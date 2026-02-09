'Hayal kırıklığına uğramış' Barcelona başkanı Joan Laporta, gecikmelerin stadyum projesini engellemesi nedeniyle Camp Nou'nun tamamlanma takvimini açıkladı.

Laporta, kulübün Camp Nou'ya tam olarak geri dönmesini yavaşlatan bürokratik engellerden duyduğu memnuniyetsizliği kamuoyuna açıkladı. Yenileme projesi kritik bir aşamaya girerken, kulüp yönetimi 2026 yılının başını stadyumun önemli bölümlerinin yeniden açılması için kritik bir an olarak belirlemişti. Ancak, özellikle Kuzey Tribünü ve 1957 Tribünü ile ilgili idari bürokrasi, ilerlemeyi durdurdu ve kulüp yönetimi gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.

Kulüp medyasına konuşan Laporta, kaçırılan son tarihler konusunda sözünü sakınmadı. "Bu beni gerçekten çok üzüyor" diye itiraf etti. "Stadyumun bu kısmının, yani Kuzey Tribünü'nün de tamamlandığı açık. Bize erişimin iyileştirilmesi gerektiği söylendi ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz."

Sorunun özü, gerekli güvenlik izinlerinin gecikmesinde yatıyor. Kulüp, kış tatilinden hemen sonra taraftarları bu belirli alanlara tekrar kabul etmeyi planlamıştı, ancak bu planlar artık suya düştü. Laporta, "Sorun şu ki, bu alanların Ocak ayının ilk haftasına kadar hazır olması gerekiyordu; şimdi Şubat ayındayız ve hala Kuzey Tribünü ve Taraftar Tribünü, 1957 Tribünü için izinleri almadık" diye açıkladı. "Hayal kırıklığına uğradım çünkü bu izinleri almış olmamız gerekirdi, ancak işlerin yavaş ilerlediğini öğrendik."