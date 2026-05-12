"Hemen önemli bir rol üstlenecek": BVB yaz transfer dönemindeki ilk büyük transferini tamamladı

Ancak tam da o gün Bild gazetesi, Avusturya Bundesliga takımının Gadou için daha önce kararlaştırılan 20 milyon avrodan çok daha fazla bir bedel talep ettiğini bildirmişti. Buna göre Salzburg, Gadou için yaklaşık 25 milyon avro sabit transfer ücreti artı dört ila altı milyon avro tutarında bonus ödemesi almayı planlıyordu. Ancak spor direktörü Ole Book ve Lars Ricken bu talebe kararlı bir şekilde son verdi. Bild'e göre, Salzburg ile 19,5 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varıldı. En fazla 4,5 milyon avroluk bonus ödemesi yapılabilir. Gadou, beş yıllık bir sözleşme imzalayacak.

"Joane'yi çok uzun zamandır tanıyoruz ve Paris Saint-Germain'de oynadığı dönemde onu izlemiştik. Joane kadromuzu güçlendirecek ve yeni sezonun başlangıcından itibaren takımımızda önemli bir rol üstlenecek. Onun niteliklerine inanıyoruz ve onda muazzam bir sportif gelişim potansiyeli görüyoruz," dedi Ricken basın açıklamasında. "Joane modern ve fiziksel olarak güçlü bir stoper. İyi bir oyun kurma yeteneğine sahip, son derece hızlı ve aynı zamanda gelişime açık. Yetenekleriyle Joane, savunmamız için ideal bir takviye," diye vurguladı Book.

Gadou ise şunları söyledi: "Gelecekte BVB ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve siyah-sarı formayı ilk kez giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Takım arkadaşlarım, tüm kulüp ve inanılmaz taraftarlarımızla birlikte önümüzdeki yıllarda başarılı olmak istiyorum."