Heyecan ve gollerle geçen üç günün ardından, 21 yaş altı seçkinler "Joy" liginin ikinci sezonunun ilk haftası sona erdi. 11 maçta 36 golün atıldığı haftada büyük skorlar yaşandı, şampiyon sürpriz bir şekilde yenildi; ayrıca Ettifak, Ahli ve Feth'in öne çıktığı dikkat çekici bir hücum performansı sahnelendi.

En güçlü başlangıcı hiç kuşkusuz Ettifak yaptı; Tadamon'u 10-1 mağlup ederek haftanın en büyük galibiyetini aldı ve başından itibaren hücum tablosunun zirvesine oturdu.

Hafta, başka farklı galibiyetlere de sahne oldu. Bunların en dikkat çekeni Ensar'ın Feth'i 6-0 yendiği maç oldu; Ahli, Feyha'yı 3-1 mağlup ederken, Halic de Kadisiye'yi 3-1 yendi.