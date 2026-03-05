AFP
Harry Kane'in bir sonraki maçta oynamayacağı kesinleşince Bayern Münih için büyük darbe oldu. Bu durum, İngiltere kaptanının Robert Lewandowski'nin gol rekorunu kırma umutlarını zedeledi
Sakatlık Bayern'in Bundesliga'daki yükselişini durdurdu
Eski Tottenham oyuncusu, 2023'te Bayern'e transfer olduğundan beri Bavyera'da muhteşem bir form sergiliyor ve Bayern'in hücumunu dönüştürüyor. Şu anda sadece 24 maçta 30 lig golü atmış durumda ve rekor kitaplarını alarma geçiren bir gol ortalamasını koruyor.
Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ettikleri dramatik maçta dördüncü kez üst üste ligde iki gol atan Kane, durdurulamaz görünüyordu. Ancak Bayern'in teknik direktörü Kompany, forvetin baldır sakatlığı nedeniyle Mönchengladbach maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Kompany sakinliğini koruyor
Maç öncesi basın toplantısında Kompany, oyuncularının durumunu açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, "Hiroki Ito, Alphonso Davies ve Harry Kane forma giyemeyecek. Harry Kane baldırından darbe aldı ve henüz iyileşmedi. Şu an için ciddi bir şey yok, sadece bir darbe, ama onun forma giymesi için belki bir gün daha zamana ihtiyacımız var. Oldukça rahatız. Elbette Harry'nin oynamasını isterdik, ama böyle şeyler olur."
41 golün peşinde
Kane şu anda Lewandowski'nin 2020-21 sezonunda belirlediği rekorun 11 gol gerisinde. İngiltere kaptanı, özellikle Lewandowski'nin bu başarıyı sadece 29 maçta elde ettiğini göz önünde bulundurarak, Polonyalı milli oyuncuya duyduğu saygıyı açıkça dile getiriyor.
Lewandowski'nin gol rekorunu kırmayı hedefleyip hedeflemediğini sorulduğunda Kane, Dortmund maçının ardından gazetecilere şunları söyledi: "Elbette. Yaptığım şeyi yapmaya devam etmeliyim. Hala oynanacak çok maç var. Bu süre boyunca istikrarlı olmaya çalışmalıyım. Nisan sonu veya Mayıs başında bunun mümkün olup olmadığını göreceğiz. Ama tabii ki şu anda hedefim bu ve ben sadece yapmam gerekeni yapacağım."
Şampiyonluk yarışı ve Şampiyonlar Ligi başarısı
Kane'nin yokluğu, şu anda Bundesliga tablosunda 11 puanlık bir liderlikle zirvede yer alan Bayern'in hücumuna açıkça zarar veriyor. Ancak Kompany, takımının motivasyonunu yüksek tutarak zirvedeki yerini korumaya ve Avrupa'daki umutlarını canlı tutmaya çalışacak. Cuma günü Mönchengladbach ile karşılaşan Bavyeralılar, önümüzdeki hafta Atalanta ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına hazırlanacak.
