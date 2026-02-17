Getty
Harry Kane'in geleceği belli mi oldu?! Bayern Münih başkanı, yıldız forvetin sözleşmesindeki serbest kalma bedeli hakkında önemli bir açıklama yaptı
Transfer haberleri: Kane'in Bayern ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam edecek
2023 yılında Almanya'ya taşınan Kane, Tottenham'dan ayrılırken Premier League kulübünün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Bayern ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Anavatanındaki profesyonel konfor alanından çıkarak kupa lanetini bozmayı başardı.
Önemli kupaları kazandıktan sonra, Temmuz ayında 33 yaşına girecek olan Kane'in yeni bir mücadeleye hazır olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) tutarında bir teklifin transfer görüşmelerine başlamak için yeterli olacağı açıklandı.
Ancak Bayern, her zaman golcü 9 numarasından ayrılmaya niyetleri olmadığı yönünde bir tutum sergiledi. Kane, kulüpte 131 maçta 126 gol attı, iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve sayısız rekor kırdı.
Kane'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi süresi doldu
Kane'in eşi Kate ve dört çocuğuyla birlikte Bavyera'da yerleşik bir hayat sürdüğü ve Allianz Arena'dan ayrılma ihtimalinin ortadan kalktığı ortaya çıktı.
Bayern'in denetim kurulu üyesi Uli Hoeness, Bild gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "Bunu açıkça belirtmek isterim. Harry bizim için bir şans. 2026 yazındaki serbest kalma maddesi artık sona erdi ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor, bu nedenle şu anda herhangi bir baskı altında değiliz."
Bayern, Kane'in yeni bir sözleşme imzalamasını bekliyor ve kulüp efsanesi Lothar Matthaus bu sürecin sorunsuz geçeceğini düşünüyor. Matthaus, Sky Sports Deutschland'a şunları söyledi: "Bayern'den ayrılacağını sanmıyorum. Para onun için en önemli şey değil; önemli olan antrenörler, takım arkadaşları ve ailesiyle rahat hissetmesi.
Çocuklarıyla birlikte iyi bir uyum sağladı. Ailesini de yanına getirmesi büyük bir adım. Para onun için önemli değilmiş gibi hissediyorum. Suudi Arabistan'da muhtemelen üç veya dört kat daha fazla kazanırdı. Harry Kane'in FC Bayern ile sözleşmesini uzatacağına eminim."
Kane'nin sözleşmesi konusunda Bayern'in baskı altında olmadığı
Spor direktörü Christoph Freund, Bayern'in Kane ile görüşmeleri aceleye getirmek için herhangi bir baskı altında olmadığını şöyle ifade etti: "Sözleşmesinin bitmesine hala bir buçuk yıl var. Burada kendini çok rahat hissediyor. Bu konuda stres yapmıyoruz. Olduğu gibi devam etmeli ve ailesiyle birlikte Münih'te kendini rahat hissetmeye devam etmeli. O zaman Münih'te uzun süre kalabilir."
Bir başka eski Spurs ve İngiltere yıldızı Danny Murphy, Kane'in bundan sonra ne yapması gerektiği sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "Yaşlandıkça her zaman zor olan şey, çok ileriyi düşünmektir, çünkü hepimiz vücudumuzun eskisi gibi çalışmadığını yaşadık. Kane'in yanında olsaydım ve ona herhangi bir etkim olsaydı, onu başka bir yere gitmesi için teşvik etmezdim, çünkü şu anda Münih takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde gerçek bir şansa sahip görünüyorlar. O, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi performansını sergiliyor. Neden bunu bozmak isteyesiniz ki?"
Kane, kariyerinde 500 gol barajına ulaşarak tarihe geçti.
Kane, Münih'te düzenli olarak mutluluğunu dile getiriyor ve kısa süre önce bir başka önemli kişisel başarıya imza attı. Werder Bremen'i 3-0 yendikleri maçta iki gol atarak kariyerinde 500 gole ulaştı ve bu rakama ulaşan ilk İngiliz futbolcu oldu.
Şu anda Bundesliga'da Robert Lewandowski'nin 41 golle sahip olduğu tek sezon gol rekorunu kovalıyor (bu sezon 26 gol kaydetti) ve bu yaz Dünya Kupası finallerine İngiltere erkek milli takımının kaptanı ve tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak katılacak. 125 kez milli forma giyme rekorunu kırmaya çalışırken, Three Lions ile daha fazla tarih yazabilir.
