Hayal kırıklığına uğrayan Arne Slot, Wolves'un sürpriz galibiyetinin ardından Liverpool'un "çok fazla maç kaybettiğini" kabul ederken, Virgil van Dijk "dikkatsiz" performansı eleştirdi

Bu yenilgi, takımın zihinsel kırılganlığının giderek arttığını ortaya koydu, çünkü Kırmızılar maçın son dakikalarında bir kez daha çöktü. İstatistiksel olarak, bu tarihi bir sorun haline geldi; Liverpool, bu sezon Premier Lig'de 90. dakikada attığı gollerle beş maç kaybetti, bu da lig tarihindeki tek bir sezonda en fazla mağlubiyet alan takım oldu. Slot, maçların son dakikalarında sık sık yaşanan çöküşlerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Slot, TNT Sports'a yaptığı maç sonrası yorumunda, "Neredeyse hiç gol şansı vermedik, çok fazla gol şansı yaratmadık ama onlardan daha fazlasını yarattık, ancak sonuç yine 2-1'lik bir mağlubiyet oldu" dedi. "Çok fazla maç kaybediyoruz ve puan kaybediyoruz. Yine uzatmalarda mı gol yedik? Son 22 maçta kaybettiğimiz üç maçın hepsi uzatmalarda oldu."