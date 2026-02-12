Getty
Harry Kane'e kimler katılacak? Thomas Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda başarısızlık riskini önlemek için alması gereken önemli forvet kararını açıkladı
Büyük Dünya Kupası, İngiltere teknik direktörü Tuchel'i çağırıyor
2028'de ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası'na kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Tuchel, büyük seçim kararları almak ve bunları doğru bir şekilde uygulamakla görevli kişidir.
Daha önce Bundesliga devi Bayern Münih'te en korkulan 9 numaralarla çalışmış olan Tuchel, hücumda ilham kaynağı olarak takımın sembolü olan kaptan Kane'e büyük ölçüde güvenmeye devam ediyor.
- Getty
İngiltere kaç tane forvet seçmeli?
Temmuz ayında 33 yaşına girecek olan Kane, 112 maçta attığı 78 golle tarihi bir rekor kırdı. Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırması ve İngiltere erkek milli takımının en iyi oyuncusu olarak adını tarihe yazdırması bekleniyor.
Bir başka dünya şampiyonluğu için mücadeleye öncülük edecek olan Kane'in yerine Tuchel'in kadrosunda kimler geçecek? İngiltere milli takımında 89 maçta 40 gol atan eski Three Lions forveti Owen, orta sahada veya kanatlarda oynayabilen Barcelona'dan kiralık Marcus Rashford dışında iki alternatifin gerekli olacağına inanıyor.
Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck ve Dominic Solanke gibi isimlerin de aralarında olduğu kadroda ne yapacağı sorulan Owen, Chilebets.com ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Kane ve iki oyuncuyu daha seçerdim. Günümüzde kadrolar o kadar büyük ki, iyi hissettiğiniz üç oyuncuyu veya ona benzer bir şeyi riske atabilirsiniz.
"Ekstra stoperler veya orta saha oyuncularından bahsetmiyoruz. Sonuçta, bu turnuvada gol atmamız gereken anlar olacak. Ollie Watkins, Euro 2020'de bunu yaptı - yedek kulübesinden çıkıp gol attı.
Harry Kane sakatlanırsa birkaç seçeneğiniz var. Diyelim ki Harry Kane sakatlandı/cezalı ve sadece bir merkez forvetiniz var, sonra da beş dakika kala berabere ya da gerideyseniz, dönüp birini gol atması için alışık olmadığı bir pozisyona sokmak zorunda kalacağınızı düşünürseniz biraz sinirlenirsiniz.
“Şahsen ben üç tanınmış forvetle devam ederdim. Oynanacak çok şey var. Ollie Watkins var, Calvert-Lewin var, Danny Welbeck var, seçenekler var. Sezonun geri kalanında form durumuna çok şey bağlı olacak.”
İngiltere, Kane olmadan Dünya Kupası'nı kazanabilir mi?
İngiltere, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın zamansız bir sakatlık geçirdiğini gördü, ancak Dünya Kupası planları kesinleşmeden çok önce sahalara dönebilecek. Üç Aslanlar, Kane ile benzer bir kaderi yaşamamak için çaresiz.
Kane, Three Lions'ın planlarının ayrılmaz bir parçası ve Bayern Münih'in golcü süperstarı eksik olursa, dünya çapında zafer kazanma umutlarının yok olacağı düşünülüyor. Eski İngiltere forveti Fraizer Campbell da bu görüşü paylaşanlardan biri.
GOAL'a verdiği röportajda, Üç Aslanlar'ın Kane olmadan da başarılı olabileceği sorulduğunda, "Bu zor bir soru. Watkins gibi kaliteli bir oyuncunuz var, ancak o henüz Harry Kane ile aynı seviyede değil. Bu bir sorun olabilir.
"Sahada daha üst sıralarda, sahte dokuz numara gibi oynayabilecek çok sayıda iyi, teknik 10 numara oyuncumuz var. Rashford daha önce 9 numara olarak oynamıştı ve bu sezon iyi performans gösteriyor. Kane'in yokluğu bizim için büyük bir kayıp olur, ama bir şekilde bununla başa çıkmak zorunda kalırız. Belki gelecek yılın başında onu pamuklara sarar ve Bayern için çok fazla oynamamasını söyleriz!"
- Getty
Kupa hedefleri: Kane, kulübü ve ülkesiyle kupa kazanmayı hedefliyor
Kane şu anda Bayern'de düzenli olarak forma giymeye devam ediyor ve 2025-26 sezonunda 34 maçta 39 gol attı. 17 Haziran'da Hırvatistan ile başlayacak Dünya Kupası kampanyasına odaklanmadan önce, kulüp düzeyinde ulusal ve kıtasal başarıların peşinde koşuyor.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam