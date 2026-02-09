Getty Images
Harry Kane, Bayern'de yeni serbest kalma maddesi ortaya çıktıktan sonra Suudi Pro Ligi kulüpleri tarafından isteniyor.
Kane, Suudi kulüplerinin hedefinde
Kicker, Kane'in Al-Ahli ve Al-Ittihad'ın transfer hedefleri arasına girdiğini bildirdi. İngiltere kaptanının sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve serbest kalma bedelinin maksimum 70 milyon euro (61 milyon sterlin/83 milyon dolar) olduğu bildiriliyor. Bu sezon, tüm turnuvalarda Kane 40 maçta 45 gol attı ve 9 asist yaptı. Ancak Bayern, onun Allianz Arena'da kalmasını istiyor. Kane'in serbest kalma bedelinin, daha önce inanıldığı gibi Ocak ayında değil, Şubat sonunda sona ereceği söyleniyor, ancak bu bedel etkinleştirilmeden önce Bayern'e ayrılmak istediğini bildirmesi gerekiyor.
Premier League kulüplerinin Kane'in temsilcileriyle temasa geçtiği söyleniyor, ancak isimleri açıklanmadı. Suudi kulüpler de gelişmeleri takip ediyor. Ailesini Almanya'ya taşıyarak Münih'te rahat hissettiği söyleniyor, ancak Orta Doğu'ya taşınmaya istekli olup olmadığı belli değil.
Kane'in İngiltere'deki hedefleri
Kane'in 2026 Dünya Kupası öncesinde geleceği hakkında herhangi bir karar vermesi olası görünmüyor. Eski Spurs yıldızı, Three Lions'ın tüm turnuvayı kazanma hedefiyle Kuzey Amerika'ya gideceğini vurguladı.
O, "Bence bu, şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi kadro. Bence ilk 11'e baktığınızda, yedek kulübesinden çıkan oyunculara baktığınızda, turnuvaya favorilerden biri olarak gireceğiz, bunu kabul etmeliyiz, son birkaç turnuvada da böyleydi ve bu da bunun bir parçası, bu yüzden kendimizi geliştirdik, yeni teknik direktörle birlikte harika bir yıl geçirdik ve şimdi tabii ki 2026'yı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Eski Three Lions takım arkadaşı Conor Coady de forveti övdü ve onun tam hızda oynarken izlemenin bir zevk olduğunu vurguladı: "Harry Kane her maçın her dakikasını oynuyor çünkü işini yapıyor. Ülkesinin forması giymek onun için çok önemli - onu izlemek bir zevk. Bence İngiltere bu gece en iyi performansı gösterdi. Takım gelecek yıla harika bir konumda giriyor. Bazen zor oldu ama oyuna giren yedekler olağanüstüydü."
Kane Premier Lig'e geri dönebilir mi?
Eski Spurs yıldızına sürekli sorulan bir soru, Alan Shearer'ın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu rekorunu kırmak için Premier Lig'e geri dönecek mi olduğudur. Kane'in Premier Lig'de 213 golü var ve Shearer'ın 260 golünü geçmek için 48 gol daha atması gerekiyor.
Tottenham'ın Kane'in sözleşmesinde geri satın alma maddesi olduğu bildiriliyor ve Kane, 2025'te İngiltere'ye geri döneceği yönündeki söylentilere değindi.
Oyuncu, "Emin değilim (geri döneceğim mi), Münih'te çok mutluyum. Bu, düşündüğüm bir şey değil. Orada tüm hayatımı geçirdiğim için (Spurs ile) her zaman "biz" olacağız. Onların hayranıyım ve her zaman onları izleyeceğim ve nasıl gittiklerini göreceğim. Onlar her zaman hayatımın bir parçası olacaklar ama şimdilik burada çok mutluyum.
(Bu yıl kupa kazandıklarını) görmek harikaydı. Orada oyuncular ve personel arasında birçok arkadaşım var.
"Ne kadar uzun süre beklediğimizi ve geçmişte ne kadar yaklaştığımızı biliyoruz, bu yüzden bu, taraftarlar, kulüp ve ilgili herkes için büyük bir olaydı. Bu her zaman önemlidir ve umarım onlar da devam edip daha fazla galibiyet alırlar."
Sırada ne var?
Bayern, Bundesliga'nın zirvesinde Borussia Dortmund'un 6 puan önünde yer alıyor ve hafta ortasında DFB-Pokal çeyrek finalinde RB Leipzig ile karşılaşacak. Ardından, lig maçlarına geri dönecekleri Sevgililer Günü'nde Werder Bremen ile oynayacaklar.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
