"Hayalini kurduğun şey" - Alex Oxlade-Chamberlain, Celtic'teki ilk maçında uzatma dakikalarında muhteşem bir golle galibiyeti getirdi.
'The Ox' yedek kulübesinden çıkarak hemen etki yarattı.
Oxlade-Chamberlain, Parkhead taraftarlarının sevgisini kazanmak için hiç zaman kaybetmedi ve sinir bozucu bir beraberliğin eşiğinden üç puanı kurtarmak için muhteşem bir performans sergiledi. Geçen Mayıs ayından bu yana ilk kez bir resmi maçta 78. dakikada oyuna giren 32 yaşındaki oyuncu, sadece 14 kez topa dokundu, ancak bunlardan biri belirleyici oldu.
Şampiyon Celtic, ligin son sırasındaki takıma karşı kritik puanlar kaybetmek üzereydi. Livingston kalecisi Jerome Prior'un ilham verici performansı, dokuz kurtarışla skoru dengede tutarak Celtic'i defalarca engelledi. Ancak, uzatma dakikalarında Oxlade-Chamberlain muhteşem bir vuruşla 2-1'lik galibiyeti garantiledi.
Bu gol, Celtic'i utancından kurtarmakla kalmadı, Premiership şampiyonluk yarışının gidişatını da önemli ölçüde değiştirdi. Rangers, Motherwell ile 1-1 berabere kalırken, Oxlade-Chamberlain'in golü Martin O'Neill'ın takımını Glasgow'daki rakibine bir puan farkla ikinci sıraya taşıdı ve lig lideri Hearts ile arasındaki farkı sadece altı puana indirdi. Hoops, her iki takıma da bir maç farkla üstünlük sağlıyor.
Modern futbolun 'iş mantığına' karşı gelmek
Oxlade-Chamberlain için bu gol, hala en üst seviyede yer alacağına olan inancını doğruladı. Orta saha oyuncusu, geçen yıl Türk devi Beşiktaş tarafından serbest bırakıldığından beri kulüpsüzdü ve sporun gençliğe olan takıntısı nedeniyle yeni bir kulüp bulmanın zor olduğunu itiraf etti.
"Zor oldu. Futbol dünyasında işler bazen böyle yürür, özellikle de 30 yaş sınırını aştığınızda, iş dünyasında eskisi kadar değerli olmuyorsunuz," dedi maçtan sonra gazetecilere. "Hala verecek çok şeyim olduğunu biliyordum ve son üç aydır her gün antrenman yaparak, futbola hala çok şey katabileceğime dair güven kazandım."
Ayrıca, kış aylarında formunu korumak için London Colney'de antrenman yapmasına izin veren eski kulübü Arsenal'e de teşekkür etti. "Arsenal'deki herkese, formumu korumam için bana fırsat verdikleri için çok teşekkür ederim" diye ekledi. "Böyle fırsatlar yakaladığınızda, bunun karşılığını böyle kaliteli anlarla ödemek istersiniz."
O'Neill, 'mükemmel' yeni transferi övüyor
Bu sezon iki dönem boyunca iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Celtic teknik direktörü O'Neill, yeni transferi övgüyle bahsetti. Kuzey İrlandalı teknik adam, tecrübeli oyuncunun müdahalesine kadar takımının ağır bir yenilgiye doğru gittiğini kabul etti.
O'Neill, "Hiçbir ödül alamayacak gibi görünüyorduk ama Alex bu muhteşem golü attı" dedi. "Top ayağından ayrıldığında, gol olacağını anladım ve bu gerçekten çok sevindiriciydi. Kariyeri boyunca gerçekten çok iyi bir oyuncu oldu, mükemmel bir kariyeri var. Sadece hız kazanması gerekiyor ve bence bu da olacak. Doğal olarak formda ve umarım bizim için büyük bir kazanç olur. "Birçok takımdan teklif aldı. Buraya gelip bize yardım etmeye karar verdi. Bundan da fazlasını yaptı, bize üç puan kazandırdı."
Aile bağları onu Parkhead'e itti.
Şampiyonluk yarışı çok cazip olsa da, Oxlade-Chamberlain, kuzeye taşınma kararında aile bağlarının da önemli bir rol oynadığını açıkladı. Eski İngiltere milli takım oyuncusu olan babası Mark Chamberlain, teklif geldiğinde tereddüt etmemesi için önemli bir rol oynadı.
"Bu harika bir fırsat. Teklif geldiğinde bir saniye bile tereddüt etmedim" diyen orta saha oyuncusu, "Babam, bu kulübün çok önemli olduğu bir dönemden geliyor. Bana hemen 'Seni arabaya bindirip oraya kendim götüreceğim' dedi. Harika bir başlangıç, ama bunun 13 dakikadan çok daha fazlası olduğunu biliyorum" diye konuştu.
Zirveyle arasındaki farkın kapanması ve momentumun tekrar lehlerine dönmesiyle Celtic, yeni 15 numaralı oyuncusunun şimdiden mayıs ayına kadar daha birçok sihirli an yaşatmasını umuyor. "Bu gece benim için harika bir başlangıç, ama daha da önemlisi hedeflerimizi canlı tutuyor ve doğru yönde ilerlememizi sağlıyor" diye konuştu.
