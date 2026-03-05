Harry Kane'in bir sonraki maçta oynamayacağı kesinleşince Bayern Münih için büyük darbe oldu. Bu durum, İngiltere kaptanının Robert Lewandowski'nin gol rekorunu kırma umutlarını zedeledi

Eski Tottenham oyuncusu, 2023'te Bayern'e transfer olduğundan beri Bavyera'da muhteşem bir form sergiliyor ve Bayern'in hücumunu dönüştürüyor. Şu anda sadece 24 maçta 30 lig golü atmış durumda ve rekor kitaplarını alarma geçiren bir gol ortalamasını koruyor.

Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ettikleri dramatik maçta dördüncü kez üst üste ligde iki gol atan Kane, durdurulamaz görünüyordu. Ancak Bayern'in teknik direktörü Kompany, forvetin baldır sakatlığı nedeniyle Mönchengladbach maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.