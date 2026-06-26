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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Her maç için bir plan… Guardiola’nın zihni, Donis’in Suudi Arabistan’daki serüvenini mahvetti mi?

FEATURES
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
G. Donis
P. Guardiola
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan
İspanya

Yunan teknik direktör, Dünya Kupası’ndaki en zorlu sınavla karşı karşıya

Suudi taraftarlar, milli takımın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis ile sadece bu yılki Dünya Kupası’nda değil, onun göreve gelmesinden bu yana da çalkantılı bir süreç yaşadı.

Donis, 2026 Dünya Kupası’nın Amerika, Kanada ve Meksika’da başlamasına iki aydan az bir süre kala, Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın yerine geçen Nisan ayında resmi olarak görevi devraldı.

  • Karışık duygular

    Donis’in gelişi, bazıları tarafından desteklenirken, özellikle Suudi Ligi’ndeki tecrübesi nedeniyle, diğerleri ise ondan daha iyi büyük isimlerin olduğu gerekçesiyle atamasına karşı çıktı.

    Ancak tüm bu kişiler, Yunan teknik direktörün görevinin zorluğu konusunda hemfikirdi ve özellikle Dünya Kupası’na çok az zaman kaldığı göz önünde bulundurularak, Suudi milli takımının Dünya Kupası’ndaki sonuçlarından sorumlu tutulmaması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

    Bu algı, Suudi milli takımının hazırlık maçları izlendikçe tamamen değişti. “Yeşiller”in Ekvador’a 1-2 yenildiği maçtan itibaren, özellikle hücumda “Yeşiller”de bir değişim belirtileri ortaya çıktı.

    Elbette, Porto Riko’ya karşı 3-0’lık ezici galibiyetin ardından ve Senegal ile oynanan golsüz beraberlikte de olumlu duygular devam etti.

    Dünya Kupası açılışında Uruguay ile oynanan maçın ilk yarısı, Suudi milli takımının 1-0 önde tamamlanmasıyla sona erdiğinde, herkes bunun Suudi milli takımının sabit bir performansı olacağını düşündü ve bu durum geleceğe dair büyük bir iyimserlik yarattı.

    Ancak bu iyimserlik, ikinci yarıda Latin Amerika ekibinin bir gol atıp birçok gol fırsatını kaçırması ve Suudi milli takımının açıklanamayan bir düşüş yaşaması nedeniyle hızla dağıldı; böylece Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyet fırsatı kaçırıldı.

    İspanya’ya karşı 4-0’lık ağır yenilginin ardından tüm iyimserlik belirtileri tamamen ortadan kalktı; taraftarlar, takımın bir sonraki tura yükselebilmek için Yeşil Burun Adaları engelini aşabileceğine artık güvenmiyordu.

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  • Her maç için bir plan

    Suudi milli takımının performansındaki bu dalgalanma, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarında sergilenen istikrarlı performansın ardından, Donis’in resmi maçlarda yaptığı ani değişiklikle açıklanabilir.

    Yunan teknik direktör, Dünya Kupası’na 4-4-2 dizilişiyle başladı; bu dizilişte Muhammed Abu Şamat, sağ kanada yönelen bir orta saha oyuncusu olarak görev aldı ve bek Saud Abdülhamid’e hem savunma hem de hücumda destek verdi.

    Donis, İspanya karşısında bu düzeni değiştirdi; Abu Şamat’ı ve orta saha oyuncusu Muhammed Keno’yu kadro dışı bırakarak 5-3-2 düzenine geçti ve savunma merkezinde oyuncu yoğunluğunu artırdı, ancak bu taktik işe yaramadı.

    Basında yer alan haberlere göre, Donis Yeşil Burun Adaları karşısında üçüncü kez taktiğini değiştirecek ve 4-3-3 düzeniyle oynayacak. Bu düzeninde Sultan Mandash'ı açık sağ kanat olarak kullanacak ve Keno'yu orta sahaya geri döndürecek.

  • Guardiola’nın zihni

    Donis, her maça ona uygun bir tarzla yaklaşmak için bu sürekli değişikliği gerekli görüyor; ancak gerçekte bunun, işleri düzeltmekten çok daha fazla bozduğu ortaya çıktı.

    İspanya karşısında 5 savunmacıyla oynanmasına rağmen, “El Matador” Suudi Arabistan’ın savunmasını kolaylıkla aşmayı başardı; özellikle de ilk golde, kendilerinden ne istendiğini anlamamış gibi görünen oyuncular arasındaki uyumsuzluk ortamında.

    Bu durum, özellikle Donis’in Suudi milli takımını yönettiği sürenin kısıtlı olması nedeniyle doğal bir sonuçtu; zira bazı oyunculara, az sayıdaki hazırlık maçında buna alışma fırsatı bulamadan, savunma ve hücum arasında karmaşık roller vermişti.

    Donis, kadrosundaki oyuncuları sürekli değiştirmesiyle tanınan Guardiola’nın izinden gitmek istedi, ancak değişiklik için ne uygun yöntemi ne de uygun zamanı seçti; sonuç olarak, bu değişikliğin olumsuzluklarını yaşarken olumlu yanlarından yararlanamadı.

    Guardiola bunu ancak uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncularla yaptı; onları bu değişikliklere ve karma rollere birkaç antrenman seansı boyunca hazırladıktan ve teknik açıdan buna uygun olduklarından emin olduktan sonra.

    Oysa Donis, oyuncuları 5 defanslı oynamaya ancak İspanya maçı öncesindeki son antrenmanda hazırladı; bunu hiçbir hazırlık maçında denemedi ve onlarla çalışmaya başlamasından bir aydan az bir süre geçmişti.

    Yunan teknik direktör, aldığı bu darbeye rağmen sürekli değişiklik yapma politikasından vazgeçmiyor ve Yeşil Burun Adaları karşısında yeni bir plana güvenecek; son seferinde boşa çıkan hayallerinin bu kez gerçekleşmesini bekliyor.

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