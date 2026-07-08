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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

"Herkes bizi devirmek istiyor"... Arjantin'e ayrıcalık mı tanınıyor?

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Opinion
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin - İsviçre
İsviçre
M. Salah
M. Salah
L. Messi
Arjantin
Mısır
ABD
İsviçre

Tartışmalar bitmek bilmiyor

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçta yaşanan hakemlik tartışmalarının yankıları devam ediyor. Bir kesim, "Tango" takımının Fransız hakem François Litxer'in kararlarından faydalandığını düşünürken, bir diğer kesim ise tüm tartışmalı kararların kurallara uygun olduğunu savunuyor.

Mısır tarafının, hem Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde sunulan resmi şikayet yoluyla hem de bazı futbol yıldızları ve medya mensuplarının açıklamalarıyla dile getirdiği sert eleştirilerin ortasında, Arjantinli gazeteci Mariano Dayan, "Olé" gazetesinde uzun bir makale yayınlayarak bu yazıda ülkesinin milli takımını savundu ve dünyayı Arjantin’in galibiyetlerini hakem kararları sayesinde elde ettiğine ikna etmeye çalışan, kendi deyimiyle “kampanyayı” reddetti.

Yazar, hem Mısır maçı hem de Arjantin’in 2022 ve 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni sırasında yaşanan en tartışmalı hakem kararlarını gözden geçirerek, milli takımının elde ettiği başarıların hakem kararları nedeniyle değil, sahadaki üstünlüğünün bir sonucu olduğunu vurguladı. 

İşte makalenin metni:

  • Arjantin milli takımı, bazılarının herkesi aksine ikna etmeye çalışmasına rağmen, hakemlerin yardımı olmadan elde ettiği sonuçlarla tarihe adını yazmaya devam ediyor. Sürekli galibiyetler alan bir takımı, herkes devirmeye çalışır.

    Bu yükseliş dalgası durmak bilmiyor; Arjantin milli takımı ne kadar çok galibiyet alır, ne kadar çok başarıya imza atar ve “Scalonita”nın konumu o kadar sağlamlaşırsa, dünyanın dört bir yanındaki rakiplerinden gelen karşı rüzgarlar da o kadar artıyor. Çünkü bu takım, Maracana Stadyumu’nda 2021 Copa América’yı kazandığından beri gerçekten tarihi bir başarıya imza atıyor: 2022 Katar Dünya Kupası’nı, ardından 2024 Copa América’yı kazandı ve şimdi – görevin zorluğuna rağmen – ABD’de dördüncü yıldızı kazanmayı hayal ediyor.

    Bu bağlamda, Arjantin milli takımı, ister Fransa, ister İspanya, ister karşılaştığı başka herhangi bir takım olsun, herkesin yenmek istediği rakip haline geldi.

    Farklı açılardan spekülasyonlar çoğalmaya başladı: “FIFA”nın Arjantin’e yardım ettiği, hakemlerin Arjantin’in tarafını tuttuğu gibi. Peki, bu gerçekten doğru mu?

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  • Gerçek şu ki – ve bu bir tesadüf değil – Arjantin, Katar 2022’deki Suudi Arabistan’la oynadığı açılış maçından bu yana Dünya Kupası’nda hiçbir maç kaybetmedi; o maçta çok az farkla ofsayt nedeniyle golleri iptal edilmişti. O zamandan beri tüm maçlarını kazandı ve son iki maçı da büyük zorluklarla geçti. Meksika, Polonya, Avustralya ve Hollanda’yı penaltı atışlarıyla, Hırvatistan ve Fransa’yı penaltı atışlarıyla, ardından Cezayir, Avusturya, Yeşil Burun Adaları ve son olarak Mısır’ı eledi.

    Buna rağmen Mısır ve futbol dünyasının çeşitli kesimleri, sanki bir takım tüm bu tarihi başarıları sadece hakem kararları sayesinde inşa edebilmiş gibi, Arjantin’e sözde hakem yardımı sağlandığı fikrini yeniden gündeme getirdi.

  • Cezayir ile oynanan açılış maçından bu yana, bazıları Messi’nin bir rakibinin arka baldır kasına ayağını koymasıyla yaptığı faulün doğrudan kırmızı kart gerektirdiği fikrini yaymaya çalıştı.

    Bu şüphesiz bir fauldu ve belki de sarı kartı hak ediyordu.

    Hakem sarı kart göstermeyerek hata yaptı, ancak bu hareketin şiddetli bir davranış olarak değerlendirilmesi için gerekli güç veya şiddet yoktu.

    Video yardım sistemi devreye girebilir miydi? Evet. Skor 3-0 olmasına rağmen, bazıları “FIFA”nın Messi’nin cezalandırılmasını önlemek için onu koruduğunu ima etmeye çalıştı; hatta o maçtaki üç golünün sayılmaması gerektiği bile söylendi.

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  • Elbette bu iddia, 2022 Katar Dünya Kupası’na dayanıyor; o dönemde Uruguay futbolunun en önemli simgelerinden biri olan Diego Lugano, Arjantin’in beş penaltı sayesinde avantaj elde ettiğini açıkça söylemişti. Bunlardan biri, Suudi Arabistan karşısında Paredes’e yapılan faulden kaynaklanıyordu; bu durum en tartışmalı ve tartışmaya açık olanıydı. Bir diğeri ise Polonyalı kalecinin bir orta topu takip etmek için çıkarken, kasıtsız veya şiddet içermeyen bir şekilde Messi’nin yüzüne tokat atmasıydı. Üçüncüsü, Akuna’ya yapılan faul nedeniyle Hollanda karşısında verilen ve haklı bir penaltıydı. Bir diğeri ise Hırvatistan kalecisinin Julian Alvarez ile çarpışması sonucu verilen mantıklı bir penaltıydı. Sonuncusu ise Ousmane Dembélé’nin Di María’nın ayağını hareket ettirip dengesini bozmasının ardından Polonyalı hakemin verdiği harika bir karardı.

    Son 16 turundan itibaren Arjantin milli takımı tüm rakiplerinden üstündü; hatta final maçında Fransa arka arkaya iki gol atana kadar muhteşem bir performans sergiledi.

  • Şu anda ise Mısır’a yönelik eleştiriler iki oyun anına odaklanıyor. İlki, skor 2-0 iken Mısır’ın golünün, atağın başlangıcında Lisandro Martínez’e karşı işlenen bir faul nedeniyle iptal edilmesidir. Topu alırken, ayağına kasıtsız bir şekilde basılması sonucu dengesini kaybetmişti. Açıkça bir temas ve etki vardı; bu da onun düşmesiyle sonuçlandı.

    İkincisi ise Arjantin’in üçüncü golünden önce Julian Alvarez’ın Mohamed Salah’a yaptığı iddia edilen penaltı.

    Arjantinli oyuncu, onu düşürmeden zar zor dokundu; oysa Salah düşüşünü abarttı. Ne hakem ne de VAR, herhangi bir faul olduğu yönünde bir karar vermedi. Mak Alister’a faul verilmesi talebinden bahsetmeye bile gerek yoktu, zira bu sadece fiziksel bir temas idi.

    Ancak Mısır teknik direktörü ve milli takımın bazı oyuncuları, maçın kendi ellerinde olduğunu kabul etmek yerine eleştirmeye ve şikayet etmeye devam etmeyi tercih ettiler; o anki baskı onlara fazla geldi ve Arjantin milli takımı onları ezip geçti.

  • Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Messi’nin varlığı da etkisini gösteriyor. Hem rakipler hem de hakemler üzerinde etkisi var. Bu her zaman böyleydi ve böyle de kalacak: Tartışmalı bir maçta Leo’ya sarı veya kırmızı kart gösterilmesi, başka bir oyuncuya gösterilmesi gibi değildir. Belki de Cezayir maçındaki o pozisyonda bunun bir etkisi olmuştur. Ancak buradan, Arjantin’in hakem kararları sayesinde kazandığını söylemeye kadar çok büyük bir uçurum var.

    Ayrıca, insanların Arjantin milli takımının lehine maçları belirlediğini hatırladığı belirleyici hakem kararları da yoktur ve bu durum, kesinlikle 2014 Brezilya Dünya Kupası finalinde Manuel Neuer ile Gonzalo Higuaín arasındaki çarpışmayla karşılaştırılamaz.

    Bu Dünya Kupası’nda ne olursa olsun, Arjantin zaten tarihe geçti ve bunu hakemlere borçlu değil. Kimse, ülke dışından gelen bu komplo teorisine inanmaya cesaret etmemeli.

  • Ayrıca şunu da okuyun:

    Bir çelişki mi? Mısır-Arjantin maçının hakem kararlarına ilişkin sürpriz bir değerlendirme

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