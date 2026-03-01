Getty
Harry Kane, Der Klassiker'de Bayern için iki gol attıktan sonra Robert Lewandowski'nin Bundesliga rekorunu kırmayı hedeflediğini itiraf etti
Kane'in rekor yağmuru
Bu iki golle Kane, ligdeki gol sayısını 24 maçta 30'a çıkardı ve Robert Lewandowski'nin 2020-21 sezonunda kırdığı 41 gollük Bundesliga rekoruna ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Eski Tottenham yıldızı, 1931-32 sezonunda Dixie Dean'in 46 gol attığından bu yana tek sezonda 45 gol barajını aşan ilk İngiliz oyuncu oldu.
Ayrıca, 12 metreden gösterdiği güvenilirlik, Vincent Kompany'nin takımı için hayati bir silah olmaya devam ediyor. Kane, Cumartesi günü ikinci yarıda çok önemli bir penaltıyı gole çevirerek, tek sezonda başarılı penaltı atışları konusunda uzun süredir devam eden Bundesliga rekorunu egale etti ve Paul Breitner'in 1980-81 sezonunda attığı 10 golle eşitlendi.
Dördüncü kez üst üste ligde çift gol atan Kane, Bundesliga tarihinde üst üste dört kez çift gol atan üçüncü oyuncu oldu. Bu başarısıyla, sırasıyla 1967 ve 2001'de bu kilometre taşına ulaşan Dortmund'dan Lothar Emmerich ve Wolfsburg'dan Tomislav Marić'in yer aldığı seçkin kulübe katıldı.
Forvet, şu anda Avrupa futbolunda nadir görülen bir seviyede oynuyor ve 2023/24 sezonunda Bayern Münih'teki ilk sezonunda ihtiyaç duyduğundan dokuz maç daha az oynayarak kişisel sezon gol rekoruna ulaştı.
Hedefe odaklanmak
Lewandowski'nin rekorunu kovalayıp kovalamadığı sorulduğunda Kane, maçın bitiminden sonra gazetecilere "Elbette" yanıtını verdi ve ekledi: "Yaptığım şeyi yapmaya devam etmeliyim. Hala oynanacak çok maç var. Bu süre boyunca istikrarlı olmaya çalışmalıyım. Nisan sonu veya Mayıs başında bunun mümkün olup olmadığını göreceğiz. Ama tabii ki şu anda hedefim bu ve ben sadece yapmam gerekeni yapmalıyım."
Rekor kırdığı yılın aynı aşamasında Lewandowski, 31 golle Kane'in şu anki hızının bir gol önünde yer alıyordu.
Tutarlılık ve kupa arayışı
Kane'in çarpıcı bireysel istatistiklerine rağmen, asıl odak noktası Allianz Arena'da Meisterschale'yi korumak olmaya devam ediyor. Bavyeralılar şu anda zirvede 11 puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda oturuyor, ancak İngiltere kaptanı soyunma odasına rehavet girmesine izin vermiyor. Takvimde 10 maç kalmışken, tecrübeli forvet, son düzlükte standartların düşmesi halinde şampiyonluk yarışının ne kadar hızlı değişebileceğini çok iyi biliyor.
"Birkaç hafta önce 11 puanlık bir avantajımız vardı ve iki maçta durumun ne kadar çabuk değişebileceğini gördük," diyen Kane, takımın odaklanmaya devam etmesi gerektiğini ekledi. Kısa süre önce kulüp ve milli takımda 500 gol barajını aşan forvetin kupa açlığı her zamanki gibi devam ediyor. Sonunda büyük bir başarıya imza atarak uzun süren kupa hasretine son veren Kane, şimdi önemli bir koleksiyon oluşturmak için sabırsızlanıyor. Bayern'in hem Şampiyonlar Ligi hem de DFB-Pokal'da birçok cephede mücadeleye devam etmesi, Kane'e rekor kıran sezonunu çok sayıda kupa kazanarak taçlandırmak için birçok fırsat sunuyor.
Son dakikada yaşanan dramatik olaylar Klassiker'in galibiyetini garantiledi
Der Klassiker, ağır siklet bir karşılaşma olarak beklentileri karşıladı. Sıralamadaki değişiklikler ve son dakikalardaki heyecan, Signal Iduna Park'taki taraftarları koltuklarının kenarında tuttu. Kane'in parlak performansı Bayern'i güçlü bir konuma getirirken, Daniel Svensson'un 83. dakikada attığı voleli golle skor 2-2'ye gelince Bayern zorlanmaya başladı. Maçın berabere biteceği düşünülürken, Joshua Kimmich dört dakika sonra muhteşem bir vole ile konuk takıma üç puanı kazandırdı.
Bu galibiyet, Kompany'nin oyuncularına büyük bir psikolojik destek sağladı ve takım ligde dört maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kane için ise odak noktası hemen bir sonraki mücadeleye kaydı ve Alman futbolunda ölümsüzlük arayışını sürdürüyor. Mevcut gol ortalamasını korursa, Lewandowski'nin rekoru yakında Münih'teki "Harry Kane dönemi" tarihinin bir dipnotu haline gelebilir.
