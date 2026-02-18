Getty Images Sport
'Hayal kırıklığına uğramış' Manchester United yetkilileri, Marcus Rashford'un Barcelona'ya transferi konusunda anlaşmaya varmış olmaktan pişmanlık duyuyorlar
Rashford, Barcelona'da başarılı bir performans sergiliyor
Rashford, Manchester United'daki sorunlarını Barcelona'da geride bıraktı ve Flick'in takımında önemli bir rol oynadı. Forvet, ilk tercih olmasa da Katalan devinin tüm turnuvalarda 34 maçta 10 gol ve 10 asist kaydetti. Raphinha'nın sakatlığı Rashford'a Flick'i etkileme şansı verdi ve Barcelona teknik direktörü, onun performansından övgüyle bahsetti. Flick, "Söyleyebileceğim şey, o kesinlikle profesyonel bir oyuncu. Tutumu ve zihniyeti harika. Başlangıçta biraz uyum sağlaması gerekti, ama şimdi en iyi seviyesinde. Oynamadıkları zamanlarda oyuncularla konuşurum, nedenini açıklarım ve geçen gün bana söylediği şey şuydu: 'Hoca, bunu bana söylemene gerek yok, önemli olan sadece takım. Üç puanı kazanmalıyız, başka hiçbir şey önemli değil'. Bu doğru bir tutum. Zihniyeti harika ve burada olduğu için gerçekten mutluyum."
Barcelona'nın Rashford'un kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirmek için istekli olduğu ve United ile talep ettikleri fiyatı düşürmek için görüşmelerde bulunduğu düşünülüyor, ancak Red Devils 28 yaşındaki oyuncu konusunda taviz vermek istemiyor.
Manchester United transfer konusunda hayal kırıklığı yaşadı
The Mirror'a göre, Manchester United, Rashford'un Katalonya'da parladığını gördükten sonra Barcelona ile yaptıkları anlaşmadan "hayal kırıklığına uğradı". Kulüp yöneticileri, Rashford'un şu anda yaklaşık 50 milyon sterlin (57 milyon avro) değerinde olduğunu düşündükleri için, Barcelona'nın bu yaz Rashford'u ucuza alabileceğini düşünüyorlar. Kırmızı Şeytanlar, diğer kulüplerin de Rashford'a ilgi gösterdiğini ve yaz transfer dönemi öncesinde İngiltere'nin yıldızını kadrolarına katmak istediklerini de öğrendiler.
Michael Carrick'in teknik direktör olarak kalması halinde Rashford'un Manchester United'a geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar da var, ancak kulübün ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe'in forveti elinden çıkarmak ve maaş yükünden kurtulmak konusunda hala kararlı olduğu söyleniyor.
Rashford hakkında ne söylendi?
Rashford Aralık ayında geleceği hakkında konuştu ve sezon sonunda kariyerine Barcelona'da devam etmek istediğini açıkça belirtti. Sport'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Tabii ki Barça'da kalmak istiyorum. Bu nihai hedefim, ama bu yüzden sıkı antrenman yapıp elimden gelenin en iyisini yapmıyorum. Amacım kazanmak. Barça, şampiyonluklar kazanmak için kurulmuş büyük ve fantastik bir kulüp. Kulübe ve şehre çok iyi uyum sağlıyorum. Geldiğim andan itibaren herkesin beni çok iyi karşıladığını hissettim. Benim için burada olma nedenim, takımın kupalar kazanmasına yardımcı olmak. Geçen sezon harikaydı, ama hayatta her şey çok hızlı gelişir, işler değişir ve amaç başarıları tekrarlamak. Ben tamamen buna odaklanmış durumdayım. Personel ve takım arkadaşlarımla her şey harika, şikayet edemem."
Bu arada, Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Rashford konusunda henüz bir karar alınmadığını vurguladı. Aralık ayında Cadena SER'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Marcus Rashford konusunda hiçbir şey kararlaştırılmadı. Gelecekle ilgili kararlar almak için henüz zaman değil. Ondan memnunuz, Rashford bize çok şey katıyor. Stratejik olarak, transferler hakkında konuşmak için henüz zaman değil."
Rashford'a ne olacak?
Rashford şu anda dizinden sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ancak yakında sahalara dönmesi bekleniyor ve sezon sonuna kadar iyi formunu sürdürmeyi umuyor. Barcelona, forvet oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına karar verecek. Ancak bu, kulüp için zor bir karar olacak gibi görünüyor. Finansal sorunlar Barça'nın transfer planlarını etkilemeye devam ediyor ve Robert Lewandowski yazın sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılırsa yeni bir santrfor gerekebilir. Barcelona'nın savunma sorunları da son zamanlarda Atletico ve Girona'ya karşı alınan yenilgilerde ortaya çıktı ve Rashford'u tutmaktan çok savunmayı güçlendirmek daha öncelikli hale gelebilir.
