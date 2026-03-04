Getty Images Sport
Hayal kırıklığına uğrayan Arne Slot, Wolves'un sürpriz galibiyetinin ardından Liverpool'un "çok fazla maç kaybettiğini" kabul ederken, Virgil van Dijk "dikkatsiz" performansı eleştirdi
Liverpool'un istenmeyen Premier Lig rekoru
Bu yenilgi, takımın zihinsel kırılganlığının giderek arttığını ortaya koydu, çünkü Kırmızılar maçın son dakikalarında bir kez daha çöktü. İstatistiksel olarak, bu tarihi bir sorun haline geldi; Liverpool, bu sezon Premier Lig'de 90. dakikada attığı gollerle beş maç kaybetti, bu da lig tarihindeki tek bir sezonda en fazla mağlubiyet alan takım oldu. Slot, maçların son dakikalarında sık sık yaşanan çöküşlerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Slot, TNT Sports'a yaptığı maç sonrası yorumunda, "Neredeyse hiç gol şansı vermedik, çok fazla gol şansı yaratmadık ama onlardan daha fazlasını yarattık, ancak sonuç yine 2-1'lik bir mağlubiyet oldu" dedi. "Çok fazla maç kaybediyoruz ve puan kaybediyoruz. Yine uzatmalarda mı gol yedik? Son 22 maçta kaybettiğimiz üç maçın hepsi uzatmalarda oldu."
Slot, aciliyet eksikliğini ve savunma hatalarını eleştiriyor
İlk yarı büyük ölçüde verimsiz geçerken, ikinci yarıda maç canlandı, ancak Slot, yıldız oyuncularının gösterdiği kalitesiz performanstan hiç memnun değildi. Topa %65,8 oranında hakim olmasına rağmen, Liverpool üstünlüğünü galibiyete çeviremedi ve teknik direktörü, takımının yavaş ve öngörülebilir oyun kurma tarzını ve basit durumlarda savunma yapamamasını eleştirdi.
"Kötü bir sonuç, ilk yarıdan uzak, ikinci yarı daha iyiydi. İkinci yarıda biraz daha aciliyet vardı, gol atmaya yaklaştık, sonra onlar bizim ceza sahasına geldikleri ilk anda gol yedik" dedi Slot. "Hemen karşılık verdik, önce direğe çarptı, sonra Mo ile, sonra iki kez galibiyet golünü atmaya yaklaştık. Sonunda, bir şans bile olmayan bir şutun sektiği topu yedik."
Van Dijk, Molineux kabusunun sorumluluğunu üstleniyor
Kaptan Virgil van Dijk eleştirilerden kaçınmadı ve takımın toplu başarısızlığını açıkça değerlendirdi. Hollandalı savunma oyuncusu, Wolves'un ilk golünde pozisyonunu kaybetti ve ev sahibi takım galibiyet golünü bulmadan önce Liverpool'u öne geçirecek önemli bir fırsatı kaçırdı. Onun dürüstlüğü, hayal kırıklığı yaratan iç saha performansının ağırlığını hissetmeye başlayan soyunma odasının ruh halini yansıtıyordu.
Van Dijk, "Bence bu bizim hatamız. Yavaştık, tahmin edilebilirdik, top hakimiyetinde dikkatsizdik ve yanlış kararlar verdik" diye itiraf etti. "Rakibe şans vermedik, ama böyle bir performans sergilerseniz, sonuç da böyle olur ve bu bir gerçek. Hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu."
FA Kupası'nda hemen telafi şansı
Chelsea'nin sıralamada onları geçme tehdidiyle karşı karşıya kalan Liverpool'un yaralarını sarmak için fazla zamanı yok. Programda ilginç bir kader cilvesi var, çünkü Slot'un takımı bu Cuma FA Cup beşinci tur maçı için Molineux'a geri dönecek. Bu, ligdeki yenilgiyi geride bırakmak ve takımın hala sezonu kurtaracak karakteri olduğunu göstermek için bir fırsat.
"Evet, bu iyi ve güzel bir şey çünkü Cuma günü kanıtlamamız gereken bir şey var," diyerek Slot, kupa maçına bakarak sözlerini tamamladı. Ancak, kulüp beşinci sırada ve taraftarlar Anfield'a özgü "coşku ve heyecan"ın eksikliğinden giderek daha fazla memnuniyetsiz hale gelirken, teknik direktör, sadece bir dizi galibiyetin kendi geleceği hakkındaki artan spekülasyonları yatıştırabileceğini biliyor.
