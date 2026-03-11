Goal.com
Hazard: "Vinicius'un 30 yaşında emekli olması beni şaşırtmaz"

Belçikalı oyuncu, Real Madrid'de takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu hakkında konuşuyor.

32 yaşında profesyonel futboldan emekli olan Belçika'nın eski kaptanı Eden Hazard, Vinícius Júnior'u çok iyi tanıyor. İkili, dört sezon boyunca Real Madrid'in soyunma odasını paylaştı: sahada sadece 27 kez birlikte oynadılar, ancak bu, Belçikalı oyuncunun Brezilyalı oyuncu hakkında net bir fikir edinmesi için yeterliydi.

Hazard'a göre Vinícius, "zihinsel ve fiziksel olarak güçlü" bir oyuncu ve bu özellikleri sayesinde etrafındaki baskıya dayanabiliyor.

  • "30 YAŞINDA EMEKLİ OLSA DA ŞAŞIRMAZIM"

    "Artık sahada yaptıklarından veya maruz kaldıklarından çok, saha dışında yaptıkları veya maruz kaldıkları konuşuluyor. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor," diye açıkladı Hazard. "Tüm bunlar ona ağır geliyordur. Sahaya çıkıp sadece futbola odaklanmak kolay olmasa gerek. 30 yaşında futbolu bırakacağını söylese de şaşırmam, çünkü bu durumda hiçbir şey değişmeyecek," diye açıkladı Hazard, RTBF kamu radyo ve televizyonuna verdiği röportajda.

    Brezilyalı forveti sık sık tartışmaların eşlik etmesine rağmen, Hazard onda kendine çok benzeyen bir zihniyet görüyor: "O sadece futbolu seven, oynamayı seven ve sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlarda olduğu gibi."

    Ancak, ona bir tavsiye verebilseydi, eski Belçikalı yıldız ona ihtiyatlı olmasını söylerdi: "Ona 'Dikkatli ol' derdim. İstediğin gibi oyna, ama dikkatli ol. İnsanlar seni bekliyor. Oynamaya devam et, eğlen ve gerçek futbol severleri eğlendir."

  • RONALDINHO İLE KARŞILAŞTIRMA

    Hazard daha sonra futbolun efsane ismi Ronaldinho ile bir karşılaştırma yaptı: "Gol attıktan sonra dans ediyorsan, insanlar seni sevsin diye yap. Ronaldinho da dans ederdi, ama onun hakkında bu kadar tartışma olduğunu hatırlamıyorum." 

