, hem Mısır maçı hem de Arjantin’in 2022 ve 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni sırasında yaşanan en tartışmalı hakem kararlarını gözden geçirerek, milli takımının elde ettiği başarıların hakem kararları nedeniyle değil, sahadaki üstünlüğünün bir sonucu olduğunu vurguladı.

İşte makalenin metni: