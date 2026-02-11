Harry Redknapp geri döndü! Tottenham efsanesi, Thomas Frank'ın yerine teknik direktör olarak geçmek istediğini açıkladı.

Frank, Haziran 2025'te Ange Postecoglou'nun yerine Spurs'un baş antrenörü olarak atandı. Danimarkalı teknik adam, 2021'de Brentford'u Championship'ten Premier League'e yükselterek takımı Premier League'in köklü takımlarından biri haline getirmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Frank'in muhafazakar tarzı, sezonun başında sonuçlar biraz daha olumlu olsa bile Tottenham taraftarlarının ona ısınmasını zorlaştırdı. Birçok taraftar, Kasım ayında Chelsea, Arsenal ve Fulham'a karşı Londra derbisinde utanç verici yenilgiler alınca ona sırt çevirdi.

Salı gecesi Newcastle United'a evinde 2-1 yenildikten sonra, Spurs yönetimi Frank'in pozisyonunun savunulamaz olduğuna karar verdi ve ertesi sabah onu kovdu.

Açıklamada şöyle denildi: "Kulüp, erkekler baş antrenör pozisyonunda bir değişiklik yapma kararı aldı ve Thomas Frank bugün ayrılacak.

Thomas, Haziran 2025'te göreve atanmıştı ve biz de ona birlikte geleceği inşa etmek için gereken zamanı ve desteği vermeye kararlıydık.

Ancak, sonuçlar ve performanslar yönetim kurulunu sezonun bu noktasında bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna götürdü.

Thomas, kulüpte çalıştığı süre boyunca sarsılmaz bir bağlılıkla davranmış ve kulübü ileriye taşımak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."