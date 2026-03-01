"Her hafta iki gol atıyor" – Joshua Kimmich, Der Klassiker'de Bayern'in iki golünden sonra Harry Kane'den çok etkilendi

Odak noktası Kane'in bireysel parlaklığı olmaya devam ederken, onunla takımın geri kalanı arasındaki sinerji giderek daha belirgin hale geliyor. Kimmich gibi oyuncular, hedefledikleri dünya çapında bir odak noktası ile başarılı oluyorlar ve takımın taktiksel yapısı, forvetin çeşitli güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Kompany'nin takımı, önceki kampanyalarda, özellikle de yüksek riskli deplasman maçlarında sıklıkla eksik olan bir direnç gösterdi.

Almanya şampiyonu adayı için önündeki yol zorlu olmaya devam ediyor, ancak Kane bu formdayken, onlara karşı bahis oynayacak çok az kişi olacaktır. Sezon en kritik aşamasına girerken, yıldız oyuncunun formu ve kondisyonu en önemli konu olacak. Ancak şimdilik Bayern'in soyunma odası sadece gösterinin tadını çıkarmaktan memnun. Kimmich'in yorumlarının da işaret ettiği gibi, sahaya her çıktığında neredeyse her maçta iki gol atan bir forvetle oynamak, onlar için sıradan bir lüks değil.