Harry Kane, Robert Lewandowski'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Bayern Münih efsanelerinden Mario Basler, Harry Kane’in bir başka efsane 9 numaranın, Robert Lewandowski’nin başarılarını geride bırakabileceğine inanıyor. Basler, Absolut Fussball’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Harry Kane bence farklı bir oyuncu profiline sahip. Lewandowski savunmaya bu kadar katkı veren bir oyuncu değildi. Harry Kane ise bunu yapıyor. Kane bazen oyuna sonradan girdiğinde Nicolas Jackson’ın arkasında destek rolü üstleniyor, sık sık orta sahaya kadar gelip top kazanıyor ve oyunu yönlendiriyor. Bu sezon gol rekorunu kırma şansı olduğuna inanıyorum. Bana göre o olağanüstü bir santrfor ve yılın oyuncusu.”

Lewandowski, 2020-21 sezonunda 41 golünü yalnızca 29 maçta kaydetmişti. Polonyalı golcü, sakatlığı nedeniyle 27 ile 30. haftalar arasındaki maçları kaçırmıştı. Efsanevi Dünya Kupası şampiyonu Gerd Müller’e ait olan rekoru kırdıktan sonra bu başarısı hakkında şunları söylemişti: “Kendi kendime şunu düşünmüştüm: O sezon 29 maçta 41 gol atmıştım. Aklımdaki rakam buydu. Rekoru 29 maçta kırmıştım. Dürüst olmak gerekirse, bu yüzden bu rekoru daha da fazla önemsiyorum. Bununla gurur duyuyorum. 29 maçta 41 gol… Ben olaya rekor kırılıp kırılmayacağından ziyade bu açıdan baktım.”