Harry Kane, Bayern Münih'in sözleşme görüşmeleri planladığı sırada Barcelona başkan adayı tarafından yapılan transfer iddiasına tepki gösterdi

32 yaşındaki forvet, 2027 yazına kadar Bundesliga şampiyonu ile sözleşme imzalamıştır. Bayern'in bu sözleşmeden kazanç elde edip etmemeyi karar vermesi gerektiği için, bir sonraki transfer döneminde bu sözleşmeden kurtulabileceği öne sürülmüştür.

İspanya'ya transfer olacağı konuşulurken, Vilajoana, Katalonya'daki La Liga devlerini ele geçirme çabasının bir parçası olarak şunları söyledi: "Zaten bazı temaslar kurduk ve sözleşme durumuna bağlı olarak, onun çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum: Harry Kane.

"Kane, oyun stilimize mükemmel uyum sağlayacak bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir. Hareketlilik katan bir oyuncu. Takımlar geriye çekildiğinde de iyi performans gösteriyor. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."