Harry Kane, Bayern'de yeni serbest kalma maddesi ortaya çıktıktan sonra Suudi Pro Ligi kulüpleri tarafından isteniyor.

Eski Spurs yıldızına sürekli sorulan bir soru, Alan Shearer'ın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu rekorunu kırmak için Premier Lig'e geri dönecek mi olduğudur. Kane'in Premier Lig'de 213 golü var ve Shearer'ın 260 golünü geçmek için 48 gol daha atması gerekiyor.

Tottenham'ın Kane'in sözleşmesinde geri satın alma maddesi olduğu bildiriliyor ve Kane, 2025'te İngiltere'ye geri döneceği yönündeki söylentilere değindi.

Oyuncu, "Emin değilim (geri döneceğim mi), Münih'te çok mutluyum. Bu, düşündüğüm bir şey değil. Orada tüm hayatımı geçirdiğim için (Spurs ile) her zaman "biz" olacağız. Onların hayranıyım ve her zaman onları izleyeceğim ve nasıl gittiklerini göreceğim. Onlar her zaman hayatımın bir parçası olacaklar ama şimdilik burada çok mutluyum.

(Bu yıl kupa kazandıklarını) görmek harikaydı. Orada oyuncular ve personel arasında birçok arkadaşım var.

"Ne kadar uzun süre beklediğimizi ve geçmişte ne kadar yaklaştığımızı biliyoruz, bu yüzden bu, taraftarlar, kulüp ve ilgili herkes için büyük bir olaydı. Bu her zaman önemlidir ve umarım onlar da devam edip daha fazla galibiyet alırlar."