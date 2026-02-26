Getty Images Sport
Harry Kane ve Declan Rice, İngiltere efsanesinin bu yaz Dünya Kupası için sürpriz bir şekilde "takım kadrosunun ilk ismi" olarak seçilmesiyle gözden düştü
Pearce, İngiltere'nin en önemli oyuncusunu seçti
Pearce, İngiltere'nin en önemli oyuncusunun City'nin Ocak ayında transfer ettiği Marc Guehi olduğunu cesurca iddia etti. Eski Crystal Palace savunmacısı, ülkesinin milli takımında 26 kez forma giydi ve Thomas Tuchel'in yönetiminde forma şansı buldu, ancak ayak bileği sakatlığı nedeniyle Sırbistan ve Arnavutluk maçlarını kaçırdı.
Şimdi Pearce, sezon sonu turnuvası öncesinde Guehi'nin yeteneklerini överek Betway'e şunları söyledi: "Oyunu okuma yeteneği gerçekten çok önemli. Her oyuncu bunu yapabilir diyebilirsiniz. Ancak Manchester City, sahada yayılıp oyuncularını ön saflara çıkardığında, bazen kontra ataklarda savunması zayıf kalabiliyor. Mark Guehi, bire bir durumlarla başa çıkma yeteneğine sahip.
Pazar günü Newcastle maçında, City'nin (Anthony) Gordon ve (Anthony) Elanga'nın hızıyla iki veya üç kez kontratakla karşı karşıya kaldığı anlar oldu, ama o bu durumlarla başa çıktı ve bu çok önemli. Ayrıca devre arasında, bu durumu çözmek için hızını artırmak amacıyla Abdukodir Khusanov'u oyuna aldılar. Guehi'nin hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyemem, ancak oyunu çok iyi okuyor ve kendine ekstra bir avantaj sağlıyor.
"Bu yüzden, Guehi açısından, benim için bu yaz İngiltere milli takımının ilk tercihidir ve Manchester City için inanılmaz bir kazançtır. Bu yıl lig şampiyonluğunda dengeleri lehlerine çevirecek bir şey varsa, o da o olabilir."
Guehi zaferi getirebilir mi?
Guehi, Ocak ayında Antoine Semenyo ile birlikte takıma katılmış ve Premier Lig tablosunda Arsenal'in beş puan gerisinde, bir maç eksiği ile liderlik mücadelesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Pearce şunları ekledi: "Yaz aylarında ligi kimin kazanacağını düşündüğüm sorulduğunda Liverpool demiştim. Neredeyse yenilmez görünüyorlardı, ancak sezona çok kötü başladılar ve muhtemelen Ekim ayından itibaren Arsenal'in ligi kazanacağını düşündüm. Bu konudaki fikrim değişmedi.
"City, Premier League'i izlediğim süre boyunca savunma açısından biraz zayıf göründü ve kalesinde çok fazla gol şansı verdi. Bu da kafamda bir soru işareti yarattı. Ancak Guehi'nin savunmaya katılması ve Semenyo'nun da gelmesiyle, birçok açıdan oyun sahası gerçekten dengelendi. Ama yine de Arsenal'in gerçekten iyi ve güçlü bir kadrosu olduğunu düşünüyorum.
"Bence bu yıl tek yapamadıkları şey, Wolverhampton'a karşı oynadıkları ikinci yarının 45 dakikasıydı. Orada gerçekten çok kötüydüler. Bunun dışında, Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçın sekizini kazandılar, Carabao Kupası'nda finale kaldılar, FA Kupası'nda iyi bir kura çektiler ve ligin zirvesindeler.
"Eleştirmek çok zor ve medyanın Arsenal'e baskı yapmaya çalıştığını biliyorum. Manchester City'nin baskısı ile birlikte, hepimiz için izlemesi ilginç bir şampiyonluk yarışı olacak, ama ben hala Arsenal'i destekliyorum. Soyunma odasında yeterince güçlü oldukları sürece, ligi kazanacaklarını düşünüyorum."
Tuchel'in övgüsü
İngiltere teknik direktörü Tuchel, Guehi'nin takımındaki etkisini övdü.
Tuchel, "Bu, oyuncuların bu kampta nasıl davrandıklarının bir örneği. Kişisel çıkarlarını bir kenara bıraktılar. O, olabilecek en iyi takım arkadaşıydı ve harika bir performans sergiledi. Crystal Palace için çok güçlü bir oyuncu ve bunu bugün sahada gösterdi" dedi.
Sırada ne var?
İngiltere, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları oynayacak. Mart ayında önce Uruguay ve Japonya ile karşılaşacak, ardından 10 Haziran'da Florida'ya giderek Kosta Rika ile oynayacak. Turnuvada L Grubu'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak.
