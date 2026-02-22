Getty/GOAL
Çeviri:
Harry Kane, Bayern Münih'in sözleşme görüşmeleri planladığı sırada Barcelona başkan adayı tarafından yapılan transfer iddiasına tepki gösterdi
Barcelona başkan adayı Kane'i Camp Nou'ya istiyor
32 yaşındaki forvet, 2027 yazına kadar Bundesliga şampiyonu ile sözleşme imzalamıştır. Bayern'in bu sözleşmeden kazanç elde edip etmemeyi karar vermesi gerektiği için, bir sonraki transfer döneminde bu sözleşmeden kurtulabileceği öne sürülmüştür.
İspanya'ya transfer olacağı konuşulurken, Vilajoana, Katalonya'daki La Liga devlerini ele geçirme çabasının bir parçası olarak şunları söyledi: "Zaten bazı temaslar kurduk ve sözleşme durumuna bağlı olarak, onun çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum: Harry Kane.
"Kane, oyun stilimize mükemmel uyum sağlayacak bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir. Hareketlilik katan bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösteriyor. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."
Kane, Barcelona transfer söylentilerine tepki gösterdi
Kane, Blaugrana ile herhangi bir görüşme yapıldığını bilmediğini iddia ediyor. Başka bir Avrupa devi tarafından yeteneklerinin bu kadar takdir edildiğini duymaktan memnun olduğunu ancak herhangi bir transfer planının yapılmadığını vurguluyor.
Barça ile ilgili sorulara yanıt olarak şunları söyledi: "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Her şeyi babam ve kardeşim hallediyor, ama bana hiçbir şey söylemediler. Daha önce de söylediğim gibi, Bayern'de çok mutluyum. Bu sezona ve Bayern'deki zamanıma odaklandım. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum."
Bayern sözleşme uzatma görüşmeleri planlıyor
Bir aşamada Kane'in sözleşmesinde 57 milyon sterlin (77 milyon dolar) tutarında serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı. Bayern'in denetim kurulu üyesi Uli Hoeness, Bild gazetesine şunları söyledi: "Bunu açıkça belirtmek isterim. Harry bizim için bir şans. 2026 yazındaki serbest kalma maddesi artık sona erdi ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor, bu nedenle şu anda herhangi bir baskı altında değiliz."
Münih'teki üst düzey yetkililer, Kane ile sözleşme görüşmeleri planlandığını açıkladı. Spor direktörü Christoph Freund, "Sözleşmesinin bitmesine hala bir buçuk yıl var. Burada kendini çok rahat hissediyor. Bu konuda endişelenmiyoruz. Olduğu gibi devam etmeli ve ailesiyle birlikte Münih'te kendini rahat hissetmeye devam etmeli. O zaman Münih'te uzun süre kalabilir" dedi.
Bayern efsanesi Lothar Matthaus, anlaşmanın yapılacağına inanıyor. Sky Sports Deutschland'a şunları söyledi: "Bayern'den ayrılacağını sanmıyorum. Para onun için en önemli şey değil; önemli olan kendini rahat hissetmesi – antrenörlerle, takım arkadaşlarıyla ve ailesiyle.
Çocuklarıyla birlikte iyi bir uyum sağladı. Ailesini de yanına getirmesi büyük bir adım. Para onun için önemli değilmiş gibi hissediyorum. Suudi Arabistan'da muhtemelen üç veya dört kat daha fazla kazanırdı. Harry Kane'in FC Bayern ile sözleşmesini uzatacağına eminim."
Kane, Bundesliga'da Lewandowski'nin gol rekorunu kovalıyor
Kane'in eski Tottenham ve İngiltere yıldızı Danny Murphy, Bayern'den ayrılmayı düşünmesi gerekip gerekmediğini sorduğumuzda GOAL'a şöyle cevap verdi: "Yaşlandıkça her zaman zor olan şey, çok ileriyi düşünmektir, çünkü hepimiz vücudumuzun eskisi gibi çalışmadığını yaşadık. Kane'in yanında olsaydım ve ona herhangi bir etkim olsaydı, onu başka bir yere gitmesi için teşvik etmezdim, çünkü şu anda Münih takımı, Şampiyonlar Ligi'nde gerçek bir şansa sahip gibi görünüyor. O, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi performansını sergiliyor. Neden bunu bozmak isteyesiniz ki?"
Kane, Bayern'in Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendiği son maçında iki gol attı ve 2025-26 sezonunda Bundesliga'da 28 gol kaydetti. Robert Lewandowski'nin tek sezonda attığı 41 gol rekorunu kovalıyor ve bu sezon 11 maç kaldı.
Reklam