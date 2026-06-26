Her maç için bir plan… Guardiola’nın zihni, Donis’in Suudi Arabistan’daki serüvenini mahvetti mi?

Donis’in gelişi, bazıları tarafından desteklenirken, özellikle Suudi Ligi’ndeki tecrübesi nedeniyle, diğerleri ise ondan daha iyi büyük isimlerin olduğu gerekçesiyle atamasına karşı çıktı.

Ancak tüm bu kişiler, Yunan teknik direktörün görevinin zorluğu konusunda hemfikirdi ve özellikle Dünya Kupası’na çok az zaman kaldığı göz önünde bulundurularak, Suudi milli takımının Dünya Kupası’ndaki sonuçlarından sorumlu tutulmaması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

Bu algı, Suudi milli takımının hazırlık maçları izlendikçe tamamen değişti. “Yeşiller”in Ekvador’a 1-2 yenildiği maçtan itibaren, özellikle hücumda “Yeşiller”de bir değişim belirtileri ortaya çıktı.

Elbette, Porto Riko’ya karşı 3-0’lık ezici galibiyetin ardından ve Senegal ile oynanan golsüz beraberlikte de olumlu duygular devam etti.

Dünya Kupası açılışında Uruguay ile oynanan maçın ilk yarısı, Suudi milli takımının 1-0 önde tamamlanmasıyla sona erdiğinde, herkes bunun Suudi milli takımının sabit bir performansı olacağını düşündü ve bu durum geleceğe dair büyük bir iyimserlik yarattı.

Ancak bu iyimserlik, ikinci yarıda Latin Amerika ekibinin bir gol atıp birçok gol fırsatını kaçırması ve Suudi milli takımının açıklanamayan bir düşüş yaşaması nedeniyle hızla dağıldı; böylece Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyet fırsatı kaçırıldı.

İspanya’ya karşı 4-0’lık ağır yenilginin ardından tüm iyimserlik belirtileri tamamen ortadan kalktı; taraftarlar, takımın bir sonraki tura yükselebilmek için Yeşil Burun Adaları engelini aşabileceğine artık güvenmiyordu.