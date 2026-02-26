"Her zaman Meksika'yı temsil etmek istedim": Richard Ledezma, El Tri'nin ilk golünü attı

Ledezma, Liga MX'te pozisyonunda en iyi performans gösteren oyunculardan biri olarak öne çıkmış ve PSV Eindhoven ile Hollanda'da kazandığı deneyimlerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar da dahil olmak üzere, Meksika Milli Takımı'nda ilk 11'de yer alması için bir avantaj olduğunu düşünüyor.

Ledezma, "Hollanda'da PSV'de oynadım ve iyi performans gösterdim, bu yüzden ilk 11'de yer alabileceğimi düşünüyorum" dedi. "Şampiyonlar Ligi'nde ve birçok maçta oynadım. Bunu başaracak deneyime sahip olduğuma inanıyorum."