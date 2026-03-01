Getty
"Her hafta iki gol atıyor" – Joshua Kimmich, Der Klassiker'de Bayern'in iki golünden sonra Harry Kane'den çok etkilendi
Kane'in katkıları neredeyse rutin hale geldi.
Maç, Almanya'nın iki ağır topu arasında klasik bir karşılaşma oldu ve yüksek riskli bir gösteri olarak beklentileri karşıladı. Dortmund kendi sahasında cesurca mücadele etse de, sonunda Vincent Kompany'nin takımının soğukkanlılığına yenik düştü. Kimmich için Kane'in kadroda olması, taktiksel düzenlemelerin ötesinde garantili bir avantaj haline geldi ve bu yüksek baskı altındaki iç rekabetlerde, top daha oyuna girmeden şampiyonlara psikolojik bir üstünlük sağladı. Kane'in katkıları neredeyse rutin hale geldi, ancak yine de muhteşem olmaya devam ediyor. Dortmund'a karşı attığı iki gol, İngiliz oyuncunun kulüp için en önemli anlarda sürekli olarak başarılı performanslar sergilediği sezonun sadece son bölümüydü.
Kimmich, Kane'den çok etkilendi
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra forvetin etkisini değerlendiren Joshua Kimmich, rekor kıran forveti övgüyle bahsetti. Kimmich, beIN SPORTS'a şunları söyledi: "Bu bizim için gerçekten önemli bir galibiyetti. Tabii ki maçın adamının kim olduğu pek önemli değil. Harry inanılmaz bir oyuncu. Her hafta iki gol atıyor ve bizim için onun gibi bir oyuncuya sahip olmak çok önemli. Sadece attığı goller nedeniyle değil, aynı zamanda takımı nasıl yönettiği, nasıl öne çıktığı ve galibiyetler ve sonuçlar için nasıl sorumluluk almak istediği nedeniyle de. Takım için onun gibi oyunculara sahip olmak gerçekten çok önemli."
Kompany yönetiminde Bayern'in hücumdaki evrimi
Odak noktası Kane'in bireysel parlaklığı olmaya devam ederken, onunla takımın geri kalanı arasındaki sinerji giderek daha belirgin hale geliyor. Kimmich gibi oyuncular, hedefledikleri dünya çapında bir odak noktası ile başarılı oluyorlar ve takımın taktiksel yapısı, forvetin çeşitli güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Kompany'nin takımı, önceki kampanyalarda, özellikle de yüksek riskli deplasman maçlarında sıklıkla eksik olan bir direnç gösterdi.
Almanya şampiyonu adayı için önündeki yol zorlu olmaya devam ediyor, ancak Kane bu formdayken, onlara karşı bahis oynayacak çok az kişi olacaktır. Sezon en kritik aşamasına girerken, yıldız oyuncunun formu ve kondisyonu en önemli konu olacak. Ancak şimdilik Bayern'in soyunma odası sadece gösterinin tadını çıkarmaktan memnun. Kimmich'in yorumlarının da işaret ettiği gibi, sahaya her çıktığında neredeyse her maçta iki gol atan bir forvetle oynamak, onlar için sıradan bir lüks değil.
Bayern'in zihinsel gücü ve şampiyonluk hedefleri
Bireysel parlaklığın ötesinde, bu zafer, baskı altında pes etmeyen dirençli bir Bayern takımını ortaya koydu. Dortmund'un beraberliği yakalamasının ardından, konuk takım maçın son dakikalarında liderliği geri almak için gereken zihniyeti gösterdi. Bundesliga'nın zirvesinde 11 puanlık bir farkla liderliğini sürdüren Bayern'in şampiyonluk yarışı sona yaklaşıyor gibi görünüyor, ancak Kimmich takımda rehavet olmayacağını vurguluyor. "Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız, kimse böyle bir farkı hiç kaybetmedi."
