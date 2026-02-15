Getty/GOAL
"Her şey mümkün" - Bayern Münih'in süperstarı Harry Kane, Robert Lewandowski'nin gol rekorunu düşünüyor
Kane, iki kez Bundesliga Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır.
İngiltere milli takımı oyuncusu Kane, Alman futbolunda verimli geçen ilk sezonunda bir başka 9 numara oyuncuyu hedefine koydu. 2023 yılında Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrılan Three Lions kaptanı, Bundesliga'da 36 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
O yıl takım olarak bir başarı elde edemese de, 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonluk, Kane'in uzun süredir beklediği büyük kupayı kazanmasını sağladı ve yine ligin en golcü oyuncusu oldu.
Kane, Lewandowski'nin gol rekorunu kırabilir mi?
Kane, bu sezon şimdiden geçen sezonki Bundesliga gol sayısına ulaştı ve 26 kez fileleri havalandırdı. Son dört maçında altı gol atan Kane, Werder Bremen karşısında attığı iki golle kariyerinde 500 gole ulaştı ve bu başarıya ulaşan ilk İngiliz futbolcu oldu.
Bu başarısıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Elbette 500 gol attığım için gurur duyuyorum. Ama bu çok zor bir işti! Bu yüzden bunu başardığım için mutluyum."
Bayern'in bu sezon Bundesliga'da 12 maçı kaldı. Kane, Lewandowski'yi yakalamak için 15, onu geçmek için ise 16 gol atması gerekiyor. Şu anki gol ortalaması, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.
32 yaşındaki oyuncu Sky Sports Deutschland'a bu hedefi kovaladığını şöyle söyledi: "Her şey mümkün! Tabii ki, hala önümüzde uzun bir yol var ve bu inanılmaz bir rekor. Formum iyi ve bugün tekrar gol atıp takıma yardımcı olduğum için mutluyum."
Kane, kupa mücadelelerinde rotasyona tabi tutulabilir.
Bireysel rekorlar elde etmek güzel olsa da, Kane bir takım oyuncusu ve her zaman takımın başarılarını öncelikli tutacaktır. Bunu göz önünde bulunduran Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Lewandowski'nin rekorunun Kane'in zihninde ağır basacağını düşünmüyor.
Belçikalı taktikçi şöyle dedi: "Lig şampiyonluğunun onun için rekorlardan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama belki de yanılıyorum, çünkü ben forvet değil defans oyuncusuydum! O Harry Kane, her zaman gol atıyor ve atmaya devam edecek."
Zaman onun lehine olsa da, herkes Kane'in Lewandowski'ye yaklaşabileceğine ikna olmuş değil. Bayern'in ulusal ve kıtasal kupaları kovaladığı bir dönemde, Kane zaman zaman Kompany'nin takımında rotasyona girebilir.
Eski Bayern orta saha oyuncusu Dietmar Hamann şöyle dedi: “Bayern muhtemelen birkaç penaltı daha kazanacak ve Kane bir penaltı daha kaçırmayacak gibi görünüyor. Ama Şampiyonlar Ligi yeniden başladığında, bir veya iki maç ara vereceğini tahmin ediyorum. Bence bu zor olacak.”
Kane sözleşmesi: Uzatma görüşmelerine ilişkin güncel bilgiler
Kane bu sezon tarih yazmazsa, Bayern onun gelecekte bunu başarması için daha fazla fırsat olmasını umuyor. Şu anda Kane ile 2027 yazına kadar sözleşmesi var.
Ancak, mevcut sözleşmesinde devreye girebilecek serbest kalma maddeleri olduğu ortaya çıkınca transfer spekülasyonları başladı. 57 milyon sterlin (78 milyon dolar) tutarında bir teklif, görüşmelere başlamak için yeterli olacaktır.
Ancak Bayern, kendi görüşmelerini planlıyor. Kane'i Allianz Arena'da tutmaya kararlılar ve takımın sembolü olan forvetin ayrılmak istediğine dair hiçbir işaret almadılar.
Bu süreçle ilgili bir başka güncellemede, sportif direktör Christoph Freund şunları söyledi: "Sözleşmesinin bitmesine hala bir buçuk yıl var. Burada kendini çok rahat hissediyor. Bu konuda endişelenmiyoruz. Olduğu gibi devam etmeli ve ailesiyle birlikte Münih'te kendini rahat hissetmeye devam etmeli. O zaman Münih'te uzun süre kalabilir."
Kane, dikkatini İngiltere milli takımıyla uluslararası meselelere çevirmeden önce Bayern ile madalya kazanmaya odaklanmış durumda. Bu yaz, ülkesinin kaptanı ve 78 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Three Lions'ı Dünya Kupası macerasına taşıyacak.
