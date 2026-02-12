Harry Kane'e kimler katılacak? Thomas Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda başarısızlık riskini önlemek için alması gereken önemli forvet kararını açıkladı

Temmuz ayında 33 yaşına girecek olan Kane, 112 maçta attığı 78 golle tarihi bir rekor kırdı. Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırması ve İngiltere erkek milli takımının en iyi oyuncusu olarak adını tarihe yazdırması bekleniyor.

Bir başka dünya şampiyonluğu için mücadeleye öncülük edecek olan Kane'in yerine Tuchel'in kadrosunda kimler geçecek? İngiltere milli takımında 89 maçta 40 gol atan eski Three Lions forveti Owen, orta sahada veya kanatlarda oynayabilen Barcelona'dan kiralık Marcus Rashford dışında iki alternatifin gerekli olacağına inanıyor.

Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck ve Dominic Solanke gibi isimlerin de aralarında olduğu kadroda ne yapacağı sorulan Owen, Chilebets.com ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Kane ve iki oyuncuyu daha seçerdim. Günümüzde kadrolar o kadar büyük ki, iyi hissettiğiniz üç oyuncuyu veya ona benzer bir şeyi riske atabilirsiniz.

"Ekstra stoperler veya orta saha oyuncularından bahsetmiyoruz. Sonuçta, bu turnuvada gol atmamız gereken anlar olacak. Ollie Watkins, Euro 2020'de bunu yaptı - yedek kulübesinden çıkıp gol attı.

Harry Kane sakatlanırsa birkaç seçeneğiniz var. Diyelim ki Harry Kane sakatlandı/cezalı ve sadece bir merkez forvetiniz var, sonra da beş dakika kala berabere ya da gerideyseniz, dönüp birini gol atması için alışık olmadığı bir pozisyona sokmak zorunda kalacağınızı düşünürseniz biraz sinirlenirsiniz.

“Şahsen ben üç tanınmış forvetle devam ederdim. Oynanacak çok şey var. Ollie Watkins var, Calvert-Lewin var, Danny Welbeck var, seçenekler var. Sezonun geri kalanında form durumuna çok şey bağlı olacak.”