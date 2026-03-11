Hazard: "Vinicius'un 30 yaşında emekli olması beni şaşırtmaz"

"Artık sahada yaptıklarından veya maruz kaldıklarından çok, saha dışında yaptıkları veya maruz kaldıkları konuşuluyor. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor," diye açıkladı Hazard. "Tüm bunlar ona ağır geliyordur. Sahaya çıkıp sadece futbola odaklanmak kolay olmasa gerek. 30 yaşında futbolu bırakacağını söylese de şaşırmam, çünkü bu durumda hiçbir şey değişmeyecek," diye açıkladı Hazard, RTBF kamu radyo ve televizyonuna verdiği röportajda.

Brezilyalı forveti sık sık tartışmaların eşlik etmesine rağmen, Hazard onda kendine çok benzeyen bir zihniyet görüyor: "O sadece futbolu seven, oynamayı seven ve sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlarda olduğu gibi."

Ancak, ona bir tavsiye verebilseydi, eski Belçikalı yıldız ona ihtiyatlı olmasını söylerdi: "Ona 'Dikkatli ol' derdim. İstediğin gibi oyna, ama dikkatli ol. İnsanlar seni bekliyor. Oynamaya devam et, eğlen ve gerçek futbol severleri eğlendir."