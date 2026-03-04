Getty
Harry Maguire'ın yeniden yargılanma kararı: Manchester United yıldızı, 2020 yılında Yunanistan'da meydana gelen kavga nedeniyle hafif saldırı suçundan suçlu bulunarak 15 ay hapis cezasına çarptırıldı
Maguire'in cezası indirildi
Maguire'in Yunanistan'daki yeniden yargılanması Çarşamba günü beşinci denemede devam etti. Manchester United ve İngiltere milli takımının savunma oyuncusu, Ağustos 2020'de Mikonos adasında meydana gelen bir kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra, ağır saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişimiyle ilgili suçlamalarla hala mücadele ediyor.
Yunan yasalarına göre temyiz üzerine mahkumiyet otomatik olarak bozuldu ve yeniden yargılama dört kez ertelendikten sonra nihayet Çarşamba günü gerçekleşti. Maguire, Çarşamba gecesi Newcastle'da oynanacak United'ın Premier Lig maçı için hazırlandığı için duruşmaya katılmadı.
Maguire, ertelenen cezasının süresi ve ağırlığı azaltılmasının yanı sıra, artık para cezası da ödemek zorunda değil.
'Hayatım için korkuyorum'
Olay, Maguire'in Leicester City'den 80 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle United'a katıldığından bir yıl sonra, 2019-20 ve 2020-21 sezonları arasındaki ara dönemde meydana geldi. O dönemde United'ın kaptanı ve İngiltere milli takımının düzenli oyuncusuydu.
Tutuklanmasından kısa bir süre sonra BBC'ye konuşan Maguire, kaçırıldığını sandığını ve sivil polislerin grubunun minibüsünü durdurup onu otobüsten attıklarında, bacaklarına vurduklarında ve kariyerinin bittiğini söylediklerinde hayatından endişe duyduğunu iddia etti. Ayrıca, bu adamların kim olduğunu bilmediği için bir kelepçe takılı halde kaçmaya çalıştığını da söyledi.
"Bacaklarıma çok vurdular. Aklımda yoktu. O kadar paniklemiştim ki. Korku. Hayatım için endişelendim. Kimseye özür borçlu olduğumu düşünmüyorum. Özür, yanlış bir şey yaptığınızda söylenir. Kimseye böyle bir şeyin olmasını istemem. Açıkçası bu durum, dünyanın en büyük kulüplerinden biri için zor bir durum yarattı, bu yüzden taraftarları ve kulübü bu duruma soktuğum için üzgünüm, ama ben yanlış bir şey yapmadım. Kendimi, herhangi birine ve herhangi bir yerde başına gelebilecek bir durumda buldum."
2020'deki duruşma 'korkunç'tu
Maguire, o sırada duruşmanın bu kadar çabuk gerçekleşmesine şaşırdığını ve bunun gerçekleşmesini beklemediğini açıkladı. "Korkunçtu. O kadar hızlı gelişti ki, inanılmazdı" dedi. Mahkeme tutanaklarının sayfalarını önceki akşam aldık. Büyük bir belgeydi ve tamamı Yunanca yazılmıştı. Avukatımla konuşma fırsatım neredeyse hiç olmadı. Davanın erteleneceğinden emindik, böylece hazırlık yapmak, tanıkları ve elimizdeki delilleri toplamak için daha fazla zamanımız olacaktı. Her şeyin bu kadar çabuk gerçekleşmesi... Elbette duruşmanın bu kadar çabuk başlayacağını beklemiyorduk."
Maguire adını temize çıkarmaya kararlı
GOAL, Perşembe günü 33 yaşına giren Maguire'in, adını yasal olarak temize çıkarmaya kararlı olduğu için davayı maddi bir teklifle çözme fırsatını defalarca reddettiğini öğrendi. Maguire, Yüksek Mahkeme'ye temyiz başvurusunda bulunacak ve başvurusu kabul edilirse, karar bozulacak.
