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من مباراة الاتحاد وضمكx/ittihad_fr
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Hat-trick turu ve şampiyonun düşüşü: Elit Joy Ligi olağanüstü sahnelerle başlıyor!

FEATURES
Al Taawoun U21 - Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 - Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 - Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Al-Tadamon U21 - Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Al Kholood U21 - Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Al Faisaly U21 - Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21 - Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Damac U21 - Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Suudi Arabistan

Heyecan dolu ateşli bir hafta

Heyecan ve gollerle geçen üç günün ardından, 21 yaş altı seçkinler "Joy" liginin ikinci sezonunun ilk haftası sona erdi. 11 maçta 36 golün atıldığı haftada büyük skorlar yaşandı, şampiyon sürpriz bir şekilde yenildi; ayrıca Ettifak, Ahli ve Feth'in öne çıktığı dikkat çekici bir hücum performansı sahnelendi.

En güçlü başlangıcı hiç kuşkusuz Ettifak yaptı; Tadamon'u 10-1 mağlup ederek haftanın en büyük galibiyetini aldı ve başından itibaren hücum tablosunun zirvesine oturdu.

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Hafta, başka farklı galibiyetlere de sahne oldu. Bunların en dikkat çekeni Ensar'ın Feth'i 6-0 yendiği maç oldu; Ahli, Feyha'yı 3-1 mağlup ederken, Halic de Kadisiye'yi 3-1 yendi.

  • الاتفاق - دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/EttifaqSa

    Al-Ettifaq en büyük skoru yazıyor: hafta gollere doydu

    Ettifaq, tesadüf eseri değil, ilk haftanın en güçlü hücumu olarak öne çıktı; Tadamon'un ağlarına tam 10 gol bırakarak daha ilk dakikalarından itibaren gol şölenine dönüşen bir maça imza attı ve takım, hücum gücü ile mücadeledeki hırsına dair erken bir mesaj verdi.

    Ayrıca oku: Gol şöleni, Ettifaq tarihi bir galibiyetle lige merhaba dedi

    Haftaya hücum karakterini kazandıran tek sonuç bu büyük galibiyet değildi; Ensar ile Feth arasındaki karşılaşma ilk takımın 6-0 galibiyetiyle sona ererken, Necme de Teavun'u karşılıksız iki golle geçti, Uruba ise Neom'u aynı skorla mağlup etti; Riyad ise Vahda karşısındaki maçını karşılıksız tek golle kazandı.

    Sonuçların geri kalanında Hilal, Faysali'yi 2-1 yenerken, İttihad ile Damak arasındaki karşılaşma golsüz beraberlikle bitti; bu maç, haftada oynanan karşılaşmalar arasında gollerin görülmediği tek maç oldu.

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  • 3 hat-trick gol krallığı yarışını kızıştırdı

    İlk hafta yalnızca gol bolluğuyla yetinmedi, aynı zamanda üç hat-trick'e sahne olarak bireysel rekabeti erken ve dikkat çekici bir şekilde başlattı.

    El-İttifak'ın en parlak yıldızı, El-Tadamon karşısında alınan büyük galibiyette "süper hat-trick" yapan Muhammed El-İsa oldu. El-Ahli formasıyla parlayan Ziyad Aba ise El-Feyha'yı yenerken üç gol kaydetti; aynı zamanda İn Ras, takımı El-Ensar karşısında ağır bir mağlubiyet almasına rağmen El-Feth adına üçlü attı.

    Bu başlangıç, gol krallarına önümüzdeki haftalarda çetin bir rekabete sahne olması beklenen erken bir yarışta güçlü bir ivme kazandırıyor; özellikle de daha ilk haftadan birden fazla oyuncunun etkileyici bir hücum performansı sergilemesiyle birlikte.

  • فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

    Şampiyon unvanının sahibi erken bir darbe aldı

    El-Cübeyl, ilk sezonun şampiyonu El-Hazm'ı 2-1 mağlup ederek turun en dikkat çekici sürprizlerinden birine imza attı. Böylece unvanını savunmaya başlayan El-Hazm, beklenmedik bir yenilgiyle mücadeleye adım attı.

    El-Hazm, turnuvanın ilk sezonunda kazandığı unvanı koruma hedefiyle yeni sezona girmişti, ancak başlangıç beklentilerin tersine geldi. Öndeki durumunu koruyamayan takım, maçtan puansız ayrıldı. El-Cübeyl ise rakiplerine kolay bir rakip olmayacağının erken mesajını vermiş oldu.

    Diğer taraftan El-Hilal, El-Faysali'yi 2-1 yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. El-İttihad ise Damak ile golsüz berabere kalmakla yetindi. Böylece iki takım da turnuvadaki yolculuklarının açılışında birer puan aldı.

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  • Temiz kaleler ve ertelenmiş hesaplar

    Bu haftada altı takım kalesini gole kapatarak ayrıldı; bunlar Damac, İttihad, Feth, Teavun, Vahda ve Neom oldu. Bu liste, diğer maçlarda görülen büyük gol bolluğuna rağmen bir dizi takımın iyi bir savunma performansı ortaya koyduğunu gözler önüne seriyor.

    Ayrıca aralık ayına ertelenen iki maç da vardı; Hulud ile Uhdud arasındaki karşılaşma oynanmadı, aynı şekilde Nassr'ın Vatan'a karşı oynayacağı maç da ertelendi. Böylece puan durumu tablosunun tam görünümü, bu ertelenen maçların tamamlanmasını bekliyor.

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    İttifak'ın önderlik ettiği gol şöleni, dikkatleri üzerine çeken hat-trick'ler ve şampiyonluk sahibinin beklenmedik düşüşü arasında, "Joy" Elit Ligi'nin ikinci sezonuna hızlı ve heyecanlı bir tempoyla başladığını söyleyebiliriz. İlk haftadan itibaren şampiyonluk yarışının açık olacağını ve gol krallığı için verilecek bireysel mücadelenin, takımlar arasındaki toplu mücadele kadar kızışabileceğini teyit etti.