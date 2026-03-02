Getty Images
Çeviri:
"Havada güçlü değil" - Leeds United'ın yıldızı Anton Stach, Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan sürpriz bir eleştiri aldı... ancak Arsenal'in yıldızı Kai Havertz için iyi haberler var
Stach, PL'de verimli bir ilk sezon geçiriyor
Almanya teknik direktörünü ikna etmekte zorlanan bir oyuncu da Leeds United'ın orta saha oyuncusu Anton Stach. Elland Road'da büyük bir çıkış yakalayan Stach'ın, İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçlarında milli takıma geri dönmesi pek olası görünmüyor. Hoffenheim'dan transfer olduktan sonra Premier League'de verimli bir ilk sezon geçiren Stach, milli takım teknik direktöründen şaşırtıcı bir şekilde eleştirel bir performans değerlendirmesi aldı. Nagelsmann'ın değerlendirmesi, 27 yaşındaki oyuncunun fiziksel ve defansif yönlerine odaklandı. Eleştiri, Stach'ın İngiltere'de 23 lig maçında 4 gol ve 3 asistle övgüler topladığı bir dönemde geldi.
- Getty Images
Nagelsmann, Stach'ın zayıf yönlerini vurguluyor
Kicker ile yaptığı kapsamlı röportajda, 38 yaşındaki taktikçi, milli takımın scout departmanının karşı karşıya olduğu zorlu seçimler hakkında konuştu. Stach'ın Premier Lig'deki etkisini kabul ederken, Nagelsmann, Aston Villa'ya karşı muhteşem bir uzun mesafe şutuyla manşetlere taşınan Stach'ın belirli taktiksel sorunlarına dikkat çekti. Nagelsmann, "Orada iyi iş çıkarıyor. Ancak hava toplarında olağanüstü güçlü değil ve top kazanma konusunda da en iyisi değil. Ayrıca oyunu önünde oynamayı tercih eden bir oyuncu. Bence Hoffenheim'da en iyi pozisyonu, savunma orta saha pozisyonuna düşebileceği üçlü savunmanın ortasındaki roldü."
Arsenal ve Bayern yıldızları için müjde
Stach zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olsa da, Arsenal'in oyun kurucusu Kai Havertz ve Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala için çok daha iyi haberler vardı. Nagelsmann, her iki oyuncunun da yaklaşan Mart ayı uluslararası maçları için planlarının merkezinde olduğunu doğrulayarak, uzun süren sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmalarının sona erdiğini açıkladı. Teknik direktör, taktiksel uyumu kaybetmemek için en yaratıcı yeteneklerini mümkün olan en kısa sürede takıma entegre etmenin önemini vurguladı.
Nagelsmann, ikilinin dört kez dünya şampiyonu olan takımda son kez forma giymesinden bu yana geçen zamanın uzunluğundan endişe duyduğunu ve oyuncuların uzun süre takımdan uzak kaldıklarında ritimlerini korumalarının zor olduğunu belirtti. "Çünkü son kez forma giymelerinden bu yana sanki bir asır geçmiş gibi geliyor. Jamal'ı on aydan fazla, Kai'yi ise daha da uzun süredir milli takımda görmedim. Onların geri dönmesi çok değerli. Aksi takdirde, milli takım kadrosunda ritimlerini bulmaları zamanla zorlaşacaktır" diye konuştu teknik direktör.
- AFP
Nagelsmann, tartışmalı kadro seçimleri konusunda uyarıda bulundu
Eski Bayern Münih teknik direktörü, gelecekteki kadro listelerinin kriterlerini tartışırken karakteristik bir şekilde açık sözlüydü. Kararlarının her zaman kamuoyunun görüşüyle veya oyuncuların beklentileriyle uyumlu olmayabileceğini kabul etti. Nagelsmann, "Genel olarak, milli takım teknik direktörü için en büyük etken, kadro seçiminde doğru uyumu bulmaktır" diye açıkladı. "Kararlar alınacak. Şimdiden şunu söyleyebilirim ki, zamanı geldiğinde bazı kararlarımız kesinlikle anlaşılmayacaktır. Sadece oyuncular tarafından değil, genel kamuoyu tarafından da. Çünkü kulübünde düzenli olarak ilk 11'de oynayan ve kilit rol üstlenen bir oyuncu, bizim ilk 11'imizde yer almayı planlamadığımız bir oyuncu olabilir."
Gana ve İsviçre testlerine son geri sayım
Dünya Kupası'na geri sayım ciddi bir şekilde başlarken, İsviçre ve Gana ile oynanacak maçlar birçok oyuncu için kendilerini kanıtlamak için son şans olacak. Nagelsmann, kamp içinde yoğun bir rekabet döneminin zeminini hazırladı. Bazı oyuncuları kamuoyuna açık bir şekilde eleştirip diğerlerini tekrar kadroya alarak, her oyuncunun kendi konumunu tam olarak bilmesini sağladı. Mesaj açık: Premier Lig veya Bundesliga'daki performans sadece bir başlangıç noktası; asıl sınav, Nagelsmann'ın milli takımın geleceği için belirlediği vizyona uyum sağlamak.
Reklam