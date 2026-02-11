Goal.com
FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Harry Sherlock

Harry Kane, Bayern Münih'in RB Leipzig'e karşı zorlu bir galibiyetle DFB-Pokal yarı finallerine yükselmesiyle, kritik bir penaltı golüyle bir başka kupa peşinde.

Harry Kane penaltıdan gol attı ve Luis Diaz da fileleri havalandırdı. Bayern Münih, RB Leipzig'i 2-0 yenerek DFB-Pokal'da yarı finale yükseldi. İngiltere milli takım oyuncusu, uzun süredir boş kalan kupa dolabını doldurmaya başladı ve şimdi bir başka kupa peşinde.

  • Bayern'in kupada büyük galibiyeti

    Leipzig, ilk beş dakika içinde ilk golü attığını sandı. Yan Diomande sağdan içeri girdi, üç rakibini geçerek Christoph Baumgartner'ı buldu ve Baumgartner da golü rahatça attı. Ancak VAR kontrolü, Baumgartner'ın ofsayt olduğunu ortaya çıkardı.

    20. dakikadan önce, Harry Kane ilk büyük gol fırsatını yakaladı, ancak 12 metreden çektiği şut çizgiden uzaklaştırıldı. Kane daha sonra arka direkte kendi takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic tarafından, istemeden de olsa, kafası engellendi, ardından Luis Diaz'ın şutu üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

    Baumgartner, David Raum'u buldu ve ilk yarı bitmeden Bayern'in golünü atmaya çok yaklaştı, ancak Manuel Neuer onun güçlü şutunu iyi bir şekilde kurtardı.

    İlk yarı bitmeden Marten Vandervoort, Leipzig'in beraberliği koruması için iki olağanüstü kurtarış yaptı, ancak ikinci yarıda, saatin 60. dakikasını geçtikten hemen sonra, sallanan bacağıyla Josip Stanisic'i düşürdü ve Kane, 12 metreden nihayet ağları havalandırdı.

    Üç dakika içinde Bayern, Michael Olise'nin muhteşem pasının ardından Diaz'ın sert vuruşuyla ikinci golünü attı.

    Şimdi, Bavyera devi yarı finale hazırlanıyor - 2020'den bu yana bu turnuvada ilk kez bu aşamaya ulaştılar.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    En Değerli Oyuncu

    Kane acımasızdır. Genç forvetlerin alması gereken dersler söz konusu olduğunda, bu, kaçırılan fırsatlardan nasıl kurtulacağının kesinlikle klasik bir örneğidir. En iyi forvetler, bir sonraki şansı golle sonuçlandıracaklarını düşünürler; Kane dört büyük fırsatı kaçırdı, ancak penaltı noktasından gol atma şansı verildiğinde, top ağları sallandı. Hepimizin bildiği gibi.

  • Büyük kaybeden

    Vandervoort çok iyi oynuyordu, ta ki bir ayağını sallayana kadar. Bu hareket, Bayern'e maçı kazanmak için ihtiyaç duydukları ivmeyi kazandırdı. Kane gol attıktan sonra, Bayern dört dakika içinde ikinci golünü attı. Domino taşları bir anda devrildi. Artık yarı finale yükseldiler ve maalesef kaleci kendini sorumlu tutmak zorunda.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Maç puanı (beş üzerinden): ⭐⭐⭐

