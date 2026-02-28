Harry Maguire için yeni anlaşma mı? Michael Carrick sözleşme ipucu verdi, Man Utd savunma oyuncusu serbest oyuncu statüsüne geçmeyebilir

Cuma günü Maguire hakkında sorulan bir soruya Carrick şöyle cevap verdi: "Harry etkileyici bir karakter. Şimdiye kadar harika bir kariyer yaptı ve umarım daha da fazlası gelir. Bence burada geçirdiği zaman, yaşadığı yolculuk ve deneyimler, hem burada hem de İngiltere'de, onun tam olarak nasıl birisi olduğunu gösteriyor.

"Takım içinde bir denge var, gençlerin potansiyelini ve heyecanını istiyorsunuz, ama aynı zamanda zirvede olan oyuncularla ortada bir denge noktası da gerekiyor ve deneyim çok önemli.

Bunun ne kadar değerli olduğunu ölçmek zor. Harry bu kulüpte çok fazla deneyim kazandı. Casemiro'nun ayrılması da bir başka örnek ve bunun ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor."

Maguire'ın her zamankinden daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Carrick şöyle cevap verdi: "Bunun bir gerekçesi var, genç bir oyuncu olduğunuzda ve her şey yeniyken, korkusuzsunuz ve pek fazla yara iziniz yok. Zirveye ulaştığınızda kendinizi iyi hissedersiniz ve her şey yolundadır, ancak birkaç iniş çıkış yaşamışsınızdır.

"Kariyerinin sonuna doğru ilerlerken, deneyimin seni daha iyi bir oyuncu yapmalıdır. Harry'nin son dönemdeki performanslarında bunu gördük.

"Bu yüzden deneyim önemlidir, ben de oynarken bunu hissettim, 31 veya 32 yaşım fiziksel olarak hala en iyi durumda olduğum, ama deneyimlerimi kullanarak ne olacağını bildiğim en iyi yıllarımdı."