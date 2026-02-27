"Her şeye açığım!" - ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, bu yaz Tottenham'a geri dönme olasılığını reddetmiyor

Frank, bu ayın başında Newcastle'a 2-1 yenildikten sonra Spurs'un baş antrenörlüğü görevinden alındı. Bu sonuç, kuzey Londra ekibini 17 maçta sadece iki galibiyetle küme düşme bölgesinin sadece beş puan üzerinde bıraktı.

O zamandan bu yana, West Ham'ın geçen Cumartesi Bournemouth ile 0-0 berabere kalması ve Tottenham'ın ertesi gün rakibi ve Premier Lig lideri Arsenal'e 4-1 yenilmesiyle, alt üçlü ile arasındaki fark 4 puana indi.

Igor Tudor, geçen hafta geçici olarak Spurs'un başına geçtikten sonra Gunners'a karşı alınan yenilgiyi izledi. Hırvat teknik adam, başkentte beş aylık bir sözleşme imzaladı. Şu anda Pochettino'nun Tottenham'ın teknik direktörlüğünü ikinci kez üstleneceği bekleniyor.

Arjantinli teknik adam, bu yaz Dünya Kupası sona erdiğinde "her şeye açık" olduğunu açıkladı.