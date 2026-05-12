Borussia Dortmund'un yaptığı açıklamaya göre, gelecek vaat eden stoper Joane Gadou'nun transferi kesinleşti. 19 yaşındaki oyuncu, Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra RB Salzburg'dan transfer oldu.
"Hemen önemli bir rol üstlenecek": BVB yaz transfer dönemindeki ilk büyük transferini tamamladı
Ancak tam da o gün Bild gazetesi, Avusturya Bundesliga takımının Gadou için daha önce kararlaştırılan 20 milyon avrodan çok daha fazla bir bedel talep ettiğini bildirmişti. Buna göre Salzburg, Gadou için yaklaşık 25 milyon avro sabit transfer ücreti artı dört ila altı milyon avro tutarında bonus ödemesi almayı planlıyordu. Ancak spor direktörü Ole Book ve Lars Ricken bu talebe kararlı bir şekilde son verdi. Bild'e göre, Salzburg ile 19,5 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varıldı. En fazla 4,5 milyon avroluk bonus ödemesi yapılabilir. Gadou, beş yıllık bir sözleşme imzalayacak.
"Joane'yi çok uzun zamandır tanıyoruz ve Paris Saint-Germain'de oynadığı dönemde onu izlemiştik. Joane kadromuzu güçlendirecek ve yeni sezonun başlangıcından itibaren takımımızda önemli bir rol üstlenecek. Onun niteliklerine inanıyoruz ve onda muazzam bir sportif gelişim potansiyeli görüyoruz," dedi Ricken basın açıklamasında. "Joane modern ve fiziksel olarak güçlü bir stoper. İyi bir oyun kurma yeteneğine sahip, son derece hızlı ve aynı zamanda gelişime açık. Yetenekleriyle Joane, savunmamız için ideal bir takviye," diye vurguladı Book.
Gadou ise şunları söyledi: "Gelecekte BVB ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve siyah-sarı formayı ilk kez giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Takım arkadaşlarım, tüm kulüp ve inanılmaz taraftarlarımızla birlikte önümüzdeki yıllarda başarılı olmak istiyorum."
BVB, Gadou'yu kadrosuna katıyor: "Bu yaşta Dayot Upamecano'dan daha ileride"
Gadou, daha önce Salzburg taraftarlarına veda etmişti. "Buradan, kalıcı anılarla, asla unutmayacağım anlarla ve her şeyden önce tanışma şerefine nail olduğum harika insanlarla ayrılıyorum. Teşekkürlerimi antrenörlere, kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve burada geçirdiğim zamanın doğrudan ya da dolaylı olarak bir parçası olan kulüpteki herkese sunuyorum," diye yazdı Instagram'da.
1,95 m boyundaki Gadou, 2024 yılında Paris Saint-Germain'in altyapısından Avusturya'ya transfer olmuştu. Fransız genç milli takım oyuncusu, bu sezon Salzburg formasıyla 33 resmi maçta sahaya çıktı ve Avrupa Ligi'nde uluslararası deneyim kazandı.
Dortmund'da 19 yaşındaki oyuncunun, kadro sıkıntısı çeken stoper hattını güçlendirmesi bekleniyor. Niklas Süle'nin kariyerini sonlandırması, Emre Can'ın uzun süren sakatlığı ve Nico Schlotterbeck'in hâlâ belirsiz olan geleceği nedeniyle BVB, savunma merkezinde takviye arayışında.
Salzburger Nachrichten gazetesinin spor bölümünden sorumlu yardımcısı Michael Unverdorben'e göre, BVB Gadou ile "bu yaşta Dayot Upamecano'nun o zamanki halinden daha ileri" bir savunma oyuncusu kazanıyor.
"O kesinlikle Salzburg'un en iyi stoperi. Her zaman onun büyük bir transfer olacağı biliniyordu, çünkü gerçekten inanılmaz yeteneklere ve muazzam bir potansiyele sahip. İkili mücadelelerde ve kafa vuruşlarında güçlü ve uluslararası düzeyde bir defans oyuncusunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip," dedi Unverdorben, Mayıs ayı başında SPOX ile yaptığı röportajda.