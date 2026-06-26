Her maç için bir plan… Guardiola’nın zihni, Donis’in Suudi Arabistan’daki serüvenini mahvetti mi?

Donis, her maça ona uygun bir tarzla yaklaşmak için bu sürekli değişikliği gerekli görüyor; ancak gerçekte bunun, işleri düzeltmekten çok daha fazla bozduğu ortaya çıktı.
İspanya karşısında 5 savunmacıyla oynanmasına rağmen, “El Matador” Suudi Arabistan’ın savunmasını kolaylıkla aşmayı başardı; özellikle de ilk golde, kendilerinden ne istendiğini anlamamış gibi görünen oyuncular arasındaki uyumsuzluk ortamında.
Bu durum, özellikle Donis’in Suudi milli takımını yönettiği sürenin kısıtlı olması nedeniyle doğal bir sonuçtu; zira bazı oyunculara, az sayıdaki hazırlık maçında buna alışma fırsatı bulamadan, savunma ve hücum arasında karmaşık roller vermişti.
Donis, kadrosundaki oyuncuları sürekli değiştirmesiyle tanınan Guardiola’nın izinden gitmek istedi, ancak değişiklik için ne uygun yöntemi ne de uygun zamanı seçti; sonuç olarak, bu değişikliğin olumsuzluklarını yaşarken olumlu yanlarından yararlanamadı.
Guardiola bunu ancak uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncularla yaptı; onları bu değişikliklere ve karma rollere birkaç antrenman seansı boyunca hazırladıktan ve teknik açıdan buna uygun olduklarından emin olduktan sonra.
Oysa Donis, oyuncuları 5 defanslı oynamaya ancak İspanya maçı öncesindeki son antrenmanda hazırladı; bunu hiçbir hazırlık maçında denemedi ve onlarla çalışmaya başlamasından bir aydan az bir süre geçmişti.
Yunan teknik direktör, aldığı bu darbeye rağmen sürekli değişiklik yapma politikasından vazgeçmiyor ve Yeşil Burun Adaları karşısında yeni bir plana güvenecek; son seferinde boşa çıkan hayallerinin bu kez gerçekleşmesini bekliyor.