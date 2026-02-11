Getty Images Sport
Harry Redknapp geri döndü! Tottenham efsanesi, Thomas Frank'ın yerine teknik direktör olarak geçmek istediğini açıkladı.
Bir dönemin sonu: Frank, Spurs'un teknik direktörlüğünden kovuldu
Frank, Haziran 2025'te Ange Postecoglou'nun yerine Spurs'un baş antrenörü olarak atandı. Danimarkalı teknik adam, 2021'de Brentford'u Championship'ten Premier League'e yükselterek takımı Premier League'in köklü takımlarından biri haline getirmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Ancak Frank'in muhafazakar tarzı, sezonun başında sonuçlar biraz daha olumlu olsa bile Tottenham taraftarlarının ona ısınmasını zorlaştırdı. Birçok taraftar, Kasım ayında Chelsea, Arsenal ve Fulham'a karşı Londra derbisinde utanç verici yenilgiler alınca ona sırt çevirdi.
Salı gecesi Newcastle United'a evinde 2-1 yenildikten sonra, Spurs yönetimi Frank'in pozisyonunun savunulamaz olduğuna karar verdi ve ertesi sabah onu kovdu.
Açıklamada şöyle denildi: "Kulüp, erkekler baş antrenör pozisyonunda bir değişiklik yapma kararı aldı ve Thomas Frank bugün ayrılacak.
Thomas, Haziran 2025'te göreve atanmıştı ve biz de ona birlikte geleceği inşa etmek için gereken zamanı ve desteği vermeye kararlıydık.
Ancak, sonuçlar ve performanslar yönetim kurulunu sezonun bu noktasında bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna götürdü.
Thomas, kulüpte çalıştığı süre boyunca sarsılmaz bir bağlılıkla davranmış ve kulübü ileriye taşımak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."
Redknapp'ın dönüşü mü? Eski menajer yeniden bir araya gelmeye açık
Şimdi, eski patron Redknapp Sky Sports'a Tottenham'a geri dönmeyi çok istediğini söyledi, ancak kulüpten boş pozisyonla ilgili bir telefon beklemediğini de itiraf etti.
"İster miyim? Tabii ki isterim! Hiç şüphesiz," dedi Redknapp, Spurs'un işiyle ilgili olarak. "Ama dinle, ben gerçekçiyim. Hayal dünyasında yaşamıyorum, anlıyor musun? Bu işi alıp almayacağım çok şüpheli, ama bu işi yapabilir miyim? Evet, tabii ki yapabilirim.
"Şu anda ihtiyaçları olan şey, içeri girip temel prensiplere geri dönüp, sıkı çalışacak, topu kaybettiğinde koşup geri almaya çalışmaktan utanmayacak biri. Kaybettiğinde, bilirsin, kapat, birlikte çalış, biraz güven, onlara kendilerine inanmalarını sağla. Biri içeri girip bunu yaparsa, ihtiyaçları olan sonuçları alabilirler ama bu kolay olmayacak."
Küme düşmeden Şampiyonlar Ligi'ne: Redknapp'ın Tottenham görevi
Redknapp, Tottenham'ı ilk olarak 2008 ile 2012 yılları arasında çalıştırdı. Göreve geldiğinde, Spurs 2008-09 sezonunun sekizinci haftasında Premier Lig tablosunda 20. sıradaydı, ancak Redknapp kısa sürede takımı istikrara kavuşturdu ve o yıl sekizinci sırada bitirdiler. Redknapp'ın ilk tam sezonunda Tottenham, Premier League tarihindeki en yüksek sıralaması olan dördüncü sırada bitirerek, 1962'de Avrupa Kupası olarak bilinen turnuvaya ilk kez katılmaya hak kazandı.
Redknapp yönetiminde Spurs, 2010-11 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve Gareth Bale ve Luka Modric gibi oyuncular, onun ünlü insan yönetimi altında büyük başarılar elde etti. Sonuçta, Redknapp, Premier League'de yine dördüncü sırada bitirmesine rağmen, 2011-12 sezonunun sonunda görevinden alındı. Chelsea'nin o sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olması, Blues'un altıncı sırada bitirmesiyle Avrupa'nın en üst düzey kulüp yarışmasına katılmalarını engelledi.
Tottenham taraftarları büyük ölçüde Redknapp'ı hala büyük saygı görüyor ve 2017'de eski White Hart Lane stadyumundaki son maçlarında onur konuğu olarak yer aldı. 78 yaşındaki teknik adamın son menajerlik görevi aynı yıl Birmingham City ile oldu ve o zamandan beri futboldan uzak kaldı.
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tottenham'da yeni teknik direktör arayışları devam ederken, kulübün yaz aylarında kalıcı bir atama yapmadan önce geçici bir teknik direktör atayacağı tahmin ediliyor. Eski teknik direktör ve ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Dünya Kupası'nın ardından geri dönüşüyle ilgili yoğun spekülasyonlara konu olurken, Spurs taraftarları Salı günü Newcastle'a yenildikleri maçta onun adını tezahüratlarla anmışlardı.
