"Hayalini kurduğun şey" - Alex Oxlade-Chamberlain, Celtic'teki ilk maçında uzatma dakikalarında muhteşem bir golle galibiyeti getirdi.

Oxlade-Chamberlain, Parkhead taraftarlarının sevgisini kazanmak için hiç zaman kaybetmedi ve sinir bozucu bir beraberliğin eşiğinden üç puanı kurtarmak için muhteşem bir performans sergiledi. Geçen Mayıs ayından bu yana ilk kez bir resmi maçta 78. dakikada oyuna giren 32 yaşındaki oyuncu, sadece 14 kez topa dokundu, ancak bunlardan biri belirleyici oldu.

Şampiyon Celtic, ligin son sırasındaki takıma karşı kritik puanlar kaybetmek üzereydi. Livingston kalecisi Jerome Prior'un ilham verici performansı, dokuz kurtarışla skoru dengede tutarak Celtic'i defalarca engelledi. Ancak, uzatma dakikalarında Oxlade-Chamberlain muhteşem bir vuruşla 2-1'lik galibiyeti garantiledi.

Bu gol, Celtic'i utancından kurtarmakla kalmadı, Premiership şampiyonluk yarışının gidişatını da önemli ölçüde değiştirdi. Rangers, Motherwell ile 1-1 berabere kalırken, Oxlade-Chamberlain'in golü Martin O'Neill'ın takımını Glasgow'daki rakibine bir puan farkla ikinci sıraya taşıdı ve lig lideri Hearts ile arasındaki farkı sadece altı puana indirdi. Hoops, her iki takıma da bir maç farkla üstünlük sağlıyor.