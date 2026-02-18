'Hayal kırıklığına uğramış' Manchester United yetkilileri, Marcus Rashford'un Barcelona'ya transferi konusunda anlaşmaya varmış olmaktan pişmanlık duyuyorlar

Rashford, Manchester United'daki sorunlarını Barcelona'da geride bıraktı ve Flick'in takımında önemli bir rol oynadı. Forvet, ilk tercih olmasa da Katalan devinin tüm turnuvalarda 34 maçta 10 gol ve 10 asist kaydetti. Raphinha'nın sakatlığı Rashford'a Flick'i etkileme şansı verdi ve Barcelona teknik direktörü, onun performansından övgüyle bahsetti. Flick, "Söyleyebileceğim şey, o kesinlikle profesyonel bir oyuncu. Tutumu ve zihniyeti harika. Başlangıçta biraz uyum sağlaması gerekti, ama şimdi en iyi seviyesinde. Oynamadıkları zamanlarda oyuncularla konuşurum, nedenini açıklarım ve geçen gün bana söylediği şey şuydu: 'Hoca, bunu bana söylemene gerek yok, önemli olan sadece takım. Üç puanı kazanmalıyız, başka hiçbir şey önemli değil'. Bu doğru bir tutum. Zihniyeti harika ve burada olduğu için gerçekten mutluyum."

Barcelona'nın Rashford'un kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirmek için istekli olduğu ve United ile talep ettikleri fiyatı düşürmek için görüşmelerde bulunduğu düşünülüyor, ancak Red Devils 28 yaşındaki oyuncu konusunda taviz vermek istemiyor.