Harry Kane, Der Klassiker'de Bayern için iki gol attıktan sonra Robert Lewandowski'nin Bundesliga rekorunu kırmayı hedeflediğini itiraf etti

Bu iki golle Kane, ligdeki gol sayısını 24 maçta 30'a çıkardı ve Robert Lewandowski'nin 2020-21 sezonunda kırdığı 41 gollük Bundesliga rekoruna ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Eski Tottenham yıldızı, 1931-32 sezonunda Dixie Dean'in 46 gol attığından bu yana tek sezonda 45 gol barajını aşan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Ayrıca, 12 metreden gösterdiği güvenilirlik, Vincent Kompany'nin takımı için hayati bir silah olmaya devam ediyor. Kane, Cumartesi günü ikinci yarıda çok önemli bir penaltıyı gole çevirerek, tek sezonda başarılı penaltı atışları konusunda uzun süredir devam eden Bundesliga rekorunu egale etti ve Paul Breitner'in 1980-81 sezonunda attığı 10 golle eşitlendi.

Dördüncü kez üst üste ligde çift gol atan Kane, Bundesliga tarihinde üst üste dört kez çift gol atan üçüncü oyuncu oldu. Bu başarısıyla, sırasıyla 1967 ve 2001'de bu kilometre taşına ulaşan Dortmund'dan Lothar Emmerich ve Wolfsburg'dan Tomislav Marić'in yer aldığı seçkin kulübe katıldı.

Forvet, şu anda Avrupa futbolunda nadir görülen bir seviyede oynuyor ve 2023/24 sezonunda Bayern Münih'teki ilk sezonunda ihtiyaç duyduğundan dokuz maç daha az oynayarak kişisel sezon gol rekoruna ulaştı.