Harry Maguire'ın yeniden yargılanma kararı: Manchester United yıldızı, 2020 yılında Yunanistan'da meydana gelen kavga nedeniyle hafif saldırı suçundan suçlu bulunarak 15 ay hapis cezasına çarptırıldı

Maguire'in Yunanistan'daki yeniden yargılanması Çarşamba günü beşinci denemede devam etti. Manchester United ve İngiltere milli takımının savunma oyuncusu, Ağustos 2020'de Mikonos adasında meydana gelen bir kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra, ağır saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişimiyle ilgili suçlamalarla hala mücadele ediyor.

Yunan yasalarına göre temyiz üzerine mahkumiyet otomatik olarak bozuldu ve yeniden yargılama dört kez ertelendikten sonra nihayet Çarşamba günü gerçekleşti. Maguire, Çarşamba gecesi Newcastle'da oynanacak United'ın Premier Lig maçı için hazırlandığı için duruşmaya katılmadı.

Maguire, ertelenen cezasının süresi ve ağırlığı azaltılmasının yanı sıra, artık para cezası da ödemek zorunda değil.