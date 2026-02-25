Harry Maguire'ın polis memuruna saldırı ve rüşvet girişiminden dolayı Yunanistan'da görülen davası BEŞİNCİ kez ertelenebilir

Daily Mail'e göre, Maguire'in yeniden yargılanması beşinci kez ertelenebilir. Bu durumda, Yunanistan'da zaman aşımı süresi sekiz yıl sonra, yani Maguire'in davasında Ağustos 2028'de sona ereceği için, Maguire'in davasının hiç yargılanmama ihtimali ortaya çıkabilir.

Manchester United'ın savunma oyuncusu, kendisine yöneltilen suçlamaları her zaman şiddetle reddetmiştir. 2020 yılında BBC Sport'a verdiği demeçte, "Kendinizle ilgili kötü haberler görmek hoş bir şey değil. O gece neler olduğunu kimse bilmiyor. Ya inanırsınız ya da inanmazsınız. Mahkeme davasından sonra bile, davadan çıkan hikayeler gerçeklerden o kadar uzak ki, inanılmaz. Yani, hayır, karakterim ve kişiliğim aynı kalacak. Zihinsel olarak güçlüyüm ve bunu atlatacağım. Vicdanım rahat. O gece neler olduğunu tam olarak biliyorum."