Harry Kane'in geleceği belli mi oldu?! Bayern Münih başkanı, yıldız forvetin sözleşmesindeki serbest kalma bedeli hakkında önemli bir açıklama yaptı

2023 yılında Almanya'ya taşınan Kane, Tottenham'dan ayrılırken Premier League kulübünün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Bayern ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Anavatanındaki profesyonel konfor alanından çıkarak kupa lanetini bozmayı başardı.

Önemli kupaları kazandıktan sonra, Temmuz ayında 33 yaşına girecek olan Kane'in yeni bir mücadeleye hazır olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) tutarında bir teklifin transfer görüşmelerine başlamak için yeterli olacağı açıklandı.

Ancak Bayern, her zaman golcü 9 numarasından ayrılmaya niyetleri olmadığı yönünde bir tutum sergiledi. Kane, kulüpte 131 maçta 126 gol attı, iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve sayısız rekor kırdı.