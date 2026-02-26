Goal.com
"Her zaman Meksika'yı temsil etmek istedim": Richard Ledezma, El Tri'nin ilk golünü attı

Meksika-Amerikalı savunma oyuncusu Richard Ledezma, Meksika milli takımında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmak istiyor ve El Tri forması giymenin uzun zamandır kişisel hayali olduğunu yeniden vurguluyor. Kısa süre önce FIFA ile Meksika'yı temsil etmek üzere tek seferlik transferini tamamlayan Chivas'ın sağ bekçisi, bu anın hem kişisel inancı hem de sabrının sonucu olduğunu söyledi.

    Meksika ile Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor

    Ledezma, Liga MX'te pozisyonunda en iyi performans gösteren oyunculardan biri olarak öne çıkmış ve PSV Eindhoven ile Hollanda'da kazandığı deneyimlerin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar da dahil olmak üzere, Meksika Milli Takımı'nda ilk 11'de yer alması için bir avantaj olduğunu düşünüyor.

    Ledezma, "Hollanda'da PSV'de oynadım ve iyi performans gösterdim, bu yüzden ilk 11'de yer alabileceğimi düşünüyorum" dedi. "Şampiyonlar Ligi'nde ve birçok maçta oynadım. Bunu başaracak deneyime sahip olduğuma inanıyorum."

    "Bu benim kararımdı, benim çabamdı."

    24 yaşındaki oyuncu, uluslararası düzeyde Meksika'yı seçmenin duygusal önemini vurguladı.

    "Meksika'yı temsil etmek benim için bir onur. Bu benim kararımdı, benim çabamdı ve bugün golle bunu gösterdim" dedi. "Meksika'yı seçtiğim için çok mutlu ve gururluyum."

    Ledezma, artık Dünya Kupası kadrosunun kesinleşmesini bekleyecek ve Chivas'ta formunu korumaya odaklanarak kadroda yer almayı umut edecek.

    "Şu anda önemli olan güven. Chivas'ta iyi işler yapmaya devam etmeliyim, sonra göreceğiz... Şimdi, son listeyi bekliyoruz."

    Chivas oyuncuları El Tri ile parlıyor

    Javier Aguirre'nin çalıştırdığı Meksika, genel olarak dominant bir performans sergiledi. Ledezma'nın golüne ek olarak, Chivas takım arkadaşları Armando González ve Brian Gutiérrez de fileleri havalandırırken, Jesús Gallardo dört golle kazanılan maçın skoru belirledi.
    Eski MLS yetenekleri, şimdi Liga MX yıldızları

    Richard Ledezma ve Brian Gutiérrez, her ikisi de geçmişte USMNT ile bağlantıları olan ve MLS'de deneyimi olan oyuncular, tek seferlik transferlerini tamamladıktan sonra Meksika milli takımında hemen etkilerini gösterdiler.

    Her iki oyuncu da yaklaşan Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadroda yer almak için çaba gösteriyor.

