"Havada güçlü değil" - Leeds United'ın yıldızı Anton Stach, Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan sürpriz bir eleştiri aldı... ancak Arsenal'in yıldızı Kai Havertz için iyi haberler var

Stach zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olsa da, Arsenal'in oyun kurucusu Kai Havertz ve Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala için çok daha iyi haberler vardı. Nagelsmann, her iki oyuncunun da yaklaşan Mart ayı uluslararası maçları için planlarının merkezinde olduğunu doğrulayarak, uzun süren sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmalarının sona erdiğini açıkladı. Teknik direktör, taktiksel uyumu kaybetmemek için en yaratıcı yeteneklerini mümkün olan en kısa sürede takıma entegre etmenin önemini vurguladı.

Nagelsmann, ikilinin dört kez dünya şampiyonu olan takımda son kez forma giymesinden bu yana geçen zamanın uzunluğundan endişe duyduğunu ve oyuncuların uzun süre takımdan uzak kaldıklarında ritimlerini korumalarının zor olduğunu belirtti. "Çünkü son kez forma giymelerinden bu yana sanki bir asır geçmiş gibi geliyor. Jamal'ı on aydan fazla, Kai'yi ise daha da uzun süredir milli takımda görmedim. Onların geri dönmesi çok değerli. Aksi takdirde, milli takım kadrosunda ritimlerini bulmaları zamanla zorlaşacaktır" diye konuştu teknik direktör.