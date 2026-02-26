Getty Images Sport
Çeviri:
"Her zaman Meksika'yı temsil etmek istedim": Richard Ledezma, El Tri'nin ilk golünü attı
- Getty Images Sport
Meksika ile Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor
Ledezma, Liga MX'te pozisyonunda en iyi performans gösteren oyunculardan biri olarak öne çıkmış ve PSV Eindhoven ile Hollanda'da kazandığı deneyimlerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar da dahil olmak üzere, Meksika Milli Takımı'nda ilk 11'de yer alması için bir avantaj olduğunu düşünüyor.
Ledezma, "Hollanda'da PSV'de oynadım ve iyi performans gösterdim, bu yüzden ilk 11'de yer alabileceğimi düşünüyorum" dedi. "Şampiyonlar Ligi'nde ve birçok maçta oynadım. Bunu başaracak deneyime sahip olduğuma inanıyorum."
- AFP
"Bu benim kararımdı, benim çabamdı."
24 yaşındaki oyuncu, uluslararası düzeyde Meksika'yı seçmenin duygusal önemini vurguladı.
"Meksika'yı temsil etmek benim için bir onur. Bu benim kararımdı, benim çabamdı ve bugün golle bunu gösterdim" dedi. "Meksika'yı seçtiğim için çok mutlu ve gururluyum."
Ledezma, artık Dünya Kupası kadrosunun kesinleşmesini bekleyecek ve Chivas'ta formunu korumaya odaklanarak kadroda yer almayı umut edecek.
"Şu anda önemli olan güven. Chivas'ta iyi işler yapmaya devam etmeliyim, sonra göreceğiz... Şimdi, son listeyi bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Chivas oyuncuları El Tri ile parlıyorJavier Aguirre'nin çalıştırdığı Meksika, genel olarak dominant bir performans sergiledi. Ledezma'nın golüne ek olarak, Chivas takım arkadaşları Armando González ve Brian Gutiérrez de fileleri havalandırırken, Jesús Gallardo dört golle kazanılan maçın skoru belirledi.
- AFP
Eski MLS yetenekleri, şimdi Liga MX yıldızları
Richard Ledezma ve Brian Gutiérrez, her ikisi de geçmişte USMNT ile bağlantıları olan ve MLS'de deneyimi olan oyuncular, tek seferlik transferlerini tamamladıktan sonra Meksika milli takımında hemen etkilerini gösterdiler.
Her iki oyuncu da yaklaşan Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadroda yer almak için çaba gösteriyor.
Reklam