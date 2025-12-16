Getty/GOAL
Harry Kane, Robert Lewandowski'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor
Kupa laneti sona erdi: Kane, Bundesliga şampiyonu oldu
Harry Kane, 2023 yılında Tottenham’dan Bayern Münih’e transfer olarak Allianz Arena’nın yolunu tuttu. Premier League devinde 280 golle kulüp tarihinin en golcü ismi olarak Almanya’ya gelen Kane, yeni bir meydan okumayı kabul ederken uzun süredir peşinde olduğu büyük kupaları da kazanmayı hedefliyordu. Söz konusu “kupa laneti”, 2024-25 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu ile sona erdi. Kane, ardından Almanya Süper Kupası zaferini de yaşadı. Bu sezon ise yıldız golcünün radarında daha fazla yerel ve Avrupa kupası bulunuyor.
Bayern’de Kane’in karnesi: Goller ve maç sayısı
Bayern Münih, ligde şu ana kadar 38 puanla namağlup şekilde lider konumda. Kane’in etkileyici performansı, Bavyera ekibinin zirvede 9 puanlık fark açmasında kilit rol oynadı. 32 yaşındaki golcü, göz kamaştıran formunu sürdürerek Bayern formasıyla 120 maçta 114 gole ulaştı. Bu sezon üç hat-trick yapan Kane, adını bir kez daha tarih kitaplarına yazdırmaya hazırlanıyor. İlk Bundesliga sezonunda 36 gol atan İngiliz yıldız, 2025-26 sezonunda bu sayıyı en az beş golle aşmayı hedefliyor. Maç başına 1,29 gol ortalaması yakalayan Kane, 34 haftalık lig maratonunda bu tempoyu korursa 43,7 gole ulaşabilir. Bu rakam, onu Bayern’deki selefi, Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski’nin önüne taşıyacak.
Kane, Lewandowski’nin Bundesliga gol rekorunu kırabilir mi?
Bayern Münih efsanelerinden Mario Basler, Harry Kane’in bir başka efsane 9 numaranın, Robert Lewandowski’nin başarılarını geride bırakabileceğine inanıyor. Basler, Absolut Fussball’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Harry Kane bence farklı bir oyuncu profiline sahip. Lewandowski savunmaya bu kadar katkı veren bir oyuncu değildi. Harry Kane ise bunu yapıyor. Kane bazen oyuna sonradan girdiğinde Nicolas Jackson’ın arkasında destek rolü üstleniyor, sık sık orta sahaya kadar gelip top kazanıyor ve oyunu yönlendiriyor. Bu sezon gol rekorunu kırma şansı olduğuna inanıyorum. Bana göre o olağanüstü bir santrfor ve yılın oyuncusu.”
Lewandowski, 2020-21 sezonunda 41 golünü yalnızca 29 maçta kaydetmişti. Polonyalı golcü, sakatlığı nedeniyle 27 ile 30. haftalar arasındaki maçları kaçırmıştı. Efsanevi Dünya Kupası şampiyonu Gerd Müller’e ait olan rekoru kırdıktan sonra bu başarısı hakkında şunları söylemişti: “Kendi kendime şunu düşünmüştüm: O sezon 29 maçta 41 gol atmıştım. Aklımdaki rakam buydu. Rekoru 29 maçta kırmıştım. Dürüst olmak gerekirse, bu yüzden bu rekoru daha da fazla önemsiyorum. Bununla gurur duyuyorum. 29 maçta 41 gol… Ben olaya rekor kırılıp kırılmayacağından ziyade bu açıdan baktım.”
Kariyerinde bir ilk: Kane kış arasından önce kilometre taşına ulaştı
Harry Kane, Bayern’in son maçında ligin son sırasındaki Mainz karşısında son dakikalarda attığı penaltı golüyle takımına 2-2’lik beraberliği getirdi. Bu gol, Kane’in takvim yılı içinde kulüp düzeyindeki 50. golü oldu ve bu başarıyı kariyerinde ilk kez yakaladı. Bayern’de bu seviyeye en son ulaşan oyuncu, 2021’de 58 gol atan Lewandowski olmuştu. Bu sezon ligde 14 maçta 18 gol kaydeden Kane, kendi 2023-24 performansını yakalayarak Bundesliga tarihinde bu alanda ortak rekorun sahibi oldu.
Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, modern futbolun bu büyük yıldızına sahip olmaktan son derece memnun: “Bir teknik direktör için, her hafta en üst seviyede performans göstermeye ve gol atmaya takıntılı, asla daha azıyla yetinmeyen, bu kadar komple bir profesyonelle çalışmak inanılmaz. Onu bu kadar değerli kılan da işte bu bütünlük.”
Aynı zamanda İngiltere Millî Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Kane (78 gol), pazar günü Heidenheim deplasmanında yeniden sahne alacak. Bu karşılaşma Bayern’i kış arasına taşırken, oyuncular için de hak edilmiş bir dinlenme dönemi başlayacak.
