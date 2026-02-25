Getty Images Sport
Harry Maguire'ın polis memuruna saldırı ve rüşvet girişiminden dolayı Yunanistan'da görülen davası BEŞİNCİ kez ertelenebilir
Maguire neden tutuklandı?
Maguire, 2020 yılında Yunanistan'ın Syros kentinde ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yaparken ağır saldırı, tutuklamaya direnme ve tekrar tekrar rüşvet verme girişimleri suçlamalarıyla tutuklandı ve suçlu bulundu. Suçlamalar, Manchester United yıldızının karakola götürülmesinin ardından rüşvet verme girişimi iddialarına yol açan polis memurlarıyla yaşanan bir tartışmanın ardından geldi. Maguire daha sonra suçlu bulundu ve 21 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Yunan yasalarına göre, kararı temyiz etti ve karar derhal bozuldu. İlk yeniden yargılama, avukatının program çakışması nedeniyle Mayıs 2023'te ertelendi. İkinci deneme ise Şubat 2024'te avukatların grevi nedeniyle ertelendi. İki yeniden yargılama daha ertelendi ve son tarih 4 Mart olarak belirlendi.
Yeniden yargılama tekrar ertelenebilir
Daily Mail'e göre, Maguire'in yeniden yargılanması beşinci kez ertelenebilir. Bu durumda, Yunanistan'da zaman aşımı süresi sekiz yıl sonra, yani Maguire'in davasında Ağustos 2028'de sona ereceği için, Maguire'in davasının hiç yargılanmama ihtimali ortaya çıkabilir.
Manchester United'ın savunma oyuncusu, kendisine yöneltilen suçlamaları her zaman şiddetle reddetmiştir. 2020 yılında BBC Sport'a verdiği demeçte, "Kendinizle ilgili kötü haberler görmek hoş bir şey değil. O gece neler olduğunu kimse bilmiyor. Ya inanırsınız ya da inanmazsınız. Mahkeme davasından sonra bile, davadan çıkan hikayeler gerçeklerden o kadar uzak ki, inanılmaz. Yani, hayır, karakterim ve kişiliğim aynı kalacak. Zihinsel olarak güçlüyüm ve bunu atlatacağım. Vicdanım rahat. O gece neler olduğunu tam olarak biliyorum."
Maguire, Man Utd'da tekrar sahalara döndü
Maguire, yeniden yargılama Syros'ta gerçekleşirse, savunma ekibi onun adını temize çıkarmaya çalışacağı için yeniden yargılamaya şahsen katılmak zorunda değildir. Manchester United'ın savunma oyuncusu, Michael Carrick'in takımında dokuz maçlık sakatlık arasından kısa süre önce geri döndü, ancak kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve 2026-27 sezonunda hangi kulüpte oynayacağı henüz belli değil.
Sezon başında geleceği hakkında konuşan oyuncu, United'dan ayrılmak için aceleci davranmadığını belirterek BBC Sport'a şunları söyledi: "Elbette, ne yapmak istediğim ve nerede olmak istediğim konusunda kafamda bazı fikirler var. Bunları herkese açıklamak istemiyorum ama burası oynamak için harika bir kulüp ve buradan bir an önce ayrılmak istemek aptallık olur. [Teknik direktör] Jason [Wilcox] ve menajer ile birlikte hiyerarşi oturdu ve bence doğru yönde ilerliyorlar. Altı yıl önce başladığımdan bu yana, yönetim kadrosunun arkasındaki yapı tamamen farklı bir noktaya geldi. İyi bir noktadayız. Çok daha iyi bir noktadayız."
Maguire'in son zamanlarda Manchester United'da gösterdiği performans, 2026 Dünya Kupası için İngiltere milli takımına geri çağrılabileceği yönünde söylentilere yol açtı. Three Lions'ın teknik direktörü Thomas Tuchel, geçen ay turnuva kadrosunu kesinleştirmeye hazırlanırken, savunma oyuncusunun "tekrar gündeme geldiğini" söyledi.
Sırada ne var?
Maguire, son yeniden yargılama davasının devam edip etmeyeceğini beklerken futbola odaklanacak. O tarihten önce, Manchester United Premier Lig'de Crystal Palace ile karşılaşacak. Kırmızı Şeytanlar, geçici teknik direktör Carrick yönetiminde beş galibiyet ve bir beraberlik elde etti ve Pazar günü Old Trafford'da bu formunu sürdürmeyi hedefliyor.
