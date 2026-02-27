Getty Images Sport
"Her şeye açığım!" - ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, bu yaz Tottenham'a geri dönme olasılığını reddetmiyor
Tudor, Spurs'un başına geçti
Frank, bu ayın başında Newcastle'a 2-1 yenildikten sonra Spurs'un baş antrenörlüğü görevinden alındı. Bu sonuç, kuzey Londra ekibini 17 maçta sadece iki galibiyetle küme düşme bölgesinin sadece beş puan üzerinde bıraktı.
O zamandan bu yana, West Ham'ın geçen Cumartesi Bournemouth ile 0-0 berabere kalması ve Tottenham'ın ertesi gün rakibi ve Premier Lig lideri Arsenal'e 4-1 yenilmesiyle, alt üçlü ile arasındaki fark 4 puana indi.
Igor Tudor, geçen hafta geçici olarak Spurs'un başına geçtikten sonra Gunners'a karşı alınan yenilgiyi izledi. Hırvat teknik adam, başkentte beş aylık bir sözleşme imzaladı. Şu anda Pochettino'nun Tottenham'ın teknik direktörlüğünü ikinci kez üstleneceği bekleniyor.
Arjantinli teknik adam, bu yaz Dünya Kupası sona erdiğinde "her şeye açık" olduğunu açıkladı.
'Her şeye açık!'
Pochettino, İspanyol radyo istasyonu Radiogaceta de los Deportes'e verdiği röportajda, Dünya Kupası'na odaklandığını belirterek şöyle konuştu: "Her zaman söylentiler vardır, ben her zaman [kulüplerle] bağlantılıyım. Tottenham'a, tıpkı bir zamanlar Espanyol'a veya diğer kulüplere bağlantılı olduğum gibi.
Sonunda, özellikle o kulüplerdeki geçmişim nedeniyle, işler iyi gitmediğinde insanlar duygusal davranmaya ve 'Mauricio ile iyi futbol oynadık' ya da benzeri şeyler söylemeye eğilimlidirler.
"Ama hayır. Biz Dünya Kupası'na, Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklandık. Sözleşmem Dünya Kupası'ndan sonraya kadar devam ediyor, o yüzden ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Her şeye açığız, değil mi?"
ABD, kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda oldukça kolay bir gruba düştü ve bu yaz ev sahibi avantajını kullanmak için Avustralya, Paraguay ve Türkiye, Romanya, Slovakya veya Kosova'dan biriyle oynayacak.
Pochettino, 2019 yılında Spurs'tan ayrıldı.
Pochettino, Southampton'ın teknik direktörlüğünü yaptığı kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekerek 2014 yılında Tottenham'ın teknik direktörlüğünü üstlendi. Kuzey Londra'da geçirdiği süre boyunca Pochettino, Tottenham'ı 2016-17 sezonunda tarihindeki en iyi ikinci sıraya taşıdı ve aynı zamanda 2015 EFL Kupası finali ile 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde ikincilik madalyası kazandı.
Ancak Spurs, Pochettino yönetiminde 2019-20 Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve bu durum, Kasım 2019'da Pochettino'nun görevinden ayrılmasına neden oldu. Tottenham'dan ayrılmasından biraz daha bir yıl sonra, Pochettino PSG'nin baş antrenörü olarak atandı ve Fransız devini 2020 Trophee des Champions, 2021 Coupe de France ve 2021-22 Ligue 1 şampiyonluğuna taşıdı.
PSG'den ayrıldıktan bir yıl sonra, 2022'de Pochettino Chelsea'nin baş antrenörlüğünü üstlendi, ancak sadece bir yıl sonra Stamford Bridge'deki görevinden ayrıldı ve Eylül 2024'te şu anki Stars and Stripes görevine başladı.
Sırada ne var?
Ancak Pochettino'nun ayrılmasından bu yana geçen yıllarda Spurs, Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou ve son olarak Frank gibi bir dizi teknik direktörün yönetiminde Premier Lig tablosunda giderek geriledi.
Danimarkalı teknik adam, geçen yaz Kuzey Londra'da Postecoglou'nun yerine geçti. Bu, Avustralyalı teknik adamın kulübün uzun süren kupa hasretine son vererek Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen gerçekleşti. Ancak Postecoglou, geçen sezon Leicester, Ipswich ve Southampton gibi üç yeni yükselmiş takımın da üst ligde zorlanmasına rağmen 17. sırada bitirdi.
Spurs ise şu anda küme düşme mücadelesinde bulunuyor ve son zamanlarda yaşadığı form düşüşünü telafi etmeyi umuyor. Nitekim Spurs, 2026'da henüz ligde galibiyet alamadı ve Pazar günü Fulham ile oynayacağı maç öncesinde bu yıl oynadığı dokuz maçta sadece dört puan topladı.
