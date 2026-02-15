"Her şey mümkün" - Bayern Münih'in süperstarı Harry Kane, Robert Lewandowski'nin gol rekorunu düşünüyor

Kane, bu sezon şimdiden geçen sezonki Bundesliga gol sayısına ulaştı ve 26 kez fileleri havalandırdı. Son dört maçında altı gol atan Kane, Werder Bremen karşısında attığı iki golle kariyerinde 500 gole ulaştı ve bu başarıya ulaşan ilk İngiliz futbolcu oldu.

Bu başarısıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Elbette 500 gol attığım için gurur duyuyorum. Ama bu çok zor bir işti! Bu yüzden bunu başardığım için mutluyum."

Bayern'in bu sezon Bundesliga'da 12 maçı kaldı. Kane, Lewandowski'yi yakalamak için 15, onu geçmek için ise 16 gol atması gerekiyor. Şu anki gol ortalaması, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.

32 yaşındaki oyuncu Sky Sports Deutschland'a bu hedefi kovaladığını şöyle söyledi: "Her şey mümkün! Tabii ki, hala önümüzde uzun bir yol var ve bu inanılmaz bir rekor. Formum iyi ve bugün tekrar gol atıp takıma yardımcı olduğum için mutluyum."