'Hayal kırıklığına uğramış' Barcelona başkanı Joan Laporta, gecikmelerin stadyum projesini engellemesi nedeniyle Camp Nou'nun tamamlanma takvimini açıkladı.
Laporta, izin gecikmeleri nedeniyle Kuzey Tribünü'nün açılışının ertelenmesine öfkelendi.
Laporta, kulübün Camp Nou'ya tam olarak geri dönmesini yavaşlatan bürokratik engellerden duyduğu memnuniyetsizliği kamuoyuna açıkladı. Yenileme projesi kritik bir aşamaya girerken, kulüp yönetimi 2026 yılının başını stadyumun önemli bölümlerinin yeniden açılması için kritik bir an olarak belirlemişti. Ancak, özellikle Kuzey Tribünü ve 1957 Tribünü ile ilgili idari bürokrasi, ilerlemeyi durdurdu ve kulüp yönetimi gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.
Kulüp medyasına konuşan Laporta, kaçırılan son tarihler konusunda sözünü sakınmadı. "Bu beni gerçekten çok üzüyor" diye itiraf etti. "Stadyumun bu kısmının, yani Kuzey Tribünü'nün de tamamlandığı açık. Bize erişimin iyileştirilmesi gerektiği söylendi ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz."
Sorunun özü, gerekli güvenlik izinlerinin gecikmesinde yatıyor. Kulüp, kış tatilinden hemen sonra taraftarları bu belirli alanlara tekrar kabul etmeyi planlamıştı, ancak bu planlar artık suya düştü. Laporta, "Sorun şu ki, bu alanların Ocak ayının ilk haftasına kadar hazır olması gerekiyordu; şimdi Şubat ayındayız ve hala Kuzey Tribünü ve Taraftar Tribünü, 1957 Tribünü için izinleri almadık" diye açıkladı. "Hayal kırıklığına uğradım çünkü bu izinleri almış olmamız gerekirdi, ancak işlerin yavaş ilerlediğini öğrendik."
Çatı montajı nedeniyle 2027 tamamlanma tarihi değişikliği
Şu anki endişe stant erişimine odaklanmış olsa da, Espai Barca projesinin genel zaman çizelgesi de güncellendi. İlk yol haritası, bu büyüklükteki bir inşaat projesinde kaçınılmaz olan ayarlamalarla karşı karşıya kaldı. Laporta, stadyumun iç yeniden yapımının büyük bir kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, ancak projenin en görkemli kısmı olan 360 derecelik çatıların 2027 yılına kadar tamamlanmayacağını açıkladı.
Laporta, "Stadyum 2027 yılına kadar tamamlanmalıdır" diyerek, nihai teslimat için gerçekçi bir tahminde bulundu. "Her şey 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmalı ve ardından 2027 yılında çatı eklenmelidir."
Bu aşamalı yaklaşım, taraftarların ve oyuncuların 2026-27 sezonunun büyük bir bölümünde stadyumu "neredeyse tamamlanmış" bir durumda deneyimleyecekleri ve son mimari unsurların daha sonra ekleneceği anlamına geliyor.
Barça, maç takvimi çakışması endişelerine rağmen Montjuic'e dönüşü reddetti
Çatının montajı önemli bir lojistik sorunu oluşturuyor. Laporta, yapının kaldırılması ve sabitlenmesi için stadyumun uzun bir süre kapalı kalması gerektiğini açıkladı. "Stadyumun dört ay boyunca kapalı kalması gerekiyor ve bence 2027'nin sonunda tamamlanabilir" dedi. "Ama sadece stadyum değil: kampüs, çevresi, yapılması gereken değişiklikler... Şimdi başlamalıyız."
Genellikle dört aylık bir kapanış, geçici bir taşınma gerektirir ve bu da taraftarlar arasında Montjuic'teki Estadi Olímpic Lluís Companys'e geri dönme korkusunu uyandırır. Geçici ev, işlevsel olmasına rağmen, soğuk atmosferi ve zor erişimi nedeniyle eleştiriliyor ve bu da seyirci sayısının azalmasına neden oluyor. Ancak Laporta, Olimpiyat tepesine geri dönme önerilerini hemen reddetti.
"Montjuïc'e geri dönmeyi planlamıyoruz çünkü La Liga ve Şampiyonlar Ligi programlarıyla uyumlu hale getirilebilir, eğer kalifiye olursak," diye güvence verdi. "Bence iyi bir şekilde koordine edilebilir."
Stadyum gelirleri, kulübün ekonomik iyileşme planı için çok önemli
Projenin tamamlanmasının aciliyetini destekleyen faktör, Barselona'nın kırılgan ekonomik durumu. 105.000 kişilik stadyuma geri dönmek, finansal açıdan bir zorunluluk. Montjuic'teki kısıtlamalar ve Camp Nou'nun kısmi kapasitesi, kulübün gelir kaynaklarını sınırladı ve Laporta, tamamlanan stadyumu kulübün gelecekteki ödeme gücünün motoru olarak görüyor.
Laporta, "Spotify Camp Nou'nun ekonomik getirisi muazzam olacak" diye vurguladı. "Bu, gelir artışı için en önemli yolumuz." Başkan, yenilenen stadyumun sadece iki haftada bir futbol maçları için bir mekan olmaktan ziyade, 365 gün boyunca ticari bir merkez olarak tasarlanmış olduğunu vurguladı.
"Biletleme, konaklama ve gelir getirecek ticari alanlarda iyileştirmeler olacak; sponsorluklar devreye girecek; daha fazla küresel etkinlik düzenlenecek ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunulacak, bu da önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmemizi sağlayacak" diye ekledi. "Bunu mümkün olan en kısa sürede uygulamaya koymak istiyoruz. Bu sayede borçlarımızı ödeyebilecek, rekabetçi olmak için spor projesine yatırım yapabilecek ve ekonomik toparlanmamızı pekiştirebileceğiz."
