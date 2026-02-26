Harry Kane ve Declan Rice, İngiltere efsanesinin bu yaz Dünya Kupası için sürpriz bir şekilde "takım kadrosunun ilk ismi" olarak seçilmesiyle gözden düştü

Pearce, İngiltere'nin en önemli oyuncusunun City'nin Ocak ayında transfer ettiği Marc Guehi olduğunu cesurca iddia etti. Eski Crystal Palace savunmacısı, ülkesinin milli takımında 26 kez forma giydi ve Thomas Tuchel'in yönetiminde forma şansı buldu, ancak ayak bileği sakatlığı nedeniyle Sırbistan ve Arnavutluk maçlarını kaçırdı.

Şimdi Pearce, sezon sonu turnuvası öncesinde Guehi'nin yeteneklerini överek Betway'e şunları söyledi: "Oyunu okuma yeteneği gerçekten çok önemli. Her oyuncu bunu yapabilir diyebilirsiniz. Ancak Manchester City, sahada yayılıp oyuncularını ön saflara çıkardığında, bazen kontra ataklarda savunması zayıf kalabiliyor. Mark Guehi, bire bir durumlarla başa çıkma yeteneğine sahip.

Pazar günü Newcastle maçında, City'nin (Anthony) Gordon ve (Anthony) Elanga'nın hızıyla iki veya üç kez kontratakla karşı karşıya kaldığı anlar oldu, ama o bu durumlarla başa çıktı ve bu çok önemli. Ayrıca devre arasında, bu durumu çözmek için hızını artırmak amacıyla Abdukodir Khusanov'u oyuna aldılar. Guehi'nin hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyemem, ancak oyunu çok iyi okuyor ve kendine ekstra bir avantaj sağlıyor.

"Bu yüzden, Guehi açısından, benim için bu yaz İngiltere milli takımının ilk tercihidir ve Manchester City için inanılmaz bir kazançtır. Bu yıl lig şampiyonluğunda dengeleri lehlerine çevirecek bir şey varsa, o da o olabilir."