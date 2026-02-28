Getty Images Sport
Harry Maguire için yeni anlaşma mı? Michael Carrick sözleşme ipucu verdi, Man Utd savunma oyuncusu serbest oyuncu statüsüne geçmeyebilir
Carrick yönetiminde Maguire'ın önemi
Amorim, geçen ay Leeds ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından United'daki görevinden alındı. U18 takımının teknik direktörü Darren Fletcher, Burnley ile 2-2 berabere kaldıkları maç ve Brighton'a 2-1 yenildikleri FA Cup üçüncü tur maçında görevi devraldı. Ardından Carrick, sezon sonuna kadar United'ın teknik direktörü olarak atandı.
Carrick, Old Trafford'a döndükten sonra takımın formunda büyük bir yükseliş yaşadı. United, Boro teknik direktörü yönetiminde oynadığı altı maçta yenilgi yüzü görmedi, beş galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu galibiyetler arasında Manchester City ve Arsenal'e karşı alınan zaferler de bulunuyor.
Maguire de Amorim yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanırken, tekrar ilk 11'e döndü. Eski Hull City ve Leicester oyuncusu, Carrick yönetiminde altı maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı, bunlardan beşinde 90 dakika oynadı ve 44 yaşındaki teknik adamın yönetiminde kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor.
Carrick, Pazar günü United'ın Crystal Palace ile oynayacağı maç öncesinde Maguire ve geleceği hakkında soru sorulduğunda, bu uzun boylu stoperin "daha çok şey yapabileceğini" itiraf etti.
Maguire'den 'daha fazlası gelecek'
Cuma günü Maguire hakkında sorulan bir soruya Carrick şöyle cevap verdi: "Harry etkileyici bir karakter. Şimdiye kadar harika bir kariyer yaptı ve umarım daha da fazlası gelir. Bence burada geçirdiği zaman, yaşadığı yolculuk ve deneyimler, hem burada hem de İngiltere'de, onun tam olarak nasıl birisi olduğunu gösteriyor.
"Takım içinde bir denge var, gençlerin potansiyelini ve heyecanını istiyorsunuz, ama aynı zamanda zirvede olan oyuncularla ortada bir denge noktası da gerekiyor ve deneyim çok önemli.
Bunun ne kadar değerli olduğunu ölçmek zor. Harry bu kulüpte çok fazla deneyim kazandı. Casemiro'nun ayrılması da bir başka örnek ve bunun ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor."
Maguire'ın her zamankinden daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Carrick şöyle cevap verdi: "Bunun bir gerekçesi var, genç bir oyuncu olduğunuzda ve her şey yeniyken, korkusuzsunuz ve pek fazla yara iziniz yok. Zirveye ulaştığınızda kendinizi iyi hissedersiniz ve her şey yolundadır, ancak birkaç iniş çıkış yaşamışsınızdır.
"Kariyerinin sonuna doğru ilerlerken, deneyimin seni daha iyi bir oyuncu yapmalıdır. Harry'nin son dönemdeki performanslarında bunu gördük.
"Bu yüzden deneyim önemlidir, ben de oynarken bunu hissettim, 31 veya 32 yaşım fiziksel olarak hala en iyi durumda olduğum, ama deneyimlerimi kullanarak ne olacağını bildiğim en iyi yıllarımdı."
Martinez, Palace maçında sahalara dönebilir
Maguire, Lisandro Martinez ile birlikte United savunmasının merkezinde başarılı bir performans sergiledi, ancak Arjantinli oyuncu sakatlığı nedeniyle Everton'a karşı 1-0 kazanılan maçta forma giyemedi. Carrick, bu hafta Martinez hakkında "Licha, Patrick'ten çok daha yakın. Umarım birkaç gün içinde dönebilir, çok uzun sürmez. Önümüzdeki bir iki gün içinde durumunu değerlendireceğiz ve ne durumda olduğunu göreceğiz" dedi.
Carrick, Pazar günü Crystal Palace ile oynanacak maç öncesinde Mason Mount ve Matthijs de Ligt hakkında da bilgi verdi ve şöyle dedi: "Mason gerçekten iyileşiyor. Sahaya çıktı ve iyileşiyor, antrenmanlara katılmak ve yakında sahalara dönmek istiyor.
"Yaklaşıyor. Gerçekten sabırlı olması gerekiyordu ve o önemli bir oyuncu, bu yüzden ona özen gösteriyoruz, sezonun sonuna hazır olmasını sağlıyoruz. İyi haber, gerçekten yaklaşıyor olması.
Matthijs'in sırtında bir sorun var ve bu konuda ilerleme biraz daha yavaş. Bu konuda çalışıyoruz ve o da iyileşiyor. Doğru yönde ilerliyor ama dediğim gibi, biraz daha geride.
"Bu tür şeyler hayal kırıklığı yaratıyor ama ne yazık ki futbolun bir parçası, bu yüzden mümkün olduğunda onu geri getireceğiz.
"Bu, sakatlığın ve sırtındaki sorunun doğası gereği. Özellikle zaman açısından belirlenmesi zor bir durum. Kesinlikle iyileşiyor, bu da iyi bir şey ve biz de bunun için çalışıyoruz. Bu aşamada daha fazla bir şey söyleyemem."
İlk dörtte yer almak için birleşik
United, Pazar öğleden sonra Crystal Palace'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda büyük bir adım atabilir. Carrick'in takımı, hafta sonu maçları öncesinde dördüncü sırada yer alıyor ve beşinci ve altıncı sıradaki Chelsea ve Liverpool'dan üç puan önde.
The Blues, Pazar akşamı Arsenalile karşılaşmak için başkentin diğer ucuna seyahat ederken, The Reds ise Cumartesi öğleden sonra Anfield'da West Ham'ı ağırlayacak ve son beş lig maçında dördüncü galibiyetini almaya çalışacak.
