Harry Kane muhteşem bir çift gol atarken Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'un geri dönüşünü engelledi, ancak Vincent Kompany, Alphonso Davies'in sakatlığıyla sarsıldı

Kompany, Cumartesi günkü maç için güçlü bir ilk 11 belirledi ve takımının harika bir başlangıç yapmasını sağladı. Maçın 16. dakikasında Aleksandar Pavlovic, ceza sahası kenarından vole vuruşuyla skoru 1-0 yaptı. Dört dakika sonra Bayern, Kane ile farkı ikiye çıkardı. Bayern'in köşe vuruşunda Josip Stanisic topu İngiltere kaptanına indirdi ve o da yakın mesafeden kafayla golü attı.

İkinci yarı Bayern için sorunlarla geçti, Davies geç bir müdahale sonucu sakatlandı ve Hiroko Ito ile değiştirildi. Kanada milli oyuncusu yüzünü tişörtüne saklayarak sahadan ayrıldı, hayal kırıklığı herkesin gözü önünde idi ve Bayern onun uzun süre sahalardan uzak kalmamasını umuyor.

Saha içinde ise ev sahibi takım, 68. dakikada Kane'in bir kez daha gol atmasıyla skoru tamamen koparmış gibi görünüyordu. Bu kez İngiltere kaptanı, zayıf ayağıyla mükemmel bir şutla Frankfurt kalecisi Jonas Urbig'i mağlup etti. Bayern forveti, bu golle Bundesliga'da sezonun 28. golünü attı.

Ancak Eintracht Frankfurt umudunu kaybetmedi ve son dakikalardaki ataklarıyla maçı heyecanlı bir finale taşıdı. Jonathan Burkadt 81. dakikada penaltı noktasından bir gol attı, ardından Arnaud Kalimuendo, Joshua Kimmich'in Kim Min-jae'ye yaptığı hatalı pası yakaladı ve yakın mesafeden ağları havalandırdı.

Uzatma süresi 7 dakika olarak belirlendi, ancak Bayern, bir sonraki maçta Dortmund ile karşılaşmadan önce Bundesliga'da üst üste üçüncü galibiyetini almayı başardı.