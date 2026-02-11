Leipzig, ilk beş dakika içinde ilk golü attığını sandı. Yan Diomande sağdan içeri girdi, üç rakibini geçerek Christoph Baumgartner'ı buldu ve Baumgartner da golü rahatça attı. Ancak VAR kontrolü, Baumgartner'ın ofsayt olduğunu ortaya çıkardı.

20. dakikadan önce, Harry Kane ilk büyük gol fırsatını yakaladı, ancak 12 metreden çektiği şut çizgiden uzaklaştırıldı. Kane daha sonra arka direkte kendi takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic tarafından, istemeden de olsa, kafası engellendi, ardından Luis Diaz'ın şutu üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

Baumgartner, David Raum'u buldu ve ilk yarı bitmeden Bayern'in golünü atmaya çok yaklaştı, ancak Manuel Neuer onun güçlü şutunu iyi bir şekilde kurtardı.

İlk yarı bitmeden Marten Vandervoort, Leipzig'in beraberliği koruması için iki olağanüstü kurtarış yaptı, ancak ikinci yarıda, saatin 60. dakikasını geçtikten hemen sonra, sallanan bacağıyla Josip Stanisic'i düşürdü ve Kane, 12 metreden nihayet ağları havalandırdı.

Üç dakika içinde Bayern, Michael Olise'nin muhteşem pasının ardından Diaz'ın sert vuruşuyla ikinci golünü attı.

Şimdi, Bavyera devi yarı finale hazırlanıyor - 2020'den bu yana bu turnuvada ilk kez bu aşamaya ulaştılar.